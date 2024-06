5 cours d'audit de contrats intelligents pour maîtriser la sécurité Web3

L'apprentissage des contrats intelligents et de la technologie blockchain est essentiel pour toute personne intéressée par l'industrie du Web3. La demande de professionnels qualifiés capables d’auditer et de sécuriser des contrats intelligents augmente rapidement, même si ces ingénieurs ne souhaitent pas être auditeurs à temps plein. À mesure que la popularité des contrats intelligents augmente, le besoin d’experts pour identifier les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité augmente également.





Ce guide explore les 5 meilleurs cours d'audit de contrats intelligents pour vous aider à devenir un expert dans ce domaine. Plongeons-nous et découvrons les meilleures ressources pour améliorer vos connaissances et vos compétences.





Pourquoi devriez-vous apprendre l'audit de contrats intelligents

L'audit des contrats intelligents est un domaine en plein essor à l'ère numérique d'aujourd'hui. À mesure que la technologie blockchain évolue, la demande d’auditeurs qualifiés augmente de façon exponentielle.





Avec 1,7 milliard de dollars perdus à cause de la cybercriminalité en 2023, le besoin d’experts en audit de contrats intelligents est évident. L'audit intelligent des contrats vous permet de travailler avec une technologie de pointe tout en contribuant à la sécurité financière. L'audit des contrats intelligents contribue à garantir la sécurité et la fiabilité des transactions blockchain. En raison du caractère irréversible de ces transactions, la présence d’auditeurs experts est cruciale.





De plus, l’apprentissage de l’audit de contrats intelligents vous permet d’acquérir des connaissances précieuses à appliquer dans divers secteurs. De la banque à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les applications sont vastes. L'apprentissage de cette compétence améliore également votre crédibilité professionnelle, vous rendant plus commercialisable sur le marché du travail.





Investir du temps dans un cours d’audit de contrats intelligents est une décision stratégique. Cela améliore vos perspectives de carrière et vous permet de garder une longueur d'avance dans l'espace blockchain.





Les 5 meilleurs cours d'audit de contrats intelligents

Nous avons dressé une liste des 5 meilleurs cours d'audit de contrats intelligents pour démarrer votre carrière dans ce domaine très demandé. Ces programmes vous doteront des compétences et de l’expertise nécessaires pour exceller dans ce domaine.





Cours Updraft sur la sécurité et l'audit des contrats intelligents de Cyfrin

Prix : Gratuit

Durée : 24 heures





Le cours Updraft Smart Contract Auditing de Cyfrin est le choix si vous souhaitez vous lancer dans la sécurité des contrats intelligents. Avec plus de 10 000 étudiants formés, ce cours est considéré comme le cours sur la sécurité des contrats intelligents le plus complet et le plus à jour jamais créé.

Avec plus de 100 conférences et 24 heures de vidéos et de leçons écrites, ce cours complet vous donne les compétences nécessaires pour démarrer votre carrière d'audit de sécurité des contrats intelligents Solidity. Entièrement gratuit !





Basé sur des projets, le cours Solidity sur l'audit et la sécurité des contrats intelligents de Cyfrin Updraft comprend des quiz, des tests, des exercices et des devoirs, ainsi que 5 audits pratiques étape par étape effectués sur des contrats intelligents simulés du monde réel.





Le cours couvre une variété de sujets, tels que :

Test des invariants de contrats intelligents

Tests fuzz de contrats intelligents

Outils de fuzzing sans état et avec état

Contrats intelligents évolutifs

Audit des contrats intelligents

Analyseur statique Cyfrin Aderyn

Révision manuelle

Tests de contrats intelligents





Tout en apprenant les outils standard de l’industrie pour les chercheurs en sécurité des contrats intelligents. Ces concepts clés jouent un rôle crucial dans la sécurité des protocoles Web3 !





La plateforme est entièrement asynchrone et gratuite, avec la possibilité de s'abonner à l'un de leurs cours par cohorte et programmes synchrones.





Cours sur la sécurité des contrats intelligents d'EOSIO

Prix : Gratuit

Durée : 12 heures





Le cours EOSIO Smart Contract Security est une autre ressource inestimable pour les auditeurs. Il plonge profondément dans les subtilités de l’architecture d’EOSIO. Les participants découvrent des compétences de développement essentielles tout en se concentrant sur la sécurité.





Ce programme favorise une compréhension des vulnérabilités courantes. Il fournit également aux étudiants des outils d'audit robustes adaptés aux contrats EOSIO. Le cours examine en profondeur les actions contractuelles et les garanties de l'État pour renforcer les meilleures pratiques.





En élargissant l'expertise, d'autres formations complètent ces connaissances. La désignation Certified Smart Contract Auditor (CSCA) signifie l’excellence dans ce domaine. Pour ceux qui s’intéressent à Ethereum, des cours sur mesure approfondissent ses considérations de sécurité uniques.





Le sujet plus large de la sécurité de la blockchain est également présent dans le cours. Cet aspect constitue une base solide pour les principes sur lesquels repose la sécurité des contrats intelligents.





Ce cours dote les auditeurs d'un ensemble de compétences diversifiées, essentielles pour naviguer dans le paysage évolutif de la technologie blockchain.





Cours de MixBytes Farm

Prix : Gratuit Durée : 45 jours





Le troisième cours que nous avons décidé d'inclure dans cet article est « MixBytes Farm ». Comme son nom l'indique, ce cours se concentre spécifiquement sur l'audit des contrats intelligents pour les développeurs de blockchain.

Le programme dure 45 jours. Concrètement, les cours et les tests durent 24 jours, tandis que les exercices pratiques occupent le reste du temps.





Ce qui distingue le cours de MixBytes Farm, c'est l'accent mis sur l'apprentissage pratique. Grâce à leur concours « Capturer le drapeau », les étudiants peuvent mettre en pratique leurs connaissances nouvellement acquises. Cette phase vous permet de rivaliser avec vos camarades de classe pour devenir le « Top Bug Hunter ».





L'audit final, d'une durée de six jours, offrira aux étudiants une expérience concrète de l'audit des contrats intelligents. Avec ce cours, les étudiants peuvent acquérir une compétence très recherchée et potentiellement trouver un emploi en tant qu'auditeur pour les projets DeFi.





Cours de sécurité Web3 et de contrats intelligents de QuillAudits

Prix : Gratuit

Durée : 12 heures





La quatrième initiative de notre liste restreinte est le cours proposé par QuillAudits . Le projet comprend quatre sections, chacune conçue pour améliorer vos compétences et connaissances en matière de sécurité Web3 et de contrats intelligents.





La première section du cours, intitulée « Capture the Flag », propose des tâches difficiles liées aux contrats intelligents et aux primitives DeFi. Cela vous aidera à perfectionner vos capacités de résolution de problèmes et à acquérir une expérience pratique dans l’identification et l’exploitation des vulnérabilités de sécurité.





La deuxième section, " Secure Live Projects ", vous permet de rejoindre une équipe de hackers d'élite qui gagnent des primes pour avoir trouvé des bugs dans des projets réels. Vous pouvez apprendre, attaquer et gagner tout en perfectionnant vos compétences.





La troisième section, « Gagnez vos compétences », est enseignée par les instructeurs expérimentés de QuillAudits, experts en cybersécurité pour les projets blockchain. En apprenant d’eux, vous pouvez acquérir l’une des compétences les plus recherchées du secteur.





Enfin, la rubrique « Rivaliser avec les meilleurs » vous permet de mettre en valeur vos compétences en participant à des hackathons aux côtés d'autres top builders de l'écosystème.





Cours d'auditeur de contrats intelligents certifié du Blockchain Council

Prix : 349 $ Durée : 10 heures

Le cours d'auditeur de contrats intelligents certifié du Blockchain Council est conçu par des auditeurs experts du secteur.





Il couvre tous les aspects de l’audit des contrats intelligents, des principes fondamentaux aux techniques avancées. En rejoignant ce cours, vous découvrirez les meilleures pratiques et outils d'audit de contrats intelligents. Vous apprendrez à détecter les vulnérabilités et à atténuer les risques potentiels dans Web3.





Le cours comprend également une étude approfondie de diverses attaques DeFi et ReFi et de la manière de les prévenir. De plus, vous aurez accès à des études de cas réels qui fournissent une compréhension pratique de l'audit des contrats intelligents.





Le cours se déroule à votre rythme, vous permettant d'apprendre à votre rythme. De plus, vous passerez un examen en ligne et obtiendrez une certification à vie à la fin du cours. Avec ce cours, vous apprendrez à identifier et corriger les vulnérabilités potentielles de tout contrat intelligent.





Conclusion - L'importance du contrat intelligent

Audit La carrière d' auditeur de contrats intelligents est très demandée, et c'est loin d'être une tendance temporaire. À mesure que de plus en plus de personnes se familiarisent avec le concept de « contrats intelligents », la nécessité d'audits approfondis devient de plus en plus cruciale.





Heureusement, divers cours vous apportent les connaissances et compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine. Les cours dont nous avons discuté couvrent tout, des concepts de base aux techniques avancées, préparant les auditeurs à identifier et à atténuer efficacement les risques potentiels.





Les auditeurs de contrats intelligents jouent un rôle essentiel en apprenant continuellement et en se tenant au courant des dernières pratiques du secteur. Ils assurent la sûreté et la sécurité des systèmes basés sur la blockchain.





Si vous êtes intéressé par une carrière d'auditeur de contrats intelligents, vous trouverez probablement ce dont vous avez besoin dans les cours mentionnés ci-dessus. Web3 a besoin d'auditeurs qualifiés capables de garder une longueur d'avance sur les menaces potentielles et de contribuer à sécuriser le monde décentralisé.