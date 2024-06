Je viens de gagner mon premier dollar avec mon SaaS après avoir quitté mon emploi

À 24 ans, je m'accroche à mon aspiration de devenir fondateur, mais le chemin a été tout sauf facile : j'ai quitté mon emploi en février, mais j'ai déjà commencé à construire mon produit depuis des mois avec mes amis.









Lancement de la bêta privée en novembre dernier, beaucoup de travail et premiers utilisateurs précoces.





Le lancement de la version bêta publique en février a été une explosion, le nombre d'utilisateurs ayant augmenté de façon exponentielle.





Mais au milieu de l’euphorie, j’ai été confronté à la réalité brutale : je gagnais toujours 0 dollar en réalité. En effet, nous proposons une version gratuite pour tester le marché en premier. Nous sommes entièrement autonomes, n’ayant pas des millions à dépenser.





J'ai rapidement mis en œuvre le système de tarification et commencé à accepter les paiements.





2 jours plus tard, une lueur d'espoir est apparue, nous avons eu le 1er utilisateur d'abonnement mensuel !





Mais hélas, c'était une fausse alerte, l'utilisateur a fait une erreur, il voulait payer pour un module complémentaire de notre produit, pas pour le service de base. J'ai reçu l'argent, mais pas la validation du produit.





Le doute de soi s’est glissé comme une ombre implacable.





Considéré comme un pivot, discuté de la manière d'attirer de nouveaux utilisateurs.





4 jours plus tard - aujourd'hui - nous avons effectué une mise à jour importante, corrigé tous les bugs dont les premiers utilisateurs se plaignaient et publié les fonctionnalités les plus recherchées.





Envoyé un e-mail à tous les utilisateurs concernant les grandes mises à jour il y a 6 heures.





Je suis allé faire une promenade.





Je suis rentré à la maison et... 1er utilisateur d'abonnement annuel !!! Je n'en crois pas mes yeux ! Annuel!?





Cela fait du bien. Super, super bon !





Le doute de soi disparaît





Je sais que nous avons encore beaucoup à faire, mais ce petit pas compte. C'est un regain de confiance dans notre vision : multiplier par 10 la productivité et la créativité humaines.





✅ Grand apprentissage : avant d'essayer de cibler de nouveaux utilisateurs, écoutez ceux actuels, faites les choses dont ils ont besoin, puis communiquez-leur cela, montrez-leur que vous vous souciez de vous. Optez pour votre tribu.





Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur, mes collègues fondateurs 🙂





Et j'aimerais entendre vos commentaires/réflexions sur la façon de tirer parti de cet élan :) le produit est Saner.ai