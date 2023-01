Comment gagner en affaires en période d'incertitude économique

En tant que propriétaires d'entreprise, l'incertitude est l'un de nos pires ennemis. Bien sûr, c'est le cas – après tout, notre entreprise est notre gagne-pain, et personne ne veut voir son gagne-pain compromis. Malheureusement, de nombreux facteurs hors de notre contrôle peuvent avoir un impact négatif sur nos activités, et l'un des plus importants est l'incertitude économique. Je ne suis pas économiste et la dernière chose que je veux faire est de semer la peur ou la panique dans le cœur des propriétaires d'entreprise. Ce n'est pas un avertissement des temps difficiles à venir. Mais parce que l'économie a un impact si important sur nos entreprises, il est important pour nous d'être conscients des risques potentiels et de prendre des mesures pour protéger nos entreprises et nous-mêmes. Dans une récente interview, j'ai parlé à Ron Gruner. C'est un expert de tout ce qui concerne la politique et l'économie américaines, et c'était fascinant d'entendre ses idées sur l'état actuel des choses, ainsi que certaines de ses réflexions sur l'histoire.

Bien qu'un petit segment seulement de notre conversation ait été consacré à l'économie, cela a suffi à me faire réfléchir : est-il si peu probable qu'une autre récession ou dépression majeure puisse se produire au cours de notre vie, ou même dans un avenir proche ? Et si cela se produit, comment pouvons-nous être préparés ?

En tant que propriétaires d'entreprise, nous ne pouvons pas nous permettre de nous cacher la tête dans le sable.

L'ignorance n'est pas un bonheur – c'est dangereux. Examinons donc de plus près l'économie et certaines des choses que nous pouvons faire pour protéger nos entreprises contre les impacts négatifs potentiels.

Ron Gruner, auteur de We The Presidents

Avant de plonger, je veux donner un bref récapitulatif de qui est Ron Gruner et de sa carrière jusqu'à présent. Ron est l'une des personnes les mieux informées à qui j'ai parlé en termes de politique et d'économie américaines. Il a une perspective unique, car il n'est pas seulement un expert sur ces sujets, mais aussi un entrepreneur établi et un ingénieur en informatique.

Voici un aperçu de ses réalisations :

Ron est un pionnier dans la commercialisation de la transparence des entreprises depuis plus de vingt ans.

Il a fondé Shareholder.com en 1991, inventant ainsi l'industrie des relations avec les investisseurs en ligne.

Avant Shareholder.com, Ron a occupé le poste de PDG d'Alliant Computer Systems, une société de superordinateurs qui avait une capitalisation boursière de près de 500 millions de dollars. Ron a également conçu de nombreux ordinateurs à succès, notamment les séries Nova 1200 et Eclipse.

Actuellement, Ron est fondateur et PDG de la société de services juridiques Sky Analytics. Il a récemment publié un livre fascinant, We The Presidents , qui se concentre sur les grands problèmes qui affectent la population aujourd'hui.

Voyant ses nombreux domaines d'expertise, j'étais ravi de griller Ron sur tout ce qui concerne l'incertitude économique et d'entendre ses projections pour l'avenir de l'économie américaine. Commençons par quelques idées tirées directement de l'interview.

Théorie monétaire moderne

Un sujet important que nous avons abordé dans l'interview était le concept de théorie monétaire moderne. Sans aller trop loin dans les mauvaises herbes, la théorie croit essentiellement que notre pays pourrait enregistrer un déficit pendant une période prolongée sans aucune conséquence réelle. Le gouvernement pourrait simplement créer plus d'argent à dépenser (ou à donner) s'il le voulait.

Bien que cette théorie gagne du terrain dans certains cercles , il est important de noter qu'il ne s'agit encore que d'une théorie. Ron n'est pas convaincu que cela se concrétisera dans la pratique et pense que notre gouvernement atteindrait rapidement un plafond d'endettement s'il tentait de mettre en œuvre ces politiques.

"Je pense que ce sera un vœu pieux. La théorie dit essentiellement que les États-Unis peuvent émettre autant de dette qu'ils le souhaitent tant qu'ils peuvent trouver des acheteurs pour cette dette. Cela semble juste demander une chute. Si les acheteurs commencent reculer, les taux d'intérêt augmentent, et tout cela pourrait s'effondrer comme un château de cartes."

Bien que le MMT ait certainement ses mérites - plus d'argent pour les dépenses publiques, les soins de santé universels et la création d'emplois - il semble exiger un élément de vœu pieux qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour notre économie.

"Tout est basé sur une pensée optimiste : ce qui se passe maintenant va continuer à se produire à l'avenir. Mais idéalement, les politiciens devraient avoir le courage de dire aux gens que nous devrons peut-être nous serrer la ceinture, que cela signifie réduire les dépenses, augmenter les impôts ou à la fois pour mettre notre maison fiscale dans un meilleur ordre."

L'économie américaine à travers l'histoire

Si les États-Unis devaient faire face à une récession ou à une dépression, ce ne serait pas sans précédent. Nous avons vu ces cycles tout au long de notre histoire :

La panique de 1837 a déclenché une dépression majeure qui a duré six ans. La panique de 1873 a conduit à une dépression qui a duré quatre ans.

La Grande Dépression des années 1930 a été la pire récession économique de l'histoire mondiale, qui a duré une décennie. La récession la plus récente (2007-2009) a été l'une des pires de l'histoire des États-Unis, avec un taux de chômage atteignant 10 %.

Les États-Unis ont également connu pas moins de douze récessions économiques depuis la Seconde Guerre mondiale, chacune provoquant des conflits pour les entreprises et les particuliers.

Non seulement Ron Gruner connaît bien ces événements, mais il voit également le potentiel d'une reprise de la récession de 2008 si les décideurs politiques suivent l'état d'esprit de la théorie monétaire moderne.

"Je crains qu'avec la dette nationale qui grimpe comme elle l'est - sur la base de la théorie selon laquelle nous continuerons à réduire la dette, ou nous pourrons toujours refinancer - ce sera une répétition de 2008 sous stéroïdes."

Ce que cela signifie pour nous

Encore une fois, je n'écris pas sur ce sujet pour semer la peur ou pour essayer de vous convaincre que le ciel nous tombe dessus. Je me demande simplement ce qui pourrait arriver si – ou quand – l'économie américaine se dégrade.

En réalité, nous avons déjà connu un ralentissement économique dans l'histoire très récente. La pandémie de COVID-19 a vu des entreprises et des particuliers du monde entier se démener pour protéger leurs revenus et leurs économies.

Les événements récents ne font que rendre cette conversation plus pertinente. Alors, comment pouvons-nous, en tant qu'individus et propriétaires d'entreprise, nous protéger de l'incertitude économique future ?

Résister à la crise économique

Ce n'est pas la première fois que j'aborde le sujet de la protection contre les crises de votre entreprise. Dans une précédente interview avec Vincenzo Guzzo, nous avons parlé du pouvoir de la flexibilité et de l'adaptabilité face aux temps difficiles.

Aujourd'hui, cependant, je veux me concentrer sur la préparation financière plutôt que sur l'adaptabilité. Il est essentiel que nous ayons un plan en place pour faire face aux moments difficiles, qu'il s'agisse d'une pandémie ou d'une récession économique.

Étape 1 : Maintenez votre hygiène financière

Avec la montée des tensions géopolitiques et la récession de la COVID-19, toutes les entreprises devraient maintenir leur hygiène financière en prévision d'un ralentissement potentiel.

Pourquoi? Parce que l'histoire nous dit d'espérer le meilleur et de se préparer au pire. Gérez votre entreprise comme si vous vous prépariez activement à une récession, et vous serez dans une bien meilleure position quand – pas si – une frappe.

Respectez votre budget

Cela devrait être une évidence pour toute entreprise, mais c'est particulièrement important en période d'incertitude. Ne cassez pas la tirelire. Opérez selon vos moyens et faites attention à vos dépenses.

Cela ne signifie pas seulement régner sur les dépenses inutiles ; cela signifie également s'assurer que vous en avez pour votre argent.

Évaluez vos fournisseurs, renégociez les contrats si nécessaire et explorez d'autres moyens d'économiser de l'argent sans compromettre la qualité de votre produit ou service.

Constituez-vous une réserve de trésorerie

En période difficile, il est important d'avoir des réserves de liquidités sur lesquelles s'appuyer. Cela vous aidera à traverser la tempête pendant que vous travaillez sur des solutions à long terme. Lors de l'établissement de votre budget, assurez-vous d'allouer une partie spécifiquement pour les économies en cas de mauvais temps.

Si vous le pouvez, essayez d'augmenter au maximum cette réserve de liquidités. Plus vous avez économisé d'argent, mieux vous vous porterez si les choses tournent mal.

Investissez dans votre entreprise

Bien qu'il puisse sembler contre-intuitif d'investir dans votre entreprise lorsque l'économie est incertaine, il s'agit en fait d'une décision très intelligente.

Pensez-y : si l'économie se détériore, la valeur de votre entreprise diminuera probablement.

Mais, si vous avez déjà investi dans votre entreprise pendant des périodes difficiles, vous serez dans une bien meilleure position lorsque le marché rebondira.

De plus, investir dans votre entreprise peut vous aider à grandir et à vous développer, ce qui peut conduire à encore plus de succès sur la route.

Gardez une longueur d'avance sur la concurrence

En période de récession, toutes les entreprises ne font pas face aux mêmes chances. En fait, les dernières récessions ont vu 14 % des entreprises accélérer leurs revenus et leurs bénéfices plutôt que de décliner.

Si vous voulez faire partie des entreprises qui prospèrent en ces temps incertains, vous devez garder une longueur d'avance sur la concurrence. Gardez un œil sur votre industrie, surveillez les mouvements de vos concurrents et cherchez toujours des moyens de vous différencier du peloton.

Étape 2 : Prévoyez le pire

Il est beaucoup plus confortable pour nous d'éviter complètement de penser à des ralentissements potentiels. Mais l'histoire nous dit que cela ne profite à personne. En fait, il vaut mieux être proactif et planifier le pire des cas.

Qu'adviendrait-il de votre entreprise si l'économie tournait mal ? Comment survivrez-vous ? Quels sont vos plans de sauvegarde ?

Démarrer un fonds d'urgence

De nombreuses personnes consacrent chaque semaine une partie de leur salaire à un fonds d'urgence, et les entreprises devraient faire de même. Il n'est pas nécessaire que ce soit pour quoi que ce soit en particulier – il peut simplement s'agir d'un pool d'argent auquel vous pouvez accéder en cas d'urgence.

Ceci est particulièrement crucial pour les entreprises qui dépendent fortement du crédit. Lorsque l'économie tourne au sud, les marges de crédit se resserrent souvent, ce qui rend difficile l'obtention de l'argent dont vous avez besoin pour maintenir votre entreprise à flot.

À titre indicatif, travaillez vers un fonds d'urgence qui peut couvrir votre entreprise pendant six à neuf mois. Cela vous donnera une marge de manœuvre pendant que vous trouvez des solutions à long terme.

Familiarisez-vous avec votre liquidité

La liquidité est la capacité d'une entreprise à transformer rapidement ses actifs en liquidités. Avant que les temps incertains ne frappent, vous familiariser avec vos options de liquidité vous donnera une longueur d'avance.

Il existe différentes sources de liquidités dont vous devez être conscient :

Actifs commerciaux : pouvez-vous vendre rapidement l'un de vos actifs si vous en avez besoin ?

Comptes clients : Avez-vous des clients susceptibles de payer leurs factures rapidement ?

Lignes de crédit : Avez-vous des lignes de crédit à votre disposition ? Serait-il facile d'y accéder si nécessaire ?

Inventaire : pouvez-vous vendre rapidement une partie de votre inventaire si nécessaire ?

Connaître vos options de liquidité vous aidera à prendre des décisions éclairées si l'économie se détériore. Gardez un œil sur les subventions et les prêts gouvernementaux qui pourraient également vous aider.

Réduisez vos dépenses

Tout comme vous interrompriez votre abonnement à une salle de sport si vous n'y êtes allé qu'une seule fois au cours de l'année écoulée, il est utile d'éliminer les coûts commerciaux inutiles là où vous le pouvez.

Qu'il s'agisse de frais généraux, de budgets marketing ou de salaires des employés, cherchez des moyens de réduire vos dépenses.

Cela ne signifie pas que vous devez réduire des domaines importants de votre entreprise - identifiez simplement les domaines où vous pouvez économiser de l'argent sans compromettre la qualité ou le service.

Certains de ces domaines peuvent inclure :

Renégociation des contrats avec les fournisseurs et les vendeurs.

Passer à un fournisseur moins cherRationalisation des processus pour réduire le gaspillageRevoir les avantages sociaux et les salaires des employésExternaliser les tâches non essentielles.

Pour en revenir au financement d'urgence, vous pourriez même rediriger les économies de ces coupes directement dans votre fonds.

Étape 3 : Configurez votre entreprise pour réussir

Un bon état d'esprit lorsqu'il s'agit de votre entreprise est d'agir comme si vous éleviez un enfant.

Vous voulez qu'ils soient indépendants et qu'ils survivent par eux-mêmes ; vous voulez les doter de tous les outils dont ils ont besoin pour être autonomes.

C'est le même état d'esprit que vous devriez avoir envers votre entreprise. Vous voulez qu'il soit résilient et capable de prospérer dans n'importe quel environnement. Et la meilleure façon d'y parvenir est de l'améliorer en permanence.

Vous pouvez procéder de plusieurs manières :

Investissez dans votre entreprise. Observez-vous les tendances actuelles de l'industrie et gardez-vous une longueur d'avance ? Mettez-vous à jour votre technologie et votre équipement? Développez-vous vos services ou vos offres de produits ?

Formez vos employés. Il peut s'agir d'une formation en cours d'emploi ou d'un perfectionnement professionnel. Vous devriez toujours pousser votre personnel à exceller et à grandir.

Évaluez vos processus. Y a-t-il des redondances ou des inefficacités dans votre entreprise ? Pouvez-vous rationaliser les choses pour les rendre plus fluides ?

Automatisez si possible. Cela peut aller de l'automatisation des tâches comptables à l'utilisation d'un système CRM. L'automatisation est une voie directe vers des économies de temps et d'argent, alors assurez-vous d'explorer cette voie.

Investissez dans vos relations clients. En cas de catastrophe, vous voulez une clientèle solide et fidèle sur laquelle vous appuyer. Assurez-vous de faire tout votre possible pour favoriser ces relations et les maintenir solides.

Bien sûr, nous n'avons pas toujours les moyens d'investir dans nos entreprises. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas prendre d'autres mesures pour améliorer la résilience. Nous pouvons toujours être proactifs dans notre résolution de problèmes et garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels.

Par exemple : être amical et fiable envers vos clients renforce la confiance ; avoir un plan de secours solide en cas d'urgence montre la préparation ; le suivi de vos dépenses et de vos bénéfices vous aide à rester attentif à votre situation financière.

La chose la plus importante est de se rappeler que la résilience est quelque chose qui peut toujours être améliorée. Il n'y a pas de solution unique, alors prenez le temps d'adapter votre approche spécifiquement à votre entreprise.

Avec un peu d'effort, vous pouvez mettre votre entreprise sur les rails du succès, peu importe ce que l'avenir nous réserve.

Emballer

L'interview de My Success Story Podcast avec Ron Gruner n'a abordé que brièvement cette question - nous avons passé la majeure partie de la conversation à parler des anciens présidents américains, ce qui était fascinant. Je vous recommande fortement d'écouter l' intégralité de l'interview si vous ne l'avez pas déjà fait.

Dans quelle mesure vous sentez-vous préparé financièrement ? Si une catastrophe devait survenir, avez-vous mis en place des mesures pour aider votre entreprise à rebondir ?

Encore une fois, je ne prédis pas un krach de Wall Street en 2022 ou une récession à venir ; mon objectif pour ce bulletin est simplement de nous faire réfléchir à ces questions et de fournir quelques idées de départ sur la façon de préparer votre entreprise à tout.

N'oubliez pas : espérez le meilleur, préparez-vous au pire et gardez une longueur d'avance. Jusqu'à la prochaine fois!

