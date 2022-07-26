2022 年游戏写作大赛的未来：第三轮结果公布！

嘿，游戏玩家！由 举办的光荣的 已经结束，我们在这里宣布第三次也是最后一次获胜者。比赛取得了巨大的成功！迄今为止，该比赛共吸引了 ！仅我们写作比赛的登陆页面就 MegaFans #future-of-gaming 比赛 200 多名撰稿人，发表了 270 篇故事，产生了 15 多个月的阅读时间，以及 765,840 篇故事阅读 收集了 150 万次观看！ 🔥🔥🔥🔥 太棒了！ 向令人惊叹的 HackerNoon 社区和我们的超级涂料赞助商 - MegaFans 致敬！！！ 🔥🔥🔥🔥 游戏写作大赛的未来 2022 年 6 月提名 获奖者是产生最多流量的 10 个相关故事之一的作者。 HackerNoon 的工作人员随后对它们进行投票，得票最多的五个故事被宣布为获胜者。 所以，让我们切入正题，看看谁被提名： 通过 我如何让 AI 为我编写游戏代码！ @lukaszwronski 元宇宙中的节制是世界上最恶心的工作 @strateh76 通过 查看元界的顶级职位！ @dankhomenko 每个人都对 Axie Infinity 的经济风暴缺少什么 @michaelbenko 由 云游戏注定是因为物理学吗？ @strateh76 通过 Flutter 是跨平台游戏开发的灵丹妙药吗？ @oliveremeka Roblox 如何利用年轻开发人员 @strateh76 “Play-To-Earn”是一个永远不会成功的白日梦 @martinsevon AI 游戏开发者做什么以及如何成为其中一 员 @aleksandrpindyk 通过 什么是 EOMM，参与度优化匹配？ @katyratio 赢家是👀 为了确保我们没有黑客（机器人警报！🤖），编辑们投票选出了获胜的故事。以下是获奖者： 本月票数最高的故事是 @strateh76 在 Metauniverse 中的适度是世界上最恶心的工作 当数百万人聚集在元宇宙中时，节制将如何发挥作用尚不得而知。 AltspaceVR 有全职版主，但将大部分工作留给用户。 Meta 还允许“化身”自行阻止违规者。但在未来，用户不太可能有足够的时间和精力去控制无数人的行为。 出路是自动化。然而，就目前而言，算法甚至无法处理基于文本的社交网络上的毒性问题。目前尚不清楚它们将如何在元宇宙中工作，每个动作都可以被不同地解释。 恭喜，@ ！您赢得了 1,750 美元和一个 MegaFans NFT！ streh76 其次，又是 的故事： @strateh76 Roblox 如何利用年轻开发人员 事实证明，几乎所有的游戏收入都流向了 Roblox Corporation 在广告中提到的老牌开发商。该平台以持续的奖金支持这些创作者。例如，游戏玩家在游戏中花费的时间。与此同时，年轻的开发者可以制作出他们想要的有趣的游戏，但没有付费推广就没有人会看到它。 然而，孩子们在 Roblox 的广告中看不到这样的解释，并继续为平台创建免费内容，几乎没有机会找到它的受众。此外，一个令人兴奋的想法可以被更有经验的开发者截获，其作者将不会获得任何补偿。 恭喜， ！您赢得了 1,250 美元和另一个 MegaFans NFT！ @strateh76 排在第三位的是， 通过 我如何让 AI 为我编写游戏！ @lukaszwronski 最近我发现 Github Copilot，一种通过建议整个片段（通常仅基于自然语言注释）来帮助编写代码的 AI，现在可以作为商业服务使用。不再需要等待测试访问，我已经为自己登记了两个月的免费试用期。 我不得不说——我的期望很高。我之前玩过一些 OpenAI API。我相信它使用与 Copilot 相同的模型，所以我知道这可能是一次令人兴奋的体验。我已经将它安装为 Visual Studio Code 扩展，并开始想知道我应该如何挑战我的新虚拟同事。 耶 ！看看那些阅读数字！你赢了 1000 美元。 @lukaszwronski 中每个人都缺少什么获得了第四名 @michaelbenko 的《Axie Infinity 经济风暴》 我不想过多讨论无聊的技术，但需要指出的重要一点是，对于大多数 Axie 来说，几乎任何拥有三个 Axies 的玩家，即使不是很棒的 Axie，基本上每天都可以收集 75 个免费 SLP，开发者最近带走了。有了这个新的调整，铸造 SLP 的难度大约提高了 75%，而且从社区参与者的角度来看，我怀疑这实际上会平衡铸币与销毁的比率，尽管同时这对社区来说是非常痛苦的。 这是一个内容丰富的故事，@ ！恭喜您赢得 800 美元！ michaelbenko 最后，我们的第 5 个获胜者是 通过 查看元界的顶级工作！ @dankhomenko 随着新功能的添加、更多的用户被吸引以及更多的项目出现，元宇宙正在迅速普及。这不仅意味着虚拟世界的受欢迎程度和影响力的增加，而且还意味着创造新的就业机会。 恭喜， ！你赢了500美元！ @dankhomenko 在那张纸条上——让我们结束吧！感谢所有参与的人！非常感谢我们的赞助商、 和 HackerNoon 社区，他们让 取得了巨大的成功！这场光荣的较量就这样结束了吗？你永远不会知道。 😉 MegaFans 未来的游戏竞赛 密切关注 以获取更新。我们会尽快联系获奖者！！！ 比赛.hackernoon.com 干杯， HackerNoon 团队。