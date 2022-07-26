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    2022 年游戏写作大赛的未来：第三轮结果公布！经过@hackernooncontests

    2022 年游戏写作大赛的未来：第三轮结果公布！

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    太長; 讀書

    本月票数最高的故事是 Metauniverse 中的适度是世界上最恶心的工作 @strateh76。其次，又是 @strateh76 的故事：Roblox 如何利用年轻开发人员。排在第三位的是，我如何让 AI 为我编写游戏！通过@lukaszwronski。第四名是每个人都对 Axie Infinity 的经济风暴感到怀念的内容 @michaelbenko。最后，我们的第 5 名获胜者是查看元界的顶级工作！通过@dankhomenko。

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