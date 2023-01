FAQ pour un gestionnaire d'embauche en génie logiciel - Partie 5 sur 5 : À propos des gestionnaires, de la croissance et de la progression

Les entretiens techniques ont beaucoup évolué depuis que je suis passé d'ingénieur logiciel à responsable ingénierie. Particulièrement dans l'ère post-Covid, l'accent a été mis davantage sur la personne, ce qui, à mon avis, est un changement important et bienvenu.

Au cours de la décennie passée à interviewer des centaines de codeurs, j'ai également eu le plaisir de travailler avec divers bootcamps, collèges et des centaines de demandeurs d'emploi individuels sur LinkedIn. À travers tous les changements au cours des dernières années, à travers les différents lieux et supports, quelque chose est resté constant tout au long : Les questions qu'on me pose.

Dans cet esprit, j'ai pensé - pourquoi ne pas créer une FAQ de mon point de vue en tant que responsable du recrutement ?

Bien que ce soit mon point de vue, il est basé sur des années d'observation et de données à l'appui. Mais cela étant dit, un conseil n'est pas un fait. Vous pouvez être en désaccord avec certains points, et c'est OK. Les opinions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord nous permettent de mieux comprendre nos propres points de vue. Au mieux, j'espère que ces réponses vous aideront à décrocher l'emploi de vos rêves. Au pire, j'espère qu'ils vous aideront à vous forger vos propres idées sur la façon d'aborder votre carrière.

Dans cette partie, je vais me concentrer sur les questions que j'ai reçues concernant les CV .

À quelle fréquence dois-je rencontrer mon manager ?

Vous devriez avoir des tête-à-tête réguliers. Pas moins d'une fois toutes les 2 semaines, mais idéalement une fois par semaine. Des réunions régulières sont essentielles pour suivre comment vous vous en sortez afin que vous soyez prêt lorsque les évaluations de performance arrivent.





De quoi devrions-nous parler lorsque nous nous rencontrons ?

N'ayez pas de réunion de statut. Ne donnez pas de mise à jour sur le projet sur lequel vous travaillez. Si votre responsable semble se concentrer principalement sur le travail en cours, demandez-lui si vous pouvez également discuter de votre performance globale.



Les tête-à-tête sont d'excellents moments pour parler de vos objectifs, de votre croissance, des points où vous pensez être le plus faible, où vous voulez être dans 6 mois, 1 an, 3 ans. C'est aussi un bon moment pour vous concentrer sur des domaines qui ne relèvent normalement pas de votre compétence. Peut-être avez-vous identifié une inefficacité - ou peut-être avez-vous senti que quelqu'un d'autre ne fonctionnait pas au mieux de ses capacités. Bien que vous souhaitiez que l'objectif principal de votre temps 1: 1 soit avec votre responsable, vous voulez également vous assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde au moment de l'évaluation des performances. Si vous avez régulièrement des conversations franches, il ne devrait pas y avoir de surprises.



Sentez-vous à l'aise même de demander, très clairement : "Comment je vais ?" ou "Y a-t-il quelque chose que je devrais faire que je n'ai pas fait?" ou "Où suis-je le plus faible ? Sur quoi dois-je me concentrer pour apprendre/évoluer ?"



Ces questions sont directes et certains managers ont du mal à accepter des critiques franches et honnêtes, même si elles sont constructives et activement sollicitées. N'ayez pas peur de le demander plusieurs fois. En l'absence d'une réponse significative, donnez la vôtre. "Eh bien, c'est formidable de vous entendre penser cela - mais voici ce que j'essaie d'apprendre par moi-même. J'aimerais avoir votre avis..."





Je ne suis pas sûr que mon manager soit investi dans ma croissance ou me connaisse vraiment. Que devrais-je faire?

Tous les managers ne seront pas investis dans votre croissance et vous n'avez pas besoin de leur investissement pour grandir. Bien sûr, quand ils sont investis, cela peut être très gratifiant - mais j'ai aussi beaucoup appris et grandi sous des managers qui ne se souciaient que des résultats.



C'est finalement une question de votre propre point de vue et de la façon dont vous vous appliquez à différents défis. Vous rencontrerez toujours des gens difficiles. Apprendre à travailler avec différents styles vous aidera grandement.



Par exemple, j'ai eu une fois un responsable qui n'a jamais fourni de commentaires. Ni positif ni négatif. Aucune critique, jamais. Étant donné que j'étais encore assez junior à l'époque, j'avais besoin de commentaires, mais je ne les obtenais pas. Finalement, j'ai fini par comprendre comment il communiquait les attentes et comment il mesurait la qualité. J'y suis arrivé en observant principalement ses interactions avec les autres. Il avait l'habitude de parler avec désinvolture des problèmes et d'attribuer de manière ambiguë la propriété et la responsabilité. Mais j'ai compris que s'il ne parlait pas de quelque chose, cela signifiait généralement qu'il était bon avec ça.



Je ne défends pas le style, et c'était définitivement un combat - mais je ne pouvais pas facilement changer son style, ni facilement changer de manager.



Plus important encore, après avoir appris son style, il est devenu aussi efficace pour moi que pour quiconque était plus explicite. Une fois que vous décodez une illusion, elle ne vous trompe jamais. En conséquence, des années plus tard, j'ai eu un manager avec un style très similaire. Ce manager était largement détesté par l'équipe - mais pourtant, après avoir déchiffré le code avec un autre manager, j'ai réussi avec eux.



C'est une approche.



D'autres managers sont beaucoup plus réceptifs aux critiques et aux suggestions. Surtout s'ils sont au début de leur carrière en gestion, ils apprennent à passer d'un contributeur individuel à un gestionnaire. Ils ont besoin d'aide pour apprendre que les gens sont leur priorité. Les managers peuvent en apprendre beaucoup sur leur rôle auprès des membres de leur équipe, et c'est là que le 1:1 peut être vraiment précieux.



Le parcours du manager explique comment, pour être un bon manager, vous devez apprendre à être managé. La triste vérité est que de nombreux managers ont appris la mauvaise gestion de leurs propres managers. Apprendre à gérer vers le haut en fixant des attentes et en communiquant ouvertement vous aidera - que ce soit en ce qui concerne votre code, le produit que vous fabriquez, votre propre croissance. Plus vous reliez tout cela aux relations avec les gens (et non aux rôles ), plus vous réussissez.





J'ai l'impression que mon manager n'est pas très transparent. Que dois-je faire à ce sujet ?

Être manager s'accompagne de nombreuses responsabilités difficiles. Vous êtes sensibilisé aux différents défis et risques, et vous devez naviguer prudemment dans l'espace tout en étant accessible et honnête avec votre équipe. Une transparence totale à 100 % peut sembler idéale, mais elle peut en fait créer plus de chaos que vous ne le souhaitez.



En tant que gestionnaire, vous en apprendrez davantage sur les budgets, l'attrition des clients, les défis commerciaux. Gérer à travers ces circonstances est un exercice d'équilibre. Trop partager (dans un souci de transparence) peut créer le chaos et l'incertitude dans la vie de l'équipe. Partager trop peu crée un sentiment de méfiance. Dire * "Croyez-moi, tout va bien..." crée également de la méfiance.



Entendre "Nous sommes sur le point de perdre notre client le plus payant..."* n'aide personne. C'est spéculatif, pour commencer. Dire les choses en ces termes crée le chaos, le stress, l'anxiété et l'incertitude. Personne ne fait de son mieux lorsqu'il entend ce genre de nouvelles.

2 semaines plus tard, le manager peut alors mettre à jour tout le monde avec "Bonne nouvelle ! Ils ont signé pour 2 ans de plus !" Ou ils peuvent dire : "Je l'ai appelé. Ouais, nous les avons perdus. Cela va avoir un impact sur notre budget..."

Les managers qui essaient d'être totalement transparents créent des montagnes russes émotionnelles distrayantes.



Un bon gestionnaire répondra aux préoccupations ou aux soupçons persistants tout en faisant de son mieux pour éviter d'introduire un chaos inutile. Ils se concentrent sur les faits et les partagent au fur et à mesure qu'ils se matérialisent. Ils éviteront de spéculer ou d'éditorialiser.

Si, dans l'exemple précédent, l'équipe commence à sentir qu'il se passe quelque chose, un bon manager interviendra pour dire : "Je sais que vous avez remarqué le stress que l'équipe de vente a eu ces derniers temps. Ils font face aux frustrations de notre plus gros client. - l'expérience actuelle les ralentit. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour avoir une meilleure idée de la façon dont nous pouvons résoudre ces problèmes. Vous pouvez me voir pris dans quelques appels urgents - mais pour être clair, c'est une priorité pour moi, pas pour vous tous. Je vous ferai savoir si/quand il a besoin de votre attention. Pour l'instant, c'est un niveau trop élevé pour qu'il vaille la peine de distraire l'un de vous avec.

Quelqu'un de l'équipe peut demander : "Est-ce qu'ils annulent leur contrat avec nous ?"

Et le responsable disait : "C'est trop spéculatif. Pour l'instant, nous cherchons toujours à comprendre l'écart dans les attentes. Continuez à construire contre l'arriéré, car ce travail a été vérifié et priorisé. Si les priorités changent, vous ferez partie de la conversation."

On pose souvent aux managers des questions qui nécessitent leur spéculation, et cela peut aussi être difficile. "Allons-nous embaucher pour plus de rôles l'année prochaine ?" ou "Allons-nous obtenir l'investissement dont nous avons besoin de l'entreprise ?" ou "Aurons-nous le budget pour que j'obtienne une augmentation ?"

Les bons managers ne donneront pas de réponses concrètes à ces questions et vous donneront probablement la réponse que vous attendez : "Ça dépend."

Ma recommandation est, si vous recherchez la transparence, posez des questions auxquelles ils peuvent répondre honnêtement et sans spéculation : " Comment suis-je en train de suivre mes objectifs annuels ? " ou " Allez-vous demander des effectifs supplémentaires l'année prochaine ? " Un suivi sûr- up pourrait être « Et si nous n'obtenons pas l'effectif supplémentaire ? »

Cette dernière question ne demande pas à votre manager de spéculer ; il leur demande de partager leur plan d'urgence.