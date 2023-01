Importance de la narration de marque, émergeant comme la prochaine tendance du Web3

La narration de marque n'est pas un luxe; il est plutôt crucial de s'assurer que votre marque laisse sa marque, stimule les ventes et exerce une influence. Une marque doit se démarquer dans beaucoup de bruit pour établir un lien, sans parler d'un lien émotionnel. C'est là qu'intervient Web3. Cet article explique comment les marques utilisent Web3 et la narration pour redéfinir ce que signifie avoir une communauté et une marque.

Dans la culture d'aujourd'hui en évolution rapide, trop automatisée et axée sur le numérique, il est difficile de voir ou d'expérimenter l'humanité dans son essence. De plus, Internet nous déforme constamment dans son incroyable commodité et sa gratification, rendant les interactions personnelles particulièrement rares.

Avec des durées d'attention et des interactions sociales aussi rapides qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus se permettre d'être des organisations sans visage. Les marques d'aujourd'hui doivent engager leurs clients plus profondément que jamais pour survivre. C'est là que la narration entre en place.

Vous devez être capable de construire une histoire qui intègre de manière convaincante les composantes rationnelles et dynamiques de votre marque si vous voulez que les gens s'en souviennent. Vous devez donner à votre communauté un "pourquoi" pour acheter votre produit, service ou entreprise en partageant une histoire ou un récit expliquant pourquoi c'est important de manière cohérente sur toutes les plateformes.

Aujourd'hui, le storytelling de marque n'est pas un luxe ; il est plutôt crucial de s'assurer que votre marque laisse sa marque , stimule les ventes et exerce une influence. Compte tenu de l'essor des produits de plateforme de médias sociaux comme TikTok, Youtube Shorts et Instagram Reels, il est difficile d'être inoubliable.

Des millions de marques épuisent leurs ressources pour capter autant de part du gâteau pendant des secondes d'attention éphémère d'audiences constamment bombardées de messages similaires. Une marque doit se démarquer dans beaucoup de bruit pour établir un lien, sans parler d'un lien émotionnel.

C'est là qu'intervient Web3.

Web3 et NFT : l'évolution du storytelling

Internet ne va nulle part maintenant qu'il est devenu une partie monumentale de la vie de chacun.

Dans son état actuel, Internet est un trou de lapin sans fin qui continue de vous aspirer avec son accessibilité, son divertissement et, maintenant, sa valeur, avec l'introduction du Web3.

Pour ceux qui ne le savent pas, Web3 est un Internet véritablement décentralisé où les gens passent avant tout. C'est un état utopique d'Internet où tout est possible pour l'homme du commun, qu'il s'agisse de communiquer, de travailler, de jouer à des jeux ou même de participer à des activités de loisirs.

Une grande partie de l'attention du Web3 peut être attribuée aux jetons non fongibles. Le nouveau succès des NFT et le potentiel financier qu'il apporte font évoluer tout ce qui nous entoure.

Les NFT, bien qu'ils aient fait leurs débuts en tant qu'objets de collection numériques pixélisés destinés à la communauté cryptographique et vendus pour une fortune, sont désormais au centre de chaque métaverse, alimentant son économie, son image de marque et sa valeur en introduisant un utilitaire indispensable et gratifiant. Fonctionnalité.

Le succès majeur du marché du NFT a permis aux marques de redéfinir leur identité et leur image et d' établir un lien beaucoup plus profond avec leur communauté.

Aujourd'hui, les NFT sont plus que de simples images esthétiques ; ils sont une forme d'expression pour les marques bien établies et à venir pour raconter leur histoire sur différents supports.

Des entreprises comme Louis Vuitton, Gucci, Campbell et bien d'autres utilisent Web3 pour établir un lien émotionnel avec leur communauté et se démarquer avec leurs récits exclusifs.

En incorporant l'histoire de leur marque dans un jeu, des vidéos exclusives ou des audios, les marques renforcent leur identité, mettent en valeur les valeurs de la marque et envisagent l'avenir de leur marque sur Web3.

Une nouvelle forme d'engagement

Web3 couplé aux NFT a introduit une nouvelle forme d'engagement pour les entreprises, les créateurs et les marques. En introduisant l'exclusivité, la valeur et l'importance de détenir une collection NFT à travers un récit, les marques redéfinissent ce que signifie être membre de la communauté.

L'approche narrative avant-gardiste des collections NFT, des jeux à venir et des marques a eu suffisamment d'impact pour que les collectionneurs et la communauté restent plus attachés aux valeurs.

Web3 a sans aucun doute donné naissance à une pléthore de nouveaux supports de narration, les collectionneurs de NFT ayant désormais plus qu'investi pour conserver leurs jetons plutôt que de les vendre à profit.

Les NFT, ironiquement, sont devenus le «ticket d'or» pour que les membres de la communauté fassent partie de la communauté. L'introduction de la gouvernance, des avantages exclusifs et de l'utilité qui accompagne certaines collections NFT est suffisamment incitative pour que les membres de la communauté restent dans les parages.

En effet, une marque crée de la valeur pour elle-même et pour ses membres. Web3 révolutionne la façon dont les marques et les membres de la communauté s'engagent les uns avec les autres en redéfinissant les relations, les liens, les valeurs et les engagements.

Un bon exemple de cela peut être tiré de l'espace de jeu Blockchain.

Blockchain Gaming : donner vie aux jeux

Au départ, les jeux Blockchain ont été les pionniers de l'utilisation des NFT comme support de narration.

Cependant, à ses débuts, les jeux Blockchain ont pris le récit de la crypto-première ou de la valeur d'abord au lieu du récit de l'histoire d'abord avec leurs NFT.

De nombreux jeux Play-to-earn tentent de capturer un public de joueurs et de crypto-investisseurs pour investir dans le jeu et sa collection NFT, augmenter la valeur et le vendre pour une fortune, faisant à la fois du joueur et du développeur une fortune .

Mais avec la plupart des développeurs de jeux faisant exactement cela, il était difficile de se démarquer au milieu de tout le bruit. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les jeux de crypto n'ont pas connu le même succès que les marques avec les NFT.

La plupart des jeux cryptographiques utilisent l'approche blockchain pour leurs jeux. Ils introduisent la gouvernance, les avantages, les organisations autonomes décentralisées, les tokenomics, etc. Cependant, nous voyons rarement des histoires, des visuels ou des récits intéressants que nous voyons dans les jeux AAA.

Cette approche a rendu l' espace de jeu blockchain très saturé.

Chaque jeu est configuré pour promouvoir ses avantages exclusifs générateurs de valeur, mais pas le jeu lui-même. Au contraire, la plupart des jeux ont l'air très mal faits. Ils n'ont pas de visuels, ils n'ont pas d'histoire et ils ne donnent pas aux joueurs une raison autre que l'argent pour jouer.

Les jeux Play-to-Earn sont idéalement la prochaine meilleure chose pour l'espace de jeu. C'est le rêve de tout joueur de gagner de l'argent avec un jeu qu'il aime. Accent mis sur le "profiter". Des jeux comme Axie infinity devenaient un excellent exemple jusqu'à ce que les investisseurs commencent à parrainer des joueurs pour jouer au jeu, le transformant en un autre travail 9-5, peu agréable.





MetaBlaze : une approche interstellaire de la narration

Fait intéressant, tous les jeux ne suivent pas l'approche axée sur la valeur. Il est agréable de voir des jeux comme MetaBlaze prendre le récit basé sur l'histoire avec leur jeu au lieu de la valeur en premier. En donnant la priorité à la connexion développeur-joueur, la série d'écosystèmes de jeu immersifs intergalactiques de MetaBlaze adopte une approche solide et plausible.

Situé dans Galaxia Blue, un métaverse intergalactique, MetaBlaze combine des éléments importants de la science-fiction, de la fantaisie, de l'action, du jeu de rôle, de la stratégie, des traditions et plus encore à sa narration, incitant les joueurs à continuer à jouer.

De plus, MetaBlaze, en tant que plate-forme, est cohérent avec sa narration dans tous ses produits. Ainsi, qu'il s'agisse de leur application décentralisée, du métaverse, des collections NFT, des jeux ou du site Web, vous pouvez voir des composants de sa tradition interstellaire influencer tout.

En tant que joueur, je peux voir que l'histoire est au centre du métaverse MetaBlaze. Bien que nécessaire pour un jeu play-to-earn, vous n'êtes pas bombardé de tokenomics, de valeur et de gouvernance.

Avec MetaBlaze, l'histoire de Galaxia Blue passe en premier , que ce soit à travers MetaRoyals, MetaGoblins, Blaziverse, le jeton $MBLZ ou MetaMinez. Et je pense qu'il est essentiel que les jeux de cryptographie et les jeux de jeu pour gagner le fassent afin que les joueurs puissent rester investis grâce à l'innovation.





Mot de la fin

Web3 est la prochaine génération d'Internet, faisant évoluer la façon dont les marques, les jeux et les produits se connectent et interagissent avec les nouveaux et les anciens utilisateurs. Bien qu'encore à ses balbutiements, il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant que nous puissions voir l'adoption généralisée du nouvel Internet.

Cependant, avec l'innovation qui se produit constamment dans Web3, nous pourrions probablement voir cette utopie plus tôt que jamais . La narration est devenue plus importante que jamais dans le Web3 que dans le Web2.

Et avant que les jeux de Playstation Studio, Rockstar Games ou Ubisoft n'entrent dans l'espace, il est agréable de voir des écosystèmes comme MetaBlaze créer une approche basée sur l'histoire, tirer parti de la narration de la marque et créer une connexion précieuse avec leurs joueurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur MetaBlaze, je vous recommande vivement de consulter leur télégramme et leur site Web et d'en savoir plus sur leur plate-forme.

J'ai trouvé ce projet il y a quelques semaines et j'ai vraiment aimé le premier récit du jeu au lieu de la blockchain ou du premier récit cryptographique que la plupart des jeux basés sur NFT utilisent. Précisons que je ne suis pas investi dans le projet, et cet article est un article d'information/opinion sur MetaBlaze. Veuillez faire vos propres recherches et en savoir plus sur le projet avant d'investir. J'espère que vous avez apprécié la lecture de cet article.