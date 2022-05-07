“云架构师”已成为信息技术领域的新潮称号。 问很多人他们想要的职业道路，他们会回答“云架构师”。 但是，什么是云架构师，真的吗？人们经常在不知道它意味着什么的情况下重复这个时髦的短语。不过不用担心，我们在这里帮助您净化空气。





“云架构师”已成为信息技术领域的新潮称号。





问很多人他们想要的职业道路，他们会回答“云架构师”。





但是，真正的云架构师是什么？人们经常在不知道它意味着什么的情况下重复这个时髦的短语。不过不用担心，我们在这里帮助您净化空气。

什么是云架构师？

让我们首先定义云架构的一般含义。云架构是指构成云计算系统的各种组件。





它指的是单个技术如何结合起来创建云环境，在该环境中，众多计算机共享来自单个网络的资源。





云架构师是负责概念化和开发云架构的人。他们负责将项目的技术概念和要求转换为有效的云系统。





云架构师是 通常负责公司的云战略 ，一个很微妙的角色。他们的职责至关重要，因为公司云系统中的故障会影响其业务的所有方面。





因此，企业经常寻求高技能的云架构师并为他们支付高昂的费用。考虑到企业现在分配给他们的声望和金钱资源，云架构师的职业最近变得很流行也就不足为奇了。





云计算领域已经非常庞大，而且还在快速增长。据研究公司 Markets and Markets 称，预计全球云计算市场将 从 2021 年的 4450 亿美元增长到 2026 年的 9470 亿美元 .因此，云架构师可以很好地驾驭这一增长浪潮。这是一个明智的职业选择。

我如何成为云架构师？

您听说过有关云架构师这一职业的好消息。但是，你怎么能成为一个人呢？要成为一个人，需要采取几个重要步骤，首先是您必须具备的一些初始技能。

成为云架构师所需的技能

电脑编程



每个云架构师都必须精通计算机编程。云架构中最常用的编码语言是 Java、Python 和 C++，但您还可以学习更多。





您需要计算机编程技能才能将技术要求转化为实际项目。同样，优秀的云架构师应该能够快速编程，为所需产品创建概念验证。





联网





如果没有足够的计算机网络知识，就无法创建可靠的云解决方案。一个好的云架构师必须知道如何与构成计算机网络的各种组件进行交互。





例如，您应该知道如何使用内容交付网络进行地理分布或使用虚拟私有云 (VPC) 来隔离部分云网络。





安全





安全性对于任何云网络都至关重要。云计算带来了许多好处，但其缺点之一是使企业面临更高的妥协风险。





据 IBM 称， 云泄露的平均成本为 420 万美元 ，所以你想避免这种情况。





每个云架构师都必须实施高级安全措施来保护他们的企业免受损害。





数据库





每个云架构师都必须知道如何使用各种数据库技术。





有许多数据存储选项可供使用，因此您可以自由选择任何人。例如，您可以使用 亚马逊 S3 用于对象存储或 Hadoop 集群 用于分析大量结构化数据。





平台





一个好的云架构师必须精通通用或专业的云平台。例如，金融公司的云架构师应该熟悉 MQL5 云网络 ，一个专门的分布式网络，供金融专家开发和部署自动交易模型。





MQL5 云网络在 2022 年 1 月达到了 34,000 个代理的容量， 据彭博社报道 .由于 MQL5.community 的用户出售他们计算机处理器的空闲时间，网络继续增长。





上面的列表并不详尽。云架构师还必须知道许多其他事情，但我们列出了最基本的。

云架构师认证

学习云架构师所需的技能至关重要。但是，如果你没有证据支持，很多人不会相信你有这个技能。专业证书是向潜在雇主表明您的云架构专业知识的最简单方法。





云行业备受追捧的证书来自三个云提供商；亚马逊网络服务 (AWS)、微软 Azure 和谷歌云平台 (GCP)。





AWS





亚马逊网络服务 (AWS) 是全球最大的云计算提供商 按数量和销售额 .因此，全球企业更加信任官方 AWS 认证。





AWS 目前提供 11 个证书，涵盖基本和专业云主题。





他们是 四个证书层 ;基础、助理、专业和专业。基础课程涵盖 6 个月的 AWS 知识，助理课程涵盖一年，专业课程涵盖两年，专业课程涵盖未指定的时间。





微软天青

Azure 是仅次于 AWS 的第二大云提供商。它是科技巨头微软的云计算部门。





微软提供 12 种云认证，14 种考试分为三个级别；基础、助理和专家。有些是基于角色的，包括 Azure 管理员、Azure 解决方案架构师、Azure AI 工程师等。





Microsoft Azure 认证将帮助您了解如何有效地使用云平台。





谷歌云平台





谷歌云平台 (GCP) 是第三大云提供商，归科技巨头谷歌所有。该公司目前提供十种基于角色的认证，包括针对专业云架构师的认证。





Cloud Architect 认证将带您了解 Google Cloud Platform 的基础知识，包括 Kubernetes、BigQuery、App Engine 和 Cloud Firestore。它让您有机会在实时 GCP 环境中构建和部署解决方案。





获得云认证并不总是那么容易，主要是对于高级认证。努力学习以通过认证考试。

我已经获得认证。接下来是什么？

企业在云计算上的支出正在膨胀。据 Gartner 称， 到 2025 年，超过一半的企业 IT 支出将用于云服务 .





您可以观察到该领域几乎无止境的增长。领先云提供商的认证与您与生俱来的云计算知识将带来许多机会。





有了足够的云计算知识和认证来证明这一点，您就可以为雇主提供服务。需求是巨大的，所以你不应该有找工作的问题。





IT 世界是您作为经过认证的云开发人员的牡蛎。您有无限的机会在该领域应用您的专业知识。