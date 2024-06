D'expert SEO à fondateur : le parcours de Kevin Miller et The Word Counter

Parmi les entrepreneurs les plus prospères, il existe des histoires fondatrices qui servent d’inspiration à de nombreux aspirants propriétaires d’entreprise. L'une de ces histoires vient de la transition de l'ancien spécialiste du marketing de Google, Kevin Miller, d'expert en référencement à celui de fondateur de The Word Counter. Dans cet article, nous explorerons le chemin parcouru par Miller, depuis son idée jusqu'à la croissance induite par les stratégies de référencement pour son outil de requête linguistique.





La genèse du compteur de mots

De ses années d'université à son travail dans des startups et des géants de la technologie comme Google, Miller a absorbé de nombreuses informations précieuses sur le marketing et le référencement . C'est au cours de ces années que Miller a identifié une lacune sur le marché : le besoin d'un outil convivial de comptage de mots.





À l'université, Miller et ses pairs s'appuyaient souvent sur des compteurs de mots et de caractères pour leurs devoirs et projets. Cependant, il s’est vite rendu compte qu’aucun de ces outils existants n’avait réussi à s’imposer comme une ressource incontournable sur Google. Conscient de cette opportunité, Miller s'est lancé dans la mission de développer un outil qui non seulement compte avec précision les mots, mais qui englobe également un éventail de fonctionnalités liées au langage. Plus important encore, son objectif principal était d’utiliser ce projet comme une étude de cas SEO réelle pour valider ses stratégies.





Concevoir l'outil parfait





Miller avait une vision pour The Word Counter ; il devait être convivial et visuellement attrayant. Contrairement aux outils de comptage de mots existants, il souhaitait que son produit offre aux utilisateurs un aperçu de leur texte, notamment le nombre de mots, le nombre de caractères, le nombre de phrases et l'analyse du niveau de lecture.





Pour concrétiser cette vision, Miller a demandé l'aide de Techy Scouts, un partenaire de développement de confiance. En 60 à 90 jours environ, ils ont transformé ce qui n'était autrefois qu'une idée en un outil entièrement développé. Le coût de développement du site Web s'élevait à 25 000 $, un investissement que Miller a réalisé comme preuve de ses tactiques de référencement.





Stratégie de lancement et de référencement

Avant le lancement, Miller et son équipe ont adopté une approche unique pour préparer la sortie de l'outil. Il a commencé par écrire 100 articles et en alimentant le site Web de The Word Counter. Ces articles avaient deux objectifs : remplir le site Web de contenu et assurer la confiance des utilisateurs et des visiteurs du site Web.





La stratégie de publication de contenu de Miller s'est avérée efficace et il a commencé à adopter un calendrier de publication quotidien, embauchant des rédacteurs pour l'aider à publier au moins 5 fois par jour. Cela indiquait à Google que le site Web était actif, ce qui encourageait les visites et aidait à établir la confiance avec le moteur de recherche.





Attirer et fidéliser les clients





Depuis son lancement, The Word Counter s'est concentré uniquement sur l'acquisition et la fidélisation de clients grâce à sa puissante stratégie de référencement. Miller et son équipe ont publié plus de 2 000 articles ciblant des mots-clés et abordant des questions sur la langue anglaise. Ils se sont également engagés dans des efforts de création de backlinks en distribuant des communiqués de presse et en contactant les journalistes.





En partageant des communiqués de presse sur des plateformes telles que PR Newswire et en étant mentionnés dans divers articles, ils ont considérablement renforcé l'autorité de domaine du site Web. En conséquence, leur classement des mots clés, leur vitesse d’indexation et leur trafic global se sont améliorés.





L'état actuel et les projets futurs

En deux ans, The Word Counter a connu un grand succès en classant plus de 300 000 mots-clés et en générant plus de 2 400 références de domaines. L' autorité de domaine du site Web s'élève désormais à 52, soulignant la valeur durable de ses investissements dans le référencement.





Même si le profit n'était pas leur objectif dès le départ, Miller envisage une opportunité dans le marketing d'affiliation pour maintenir la disponibilité de ses outils tout en augmentant ses revenus. Leur plan implique un partenariat avec des entreprises impliquées dans l’enseignement de l’anglais.





En conclusion, le parcours de Kevin Miller, d'expert en référencement à fondateur de The Word Counter, témoigne du pouvoir de reconnaître les opportunités d'investissement dans la qualité et d'exploiter le potentiel du référencement pour la croissance. Son histoire sert d’inspiration aux aspirants entrepreneurs du monde entier.