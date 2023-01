Art is Dead Dude : une image générée par l'IA remporte la foire d'art d'État

Trop long; Pour lire "L'art est mort, mec", a déclaré Jason M Allen, lauréat du concours de la Colorado State Art Fair dans la catégorie "artistes numériques émergents". Après avoir soumis une œuvre d'art produite avec la technologie de l'IA et gagnante, certains artistes se sont manifestés. Ils ont exprimé leurs craintes à propos de cette nouvelle génération de générateurs d'images IA, affirmant qu'elle pourrait prendre leur travail et réduire à néant les années passées à apprendre leur métier. Dans ce fil Sloggin, notre communauté discute du rôle de l'IA dans l'art et comment elle influence la création humaine et les emplois.

"L'art est mort, mec", a déclaré Jason M Allen, lauréat du concours de la Colorado State Art Fair dans la catégorie "artistes numériques émergents". Après avoir soumis une œuvre d'art produite avec la technologie de l'IA et gagnant, certains artistes se sont manifestés. Ils ont exprimé leurs craintes à propos de cette nouvelle génération de générateurs d'images IA, affirmant qu'elle pourrait prendre leur travail et réduire à néant les années passées à apprendre leur métier.

Dans ce fil Slogging, notre communauté discute du rôle de l'IA dans l'art et comment elle influence la création humaine et les emplois.

"L'art est mort mec" - la montée des artistes de l'IA suscite un débat

https://www.bbc.com/news/technology-62788725

"L'art est mort, mec", a déclaré Jason M Allen à https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html .



M. Allen est le lauréat du concours de la Colorado State Art Fair dans la catégorie « artistes numériques émergents ».



Son entrée gagnante "Théâtre D'opéra Spatial" a été réalisée à l'aide de Midjourney, un système d'intelligence artificielle qui permet de créer des images en saisissant simplement quelques invites textuelles - par exemple "un astronaute à cheval".



De nombreux artistes étaient furieux, mais M. Allen était de marbre : "C'est fini. L'IA a gagné. Les humains ont perdu", a-t-il déclaré au journal.



M. Allen n'a gagné que 300 $ (262 £) grâce au concours, mais la nouvelle a touché un nerf sensible.

Certains artistes craignaient déjà qu'une nouvelle génération de générateurs d'images IA puisse prendre leur travail et profiter gratuitement des années passées à apprendre leur métier.



"Cette chose veut nos emplois, c'est activement anti-artiste", a écrit l'artiste californien de cinéma et de concept de jeu RJ Palmer dans un Tweet aimé plus de 25 000 fois.



Dans des publications sur Twitter, il a souligné à quel point la sortie des systèmes d'IA pouvait imiter des artistes vivants. Dans un cas qu'il a examiné, l'IA a même tenté de reproduire des signatures d'artistes.

https://twitter.com/arvalis/status/1558623545374023680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558623546879778816%7Ctwgr%5E661a61b9c9596b75ea0b47fb3b728418eed1fa22%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews% 2Ftechnologie-62788725

Le résultat de ces systèmes d'IA est impressionnant, mais ils sont construits sur la production de créateurs en chair et en os - leurs IA sont formées sur des millions d'images créées par l'homme.

Cet article propose une discussion intéressante sur l'art et sur la manière dont l'IA peut reproduire la création humaine. Que pensez-vous de ceci?

J'ai vu de l'art IA incroyable. Je suis particulièrement intéressé par les systèmes capables de créer des images réalistes basées sur du texte. Même si le système d'IA utilise des images créées par l'homme, ils créent les leurs. Je ne dirais pas que cela enlève le crédit aux artistes.

Je dois être en désaccord. Même si je crains que l'IA ne devienne meilleure dans certaines tâches que les humains, je ne pense pas que nous puissions programmer la créativité. Du moins pas avant d'arriver à l'IA générale. Même ainsi, cela ne signifierait pas nécessairement que l'art est mort. L'art du futur pourrait être la création de l'IA, c'est-à-dire qui peut créer l'IA qui fait de meilleures chansons.

C'était en partie l'intrigue de cet anime que j'ai adoré : https://www.youtube.com/watch?v=ybyPB9x8HXc

Sara Pinto, avez-vous essayé l'un de ces systèmes ?

Limarc Ambalina, laissez-moi vous présenter un groupe de K-pop avec un membre de l'IA : https://www.youtube.com/watch?v=S6q5pdgUxkE

Cela m'a bluffé la première fois que j'en ai entendu parler !

Je ne pense pas que l'art mourra à cause de l'IA, mais je comprends à quel point cela assume un peu le rôle de l'artiste et à quel point cela peut sembler effrayant pour certains artistes. Si l'IA pouvait répondre à la majeure partie de la demande de l'industrie créative, alors oui, les artistes perdraient leurs revenus et leur impact. Mais tant que ce n'est pas le cas, pas encore du moins, l'IA n'est qu'un outil de création, Limarc Ambalina.

Mónica Freitas, aussi cool que puisse paraître la montée des artistes de l'IA, c'est en effet une question de sollicitude. Bien que si nous regardons ce récit, ce n'est qu'une peur de la race humaine des développements de l'IA conduisant à la diminution de leurs emplois. Par exemple, avec la technologie à venir des voitures autonomes, les chauffeurs devraient-ils craindre de perdre leur emploi ? Je pense que la réponse à cela est NON. L'IA est développée pour AIDER la race humaine à atteindre de plus hauts sommets, et non pour mettre en danger ses moyens de subsistance !

Fait usage de rêve ? https://www.wombo.art/

Mónica Freitas, c'est vrai, et si nous nous efforçons de rester pertinents à mesure que l'innovation augmente, vous ne devriez pas craindre de perdre votre gagne-pain car vous serez tout simplement indispensable.

🔥 1

L'art contemporain ne disparaîtra pas ou ne disparaîtra pas car il sera toujours d'actualité dans les musées ou les galeries. Mais la vraie question est de savoir si l'intégration et l'adoption de cette nouvelle technologie et la sensibilisation des artistes à l'IA les aident à faire un travail significatif et créatif.

Je ne pense pas que les artistes aient à s'inquiéter que l'IA prenne leur travail. Je veux dire, il y a encore des rédacteurs d'IA, les rédacteurs de contenu sont toujours en demande.

Mónica Freitas, alors que l'IA peut devenir très douée pour créer de l'art, il lui manque encore une chose très importante qui différencie les humains de l'IA, qui est l'âme. Ce qui rend l'art humain poignant, ce sont les expériences qu'ils ont traversées, qu'ils traduisent sur n'importe quel support. Cette expérience donne une âme à l'art humain.

Je pense que c'est le cas, si des images peuvent être créées en saisissant simplement des invites de texte au lieu d'heures de travail, ce ne sera qu'une question de temps avant que l'IA ne prenne le relais.



Les ouvriers d'usine, les pin-boys, les standardistes parmi tant d'autres à une époque de l'histoire ne craignaient pas que les machines prennent leur emploi, mais regardez-le aujourd'hui.



🔥 1

S'il est vrai que les humains produisent un travail avec une âme, je pense que la technologie a beaucoup de potentiel et qu'elle s'améliore chaque jour.

Qui peut dire que l'art de l'IA ne peut pas progresser jusqu'à un point où il est impossible de le distinguer de l'art humain ?

Vu le chemin parcouru par la technologie, je dirais que c'est très probable.





L'art humain devrait être respecté plus que l'IA.

Oui, nous le croyons maintenant. Mais le sentiment n'est pas susceptible de tenir à l'avenir.

Si l'art de l'IA s'avérait être plus rapide à produire, rentable et tout aussi émouvant, l'art humain s'estomperait rapidement à mesure que l'IA prendrait le relais, rapidement.

Amitesh Anand

👍 1

Je suis complètement d'accord avec ça. L'IA n'est peut-être qu'un outil pour faciliter un meilleur art et une création artistique plus rapide, comme je l'ai vu avec un tas de nouvelles expériences, mais elle ne peut jamais surpasser la créativité.

🔥 1

Kofo, je ne pense pas que l'IA surpasserait ou atténuerait l'art humain. Au contraire, cela introduirait un nouveau système où l'avenir de l'art serait complètement différent et numérisé de ce qu'il est actuellement.

À long terme, je crois que l'IA dépassera l'art. La créativité joue un rôle vital dans l'art. L'IA n'est qu'un outil que les artistes peuvent utiliser pour améliorer encore leurs œuvres. Je pense qu'au lieu de lutter contre la peur de perdre leur emploi, ils peuvent aussi en tirer parti. Une chose constante est le changement et c'est inévitable.

🔥 2 💚 1

Janhavi Talhar

Je crois qu'il existe et qu'il y aura toujours une révérence dans l'âme des amateurs d'art pour l'art et l'artisanat artisanaux. Bien que les réalisations technologiques aient une utilisation et une valeur esthétique importantes, les peintures et l'artisanat ont cette grandeur artistique. L'art est tout ce qui concerne l'inventivité humaine. La technologie est un complément, pas un remplacement.

💚 2

Manas Goel, c'est un excellent point ! Mais pouvons-nous convenir que si la technologie diminue le besoin d'interaction humaine, elle cessera d'exister ? Avec les voitures autonomes : si vous en avez une, le besoin de chauffeurs de taxi diminuera probablement, ce qui peut avoir un impact sur les taux d'emploi.

💚 2

Les musées et les galeries Teri sont formidables, mais les artistes s'étendent aux graphistes et aux musiciens. Si l'IA peut en remplacer une partie, cela ne les rendra-t-il pas moins "importants" ? Les artistes ont du mal à obtenir du crédit et de la valeur sociale tels qu'ils sont... Je me demande comment l'IA aura un impact supplémentaire sur leur situation.

💚 2

Kofo, grands points!

Magnifiquement mis, Janhavi Talhar!

Point valable, GemInRubbles !

Merci! Monica Freitas

Mónica Freitas, je l'ai fait ! Je ne sais pas à quel point ce site est bon, mais j'ai essayé avec celui-ci : https://openai.com/dall-e-2/

Janhavi Talhar

En outre, les gens ont eu recours à d'anciennes installations technologiques en raison du fossé industriel. Des milliers d'importations ont été stoppées au moment où le transport international s'est arrêté. Cela a également ralenti la croissance technologique.

Sara Pinto, DALL.E - nom intelligent !! Il y en a un qui s'appelle Stable Diffusion et c'est plus ou moins pareil je pense.

On peut apprécier le jeu de mots haha. Les avez-vous essayés ? Monica Freitas

Seule diffusion stable - certaines créations sont amusantes, d'autres sont juste bizarres, Sara Pinto.