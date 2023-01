Concours d'écriture sur l'avenir du jeu vidéo 2022 : les résultats de la troisième manche sont annoncés !

L'histoire la plus votée ce mois-ci est La modération dans le métaunivers est le travail le plus dégoûtant du monde par @strateh76. En deuxième lieu, c'est à nouveau une histoire de @strateh76 : Comment Roblox exploite les jeunes développeurs. En troisième place, nous avons Comment je laisse une IA coder un jeu pour moi ! par @lukaszwronski. À la quatrième place, se trouve What Everyone Is Missing About Axie Infinity’s Economic Storm de @michaelbenko. Enfin, notre 5e gagnant est Découvrez les meilleurs emplois du métaverse ! par @dankhomenko.

Hé, les joueurs ! Le glorieux concours #future-of-gaming de MegaFans est terminé, et nous voici avec la troisième et dernière annonce des gagnants. Le concours a été un énorme succès ! À ce jour, le concours a attiré un total de plus de 200 écrivains contributeurs, 270 histoires publiées, généré plus de 15 mois de temps de lecture et 765 840 lectures d'histoires ! Notre landing page du concours d'écriture a réuni à elle seule 1,5 MILLION DE VUES !





IMPRESSIONNANT !!! 🔥🔥🔥🔥





Salut à l'incroyable communauté HackerNoon et à notre super sponsor - MegaFans !!! 🔥🔥🔥🔥

Concours d'écriture sur l'avenir du jeu vidéo Nominations de juin 2022

Les gagnants sont les auteurs de l'une des 10 histoires pertinentes qui ont généré le plus de trafic. Le personnel de HackerNoon vote ensuite pour eux, et les cinq histoires avec le plus de votes sont annoncées comme gagnantes.





Alors, allons droit au but et voyons qui a été nominé :





Et les gagnants sont 👀

Pour s'assurer que nous sommes exempts de pirates (alerte bot ! 🤖), les éditeurs ont voté pour les histoires gagnantes. Voici les gagnants :

On ne sait pas comment la modération fonctionnera lorsque des millions de personnes se rassembleront dans des métaunivers. AltspaceVR a des modérateurs à temps plein mais laisse la majeure partie du travail aux utilisateurs. Meta permet également aux "avatars" de bloquer eux-mêmes les contrevenants. Mais à l'avenir, il est peu probable que les utilisateurs aient suffisamment de temps et d'énergie pour contrôler le comportement d'innombrables personnes.

La solution est l'automatisation. Pour l'instant, cependant, les algorithmes ne peuvent même pas gérer la toxicité sur les réseaux sociaux textuels. On ne sait pas comment ils fonctionneront dans un métaunivers, où chaque action peut être interprétée différemment.





Félicitations, @ strateh76 ! Vous avez gagné 1 750 $ et un MegaFans NFT !

En second lieu, c'est encore une histoire de @strateh76 : How Roblox Exploits Young Developers





Il s'avère que presque tous les revenus des jeux vont aux développeurs établis dont Roblox Corporation parle dans les publicités. La plateforme soutient ces créateurs avec des bonus constants. Par exemple, pour le temps que les joueurs passent dans leurs jeux. Les jeunes développeurs, quant à eux, peuvent créer un jeu aussi intéressant qu'ils le souhaitent, mais personne ne le verra sans promotion payante.

Cependant, les enfants ne voient pas de telles explications dans les publicités Roblox et continuent de créer du contenu gratuit pour la plateforme avec peu de chance de trouver son public. De plus, une idée passionnante peut être interceptée par des développeurs plus expérimentés, et son auteur ne recevra aucune compensation.





Félicitations, @strateh76 ! Vous avez gagné 1 250 $ et un autre MegaFans NFT !

Récemment, j'ai découvert que Github Copilot, une IA qui aide à écrire le code en suggérant des extraits entiers (souvent basés uniquement sur des commentaires en langage naturel), est désormais disponible en tant que service commercial. N'ayant plus besoin d'attendre l'accès à la version bêta, je me suis enregistré pour un essai gratuit de deux mois.

Je dois dire - mes attentes étaient élevées. J'ai déjà joué un peu avec l'API OpenAI. Je crois qu'il utilise le même modèle que Copilot, donc je savais que cela pourrait être une expérience époustouflante. Je l'ai installé en tant qu'extension Visual Studio Code et j'ai commencé à me demander comment défier mon nouveau collègue virtuel.





Youpi @ lukaszwronski ! Regardez ces numéros de lecture! Vous avez gagné 1000 $.

Je ne veux pas trop entrer dans les techniques ennuyeuses, mais une chose importante à souligner est que pour la plupart des Axie, presque tous les joueurs avec trois Axies, même les moins bons, pourraient collecter 75 SLP gratuits par jour, ce que les développeurs emporté récemment. Avec ce nouvel ajustement, il est environ 75% plus difficile de fabriquer du SLP, et d'un participant de la communauté, je soupçonne que cela équilibrera beaucoup le rapport menthe / brûlure à lui seul, bien que cela ait été très douloureux pour la communauté en même temps. temps.





C'est une histoire assez instructive, @ michaelbenko ! Félicitations pour avoir gagné 800 $ !

Le métaverse gagne rapidement en popularité à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, que de plus en plus d'utilisateurs sont attirés et que de plus en plus de projets apparaissent. Cela signifie non seulement l'augmentation de la popularité et de la portée des métaverses, mais aussi la création de nouveaux emplois.





Félicitations, @dankhomenko ! Vous avez gagné 500 $ !





Sur cette note, résumons ! Merci à tous ceux qui ont participé ! Un énorme merci à notre sponsor, MegaFans , et à la communauté HackerNoon pour avoir fait du concours Future of Gaming un énorme succès ! Est-ce la fin de ce glorieux concours ? On ne sait jamais. 😉





Gardez un œil sur contests.hackernoon.com pour les mises à jour. Nous contacterons les gagnants sous peu !!!





Acclamations,





Team HackerNoon.