LEARN MORE ABOUT @MIKHAILKIRILIN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @MIKHAILKIRILIN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





"Cloud Architect" est devenu un titre à la mode dans le secteur des technologies de l'information.





Demandez à de nombreuses personnes le cheminement de carrière qu'elles souhaitent, et elles répondront "architecte cloud".





Mais qu'est-ce qu'un architecte cloud, vraiment ? Les gens répètent souvent la phrase bourdonnante sans savoir ce qu'elle implique. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à purifier l'air.

Qu'est-ce qu'un architecte cloud ?

Définissons d'abord ce que l'architecture cloud signifie généralement. L'architecture cloud fait référence aux différents composants qui forment un système de cloud computing.





Il fait référence à la façon dont les technologies individuelles se combinent pour créer des environnements cloud où de nombreux ordinateurs partagent des ressources à partir d'un seul réseau.





Un architecte cloud est une personne responsable de la conceptualisation et du développement de l'architecture cloud. Ils sont chargés de convertir les concepts techniques et les exigences d'un projet en un système cloud fonctionnel.





Un architecte cloud est généralement en charge de la stratégie cloud d'une entreprise , un rôle très délicat. Leur devoir est essentiel car une défaillance du système cloud d'une entreprise peut affecter tous les aspects de son activité.





Par conséquent, les entreprises recherchent souvent des architectes cloud hautement qualifiés et les paient au prix fort. Il n'est pas surprenant que le métier d'architecte cloud soit devenu à la mode ces derniers temps, compte tenu du prestige et des ressources monétaires que les entreprises leur attribuent désormais.





Le secteur de l'informatique en nuage est déjà énorme mais se développe énormément. Selon le cabinet d'études Markets and Markets, le marché mondial du cloud computing devrait passer de 445 milliards de dollars en 2021 à 947 milliards de dollars en 2026 . Par conséquent, les architectes cloud sont bien placés pour surfer sur cette vague de croissance. C'est un choix de carrière judicieux.

Comment devenir architecte cloud ?

Vous avez entendu de bonnes choses sur le métier d'architecte cloud. Mais comment le devenir ? Il y a plusieurs étapes essentielles à franchir pour en devenir un, et cela commence par certaines compétences initiales que vous devez posséder.

Compétences requises pour devenir architecte cloud

Programmation informatique



Chaque architecte cloud doit bien connaître la programmation informatique. Les langages de codage les plus couramment utilisés dans l'architecture cloud sont Java, Python et C++, mais vous pouvez en apprendre beaucoup d'autres.





Vous avez besoin de compétences en programmation informatique pour convertir les exigences techniques en projets réels. De même, un bon architecte cloud doit être capable de programmer rapidement pour créer une preuve de concept pour le produit souhaité.





La mise en réseau





Vous ne pouvez pas créer une solution cloud fiable sans une connaissance suffisante des réseaux informatiques. Un bon architecte cloud doit savoir interagir avec les différents composants qui composent un réseau informatique.





Par exemple, vous devez savoir comment utiliser un réseau de diffusion de contenu pour la distribution géographique ou un cloud privé virtuel (VPC) pour isoler des parties de votre réseau cloud.





Sécurité





La sécurité est essentielle à tout réseau cloud. Le cloud computing a apporté de nombreux avantages, mais l'un de ses inconvénients est d'exposer les entreprises à un risque de compromission plus élevé.





Selon IBM, le coût moyen d'une violation du cloud est de 4,2 millions de dollars , donc vous voulez éviter cela.





Chaque architecte cloud doit mettre en œuvre des mesures de sécurité avancées pour protéger son entreprise contre les compromis.





Bases de données





Chaque architecte cloud doit savoir travailler avec différentes technologies de base de données.





De nombreuses options de stockage de données sont disponibles, vous êtes donc libre de choisir n'importe qui. Par exemple, vous pouvez utiliser AmazonS3 pour le stockage d'objets ou Grappes Hadoop pour analyser de grandes quantités de données structurées.





Plateforme





Un bon architecte cloud doit bien connaître les plates-formes cloud générales ou spécialisées. Par exemple, un architecte cloud dans une société financière doit être familiarisé avec le Réseau cloud MQL5 , un réseau distribué spécialisé pour les experts financiers développant et déployant des modèles de trading automatisés.





Le MQL5 Cloud Network a atteint une capacité de 34 000 agents en janvier 2022, selon Bloomberg . Le réseau continue de croître grâce aux utilisateurs de MQL5.community, vendant le temps d'inactivité des processeurs de leurs ordinateurs.





La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres choses qu'un architecte cloud doit savoir, mais nous avons listé les plus basiques.

Certification d'architecte cloud

Il est essentiel d'acquérir les compétences requises pour un architecte cloud. Mais, beaucoup de gens ne croiront pas que vous avez les compétences si vous n'avez pas de preuves à l'appui. Les certificats professionnels sont le moyen le plus simple de signaler votre expertise en architecture cloud aux employeurs potentiels.





Les certificats très recherchés dans l'industrie du cloud proviennent de trois fournisseurs de cloud ; Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP).





AWS





Amazon Web Services (AWS) est le plus grand fournisseur de cloud computing au monde en volume et ventes . Par conséquent, les entreprises du monde entier accordent une plus grande crédibilité aux certifications AWS officielles.





AWS propose actuellement 11 certificats couvrant à la fois des sujets cloud de base et spécialisés.





Ils sont quatre niveaux de certificat ; Fondamental, Associé, Professionnel et Spécialisé. Foundational couvre six mois de connaissances AWS, Associate couvre un an, Professional couvre deux ans et Specialty pour une durée indéterminée.





Microsoft Azure

Azure est le deuxième fournisseur de cloud après AWS. C'est l'unité de cloud computing du géant de la technologie Microsoft.





Microsoft propose 12 certifications cloud avec 14 examens classés en trois niveaux ; Fondamental, Associé et Expert. Certains sont basés sur les rôles, notamment Azure Administrator, Azure Solution Architect, Azure AI Engineer, etc.





Une certification Microsoft Azure vous aidera à comprendre comment utiliser efficacement la plateforme cloud.





Plate-forme Google Cloud





Google Cloud Platform (GCP) est le troisième plus grand fournisseur de cloud, détenu par le géant de la technologie Google. La société propose actuellement dix certifications basées sur les rôles, y compris pour un architecte cloud spécialisé.





La certification Cloud Architect vous présente les principes fondamentaux de Google Cloud Platform, notamment Kubernetes, BigQuery, App Engine et Cloud Firestore. Cela vous donnera la possibilité de créer et de déployer des solutions dans des environnements GCP en direct.





Obtenir une certification cloud n'est pas toujours facile, principalement pour ceux de haut niveau. Efforcez-vous d'étudier au besoin pour réussir les examens de certification.

J'ai été certifié. Et ensuite ?

Les dépenses des entreprises en cloud computing explosent. Selon Gartner, plus de la moitié des dépenses informatiques des entreprises d'ici 2025 seront consacrées aux services cloud .





Vous pouvez observer une croissance pratiquement sans fin dans ce secteur. Une certification d'un fournisseur de cloud leader associée à vos connaissances innées en cloud computing ouvrira de nombreuses opportunités.





Avec une connaissance suffisante du cloud computing et une certification pour le prouver, vous pouvez proposer vos services aux employeurs. La demande est démesurée, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes pour trouver un emploi.





Le monde informatique est votre huître en tant que développeur cloud certifié. Vous avez des possibilités infinies d'appliquer votre expertise dans ce secteur.