6 meilleurs livres de programmation JavaScript classés par avis

En matière de programmation sur le Web, très peu de langages peuvent se mesurer à l'immense popularité de JavaScript. D'innombrables sites Web utilisent JavaScript pour l'expérience utilisateur, ce qui rend son apparition sur Internet presque universelle. Même si les programmeurs n'apprennent jamais une autre langue dans leur vie, ils peuvent toujours faire un usage incroyable de celle-ci. Les nouveaux arrivants et les programmeurs expérimentés voudront consulter ces 6 meilleurs livres de programmation JavaScript classés par les critiques d'Amazon.

Cette liste comprendra des livres avec des notes positives en fonction du nombre de critiques qu'ils ont reçues. Il ne couvrira également que les livres axés spécifiquement sur JavaScript, car de nombreuses autres ressources de «compilation» pourraient ne pas donner autant de couverture. De plus, soyez conscient des éditions alternatives et des dates de publication ! Certaines ressources avec des notes fantastiques pourraient ne pas être aussi utiles aujourd'hui.

Les 6 meilleurs livres de programmation JavaScript classés par Amazon Reviews

Head First JavaScript Programming est un "guide d'apprentissage" autoproclamé du langage de programmation. Il fournit une approche pratique de l'enseignement, avec des jeux et des puzzles situés dans le livre pour faciliter la compréhension de JavaScript pour tout le monde. Les critiques notent que le livre est une introduction fantastique à la langue. Certains disent même que c'est aussi une excellente ressource pour les programmeurs avancés.

Une chose à noter à propos de ce livre est qu'il est un peu obsolète, ayant été publié en 2014. En tant que tel, certaines informations pourraient ne pas être à la hauteur des normes actuelles. Head First JavaScript Programming est toujours une ressource utile, mais compte tenu de sa date de sortie et de son prix élevé, vous voudrez peut-être trouver d'autres moyens d'apprendre JavaScript.

Avis : 796 au total, 78 % de moyenne 5 étoiles

Prix catalogue : 59,99 $ Broché, 50,99 $ Numérique

Achetez maintenant sur Amazon (numérique) ou AbeBooks (broché)

L'offre de Douglas Crockford sur JavaScript est encore plus ancienne que Head First JavaScript Programming, publiée depuis 2008. En échange, JavaScript: The Good Parts propose un examen approfondi du langage de programmation aux yeux d'un expert. Certains critiques ne savent pas exactement pour qui le livre a été écrit, mais grâce à cet objectif unique, ceux qui connaissent déjà JavaScript ont trouvé cette ressource très instructive. Ce livre constitue une excellente ressource pour les experts tout en étant un excellent complément à d'autres livres plus adaptés aux débutants.

Avis : 1 006 au total, 71 % de moyenne 5 étoiles

Prix catalogue : 29,99 $ Broché, 23,99 $ Numérique

Achetez maintenant sur Amazon (numérique) ou AbeBooks (broché)

JavaScript : le guide définitif est une autre ressource destinée à être utilisée aussi bien par les débutants que par les experts. Ce livre couvre de nombreux aspects différents de JavaScript, des tableaux et des générateurs aux environnements alternatifs comme Node.js. Pour couronner le tout, le livre est extrêmement récent, ayant été publié en 2020.

Les critiques ont été très satisfaits de la qualité de la publication, la plainte la plus courante étant qu'elle aurait pu couvrir un éventail encore plus large de sujets. Ils notent également que plus d'exemples pourraient être donnés pour d'autres sujets, mais il est toujours considéré comme un excellent livre malgré ces problèmes. Les débutants pourraient avoir un peu plus de mal avec celui-ci, mais l'offre de David Flanagan devrait être sérieusement prise en compte pour tout amateur de JavaScript.

Avis : 1 113 au total, 79 % de moyenne 5 étoiles

Prix catalogue : 59,99 $

Achetez maintenant sur Amazon (numérique) ou AbeBooks (broché)

Eloquent JavaScript porte son objectif sur sa couverture. Ce livre se veut difficile mais approfondi, couvrant le langage ainsi que son fonctionnement avec les navigateurs et l'environnement Node susmentionné. Ce n'est pas un livre destiné aux débutants en programmation en général. Au contraire, il semble que cela soit destiné à aider ceux qui sont déjà programmeurs. Si vous connaissez d'autres langages comme C++ et HTML, ce livre sera l'une des meilleures introductions à JavaScript que vous puissiez trouver.

Alors que presque tous les autres livres de cette liste ont une version numérique à côté de leur copie physique, c'est particulièrement remarquable pour celui-ci. De nombreuses critiques notent que leur copie du livre s'est effondrée en très peu de temps. La difficulté de ce matériel ne sera qu'exacerbée si cela vous arrive, alors envisagez d'investir dans la version numérique si vous en êtes capable.

Avis : 1 500 au total, 79 % de moyenne 5 étoiles

Prix catalogue : 39,95 $

Achetez maintenant sur Amazon (numérique) ou AbeBooks (broché)

Selon votre définition, JavaScript & jQuery est en fait le livre JavaScript le mieux noté sur Amazon - si vous l'incluez dans un bundle avec un autre des livres de Duckett. Il n'est pas du tout difficile de comprendre pourquoi, car les offres de Duckett sont considérées comme les livres idéaux pour les débutants. Cette ressource particulière donne aux lecteurs une compréhension du langage de programmation tout en leur fournissant une connaissance de jQuery, une bibliothèque qui aide à simplifier la création de scripts. Il y a beaucoup à apprendre ici pour les débutants en programmation et beaucoup à regarder même pour les experts en JavaScript.

Malheureusement, ce livre en est un autre qui est sans doute devenu obsolète, étant publié depuis 2014. Il peut encore être une autre excellente ressource supplémentaire, mais cela dépend vraiment des parties de JavaScript que vous devez apprendre le plus.

Avis : 2 085 au total, 77 % de moyenne 5 étoiles

Prix catalogue : 39,99 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

Une façon plus intelligente d'apprendre JavaScript complète cette liste avec une autre approche unique de l'apprentissage du langage de programmation. Le livre lui-même est très court, fournissant à la place des ressources technologiques en ligne pour permettre aux lecteurs de comprendre personnellement JavaScript plus facilement. Même si les critiques le reconnaissent comme une autre ressource obsolète, ils ne peuvent s'empêcher de louer la facilité d'accès qu'il offre. La pure accessibilité de cette offre de Mark Myers est presque certainement ce qui l'a amenée à la première place de cette liste. Il y a rarement une meilleure façon d'apprendre que par la pratique, et ce livre vous donnera exactement ce dont vous avez besoin pour en tirer parti.

Avis : 2 651 au total, 78 % de moyenne 5 étoiles

Prix catalogue : 19,95 $ Broché, 7,99 $ Numérique

Achetez maintenant sur Amazon (numérique) ou AbeBooks (broché)

Que rechercher lors du choix du meilleur livre de programmation JavaScript basé sur les avis

Lorsque vous choisissez des livres de programmation avec une si longue histoire derrière eux, il est important de trouver un équilibre entre une excellente écriture et du matériel à jour. Même les ressources les mieux écrites seront inutiles si elles ne couvrent que les premières méthodes de programmation. En ce qui concerne JavaScript, vous pourriez également être surpris du nombre de ressources destinées aux utilisateurs avancés plutôt qu'aux débutants. C'est en partie grâce à son utilisation généralisée, permettant de couvrir plus largement des matériaux plus compliqués tout en laissant malheureusement les nouveaux arrivants dans la poussière. L'équilibre est la clé lorsqu'il s'agit d'apprendre JavaScript, et perfectionner cet équilibre rendra votre CV plus attrayant que jamais !

