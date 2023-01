La RA a-t-elle sa place dans l'éducation ?

Dans le passé, la réalité augmentée et les technologies associées telles que la réalité virtuelle (VR) et la réalité mixte (MR) étaient principalement associées aux jeux et au divertissement. Ces technologies sont devenues plus avancées et le matériel est devenu plus abordable, ouvrant davantage d'opportunités aux entreprises d'y investir. L'éducation est un secteur sur lequel la RA pourrait avoir un impact significatif.

Une tendance importante dans le monde de la technologie est la réalité augmentée (RA). La personne moyenne peut ne pas avoir une connaissance approfondie de la RA en dehors de Pokémon Go, de l'application IKEA Place, de la fonction FaceTime Memoji d'Apple ou des derniers filtres sur Snapchat et Instagram.

Quelles que soient les technologies utilisées en classe, chaque type présente ses propres avantages et inconvénients. Ci-dessous, apprenez-en plus sur la croissance prévue du marché général de la RA et si la RA a ou non sa place dans le système éducatif.

Croissance rapide du marché de la RA

Si vous n'êtes pas familier avec les bases de la RA, voici un bref aperçu. AR est une technologie XR capable de superposer des vidéos, des images, du texte, des modèles 3D et d'autres contenus sur un environnement réel. Pensez aux filtres Snapchat, à Pokémon Go et aux visites virtuelles ou aux cabines d'essayage.

La réalité augmentée était autrefois considérée comme une technologie futuriste et servait souvent de concept principal pour les grands films de science-fiction. Cela a radicalement changé, car la RA révolutionne déjà la façon dont les gens interagissent avec les applications mobiles et les expériences graphiques visuelles.

La RA est largement utilisée par des entreprises de divers secteurs, notamment les soins de santé, la construction, la fabrication, la vente au détail, l'automobile, etc. Le marché de la RA devrait atteindre près de 90,8 milliards de dollars d'ici 2028 , selon la recherche Facts and Factors.

Avantages de la RA éducative

Voici quelques-uns des avantages de la RA qui pourraient transformer et potentiellement améliorer le système éducatif actuel.

1. Offre des visualisations de nouvelle génération

La réalité augmentée peut immerger les étudiants dans des réalités totalement différentes et améliorer leurs expériences d'apprentissage. Une application AR notable, SkyView, permet aux étudiants d'explorer l'univers et les aide à identifier les constellations, les satellites et les planètes. Les applications AR et autres solutions AR qui fournissent ces visualisations améliorées placent les étudiants dans des environnements distants pour en apprendre davantage sur le monde qui les entoure.

2. Augmente l'engagement

Les éducateurs ont la responsabilité de garder les élèves engagés dans le programme. Ce faisant, ils préparent les élèves à réussir et augmentent les chances d'atteindre les résultats d'apprentissage souhaités. Parce que la réalité augmentée est si prometteuse et offre de nombreuses applications dans l'éducation, il n'est pas surprenant que les éducateurs explorent les opportunités pour accroître l'engagement des élèves.

3. Suscite l'intérêt des étudiants

Les élèves engagés s'intéresseront probablement davantage aux sujets qu'ils apprennent. Quel que soit l'âge de l'élève, il est communément admis que l'on préférerait s'asseoir et regarder une démonstration ou une leçon prise en charge par la réalité augmentée plutôt que de lire un manuel ou des feuilles de travail complètes. La recherche montre que l' intérêt peut motiver les étudiants , dynamiser l'apprentissage, guider leur futur cheminement de carrière et mener à la réussite scolaire.

Inconvénients de la RA éducative

Voici quelques inconvénients qui pourraient empêcher l'adoption généralisée de la RA dans l'éducation.

1. Problèmes matériels

AR est alimenté par un logiciel programmé, qui est sujet à des dysfonctionnements. Les enseignants peuvent ne pas avoir l'expertise nécessaire pour résoudre ces problèmes, ce qui rend l'AR inutile. Supposons qu'un étudiant s'appuie sur une solution AR pour effectuer des devoirs ou des projets. Si des problèmes matériels surviennent, l'élève pourrait se mettre en travers du chemin et causer des désagréments majeurs.

2. Réduit ou élimine la connexion humaine

Les preuves suggèrent que des relations étroites entre les enseignants et les élèves peuvent avoir un impact important sur les performances des élèves. Dans une salle de classe traditionnelle, avoir du temps en tête-à-tête avec un enseignant leur permet de mieux connaître leurs élèves, de suivre leurs progrès et de relever les défis. La RA pourrait devenir un obstacle pour permettre à ces types de relations enseignant-élève de prospérer et de contribuer à la réussite d'un élève.

3. Perpétue les inégalités

Toute personne familière avec le système éducatif sait qu'il est rare qu'une école K-12, même une université bien connue, dépense de l'argent pour la technologie. Bien que la RA offre des avantages significatifs, l'argent peut être serré, de sorte que les écoles publiques peuvent ne pas être en mesure de se permettre des solutions de RA. Les écoles riches qui peuvent payer pour cette technologie de pointe en bénéficieront, laissant les écoles avec un financement minimal et perpétuant les inégalités en matière d'éducation.

Les établissements d'enseignement adopteront-ils la RA ?

L'histoire a prouvé qu'aucune technologie n'est parfaite et la réalité augmentée ne fait pas exception. Comme indiqué ci-dessus, il est clair que la RA présente des avantages et des inconvénients lorsqu'elle est appliquée à un cadre éducatif.

Il n'est pas certain que la RA devienne ou non un élément important de l'éducation. Pourtant, cela peut offrir des avantages aux enseignants et aux étudiants. Les districts scolaires devront déterminer si l'adoption de la RA sera un investissement rentable ou une décision risquée.