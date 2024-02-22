5 个掌握 Web3 安全的智能合约审计课程

对于任何对 Web3 行业感兴趣的人来说，了解智能合约和区块链技术至关重要。对能够审计和保护智能合约的熟练专业人员的需求正在迅速增加，即使这些工程师可能不想成为全职审计员。随着智能合约的普及，专家识别潜在安全漏洞的需求也随之增加。





本指南探讨了前 5 名智能合约审计课程，以帮助您成为该领域的专家。让我们深入研究并发现增强您的知识和技能的最佳资源。





为什么你应该学习智能合约审计

智能合约审计是与当今数字时代相关的一个蓬勃发展的领域。随着区块链技术的发展，对熟练审计员的需求呈指数级增长。





2023 年，网络犯罪造成 17 亿美元的损失，对智能合约审计专家的需求显而易见。智能合约审计使您能够使用尖端技术，同时为财务安全做出贡献。审计智能合约有助于确保区块链交易的安全性和可靠性。由于这些交易的不可逆转性，拥有专业审计师至关重要。





此外，学习智能合约审计可以让您获得可应用于各个行业的宝贵知识。从银行业到供应链管理，应用范围非常广泛。学习这项技能还可以提高您的职业信誉，使您在就业市场上更具市场竞争力。





投入时间参加智能合约审计课程是一项战略举措。它可以提升您的职业前景，让您在区块链领域保持领先地位。





前 5 名智能合约审计课程

我们整理了一份前 5 名智能合约审计课程的列表，以启动您在这个高需求领域的职业生涯。这些课程将为您提供必要的技能和专业知识，让您在该领域脱颖而出。





Cyfrin 的 Updraft 智能合约安全和审计课程

价格：免费

时长：24小时





如果您想开始了解智能合约安全，Cyfrin 的Updraft 智能合约审计课程是您的选择。该课程拥有超过 10,000 名学生，被认为是有史以来最全面、最新的智能合约安全课程。

这门综合课程包含 100 多场讲座以及 24 小时的视频和书面课程，为您提供启动 Solidity 智能合约安全审计职业生涯的技能。完全免费！





Cyfrin Updraft提供的基于项目的 Solidity 智能合约审计和安全课程包括测验、测试、练习和作业，以及对现实世界的模拟智能合约进行的 5 个分步实践审计。





该课程涵盖各种主题，例如：

智能合约不变量测试

智能合约模糊测试

无状态和有状态模糊测试工具

可升级的智能合约

智能合约审计

Cyfrin Aderyn 静态分析仪

人工审核

智能合约测试





同时为智能合约安全研究人员学习行业标准工具。这些关键概念对于Web3协议的安全性起着至关重要的作用！





该平台是完全异步且免费的，可以订阅他们的基于队列的课程和同步计划之一。





EOSIO的智能合约安全课程

价格：免费

时长：12小时





EOSIO 智能合约安全课程是审计员的另一个宝贵资源。它深入探讨了 EOSIO 架构的复杂性。参与者在关注安全的同时发现关键的开发技能。





本课程促进对常见漏洞的理解。它还为学生提供了适合 EOSIO 合约的强大审计工具。该课程彻底研究合同行为和国家证券，以强化最佳实践。





为了扩展专业知识，其他课程补充了这些知识。认证智能合约审核员 (CSCA) 称号标志着该领域的卓越表现。对于那些对以太坊感兴趣的人，定制课程深入探讨其独特的安全考虑因素。





课程中还涉及更广泛的区块链安全主题。这方面为智能合约安全运行的原则奠定了坚实的基础。





本课程为审计师提供了多样化的技能，这对于驾驭不断发展的区块链技术至关重要。





MixBytes Farm 的课程

价格：免费 时长：45 天





我们决定在本文中包含的第三门课程是“ MixBytes Farm ”。顾名思义，本课程专门针对区块链开发人员进行智能合约审计。

该计划持续 45 天。具体来说，讲座和考试需要24天，其余时间则为实践练习。





MixBytes Farm 课程的与众不同之处在于它强调实践学习。通过“夺旗”比赛，学生可以将新学到的知识付诸实践。这个阶段让你与你的同学竞争，成为“顶尖虫子猎人”。





最终审核持续六天，将为学生提供智能合约审核的实际经验。通过本课程，学生可以学习一项备受追捧的技能，并有可能找到 DeFi 项目审计员的工作。





QuillAudits 的 Web3 安全和智能合约课程

价格：免费

时长：12小时





我们入围名单中的第四项举措是QuillAudits 提供的课程。该项目有四个部分，每个部分都旨在增强您在 Web3 安全和智能合约方面的技能和知识。





课程的第一部分称为“ Capture the Flag ”，提供与智能合约和 DeFi 原语相关的具有挑战性的任务。这将帮助您提高解决问题的能力，并获得识别和利用安全漏洞的实践经验。





第二部分“安全实时项目”允许您加入精英黑客团队，他们因在现实项目中发现错误而获得奖励。你可以学习、攻击和赚钱，同时磨练你的技能。





第三部分“赚取你的技能”由 QuillAudits 经验丰富的讲师讲授，他们是区块链项目网络安全方面的专家。通过向他们学习，您可以获得业内最受欢迎的技能之一。





最后，“与最好的人竞争”部分允许您通过与生态系统中的其他顶级构建者一起参加黑客马拉松来展示您的技能。





区块链委员会认证智能合约审核员课程

价格：349 美元 时长：10 小时

区块链委员会认证的智能合约审计师课程由行业审计专家设计。





它涵盖了智能合约审计的各个方面，从基础知识到高级技术。通过参加本课程，您将了解智能合约审计的最佳实践和工具。您将学习如何检测 Web3 中的漏洞并降低潜在风险。





该课程还包括深入研究各种 DeFi 和 RefFi 攻击以及如何预防它们。此外，您还将获得现实世界的案例研究，从而对智能合约审计有一个实际的了解。





该课程是自定进度的，让您可以按照自己的进度学习。此外，您将参加在线考试并在完成课程后获得终身认证。通过本课程，您将学习如何识别和修复任何智能合约中的潜在漏洞。





总结 - 智能合约的重要性

审计智能合约审计员的职业需求量很大，而且这绝非暂时的趋势。随着越来越多的人熟悉“智能合约”的概念，彻底审计的必要性变得越来越重要。





幸运的是，各种课程为您提供了在该领域脱颖而出所需的知识和技能。我们讨论的课程涵盖了从基本概念到高级技术的所有内容，帮助审核员有效识别和减轻潜在风险。





智能合约审核员通过不断学习并了解最新的行业实践，发挥着至关重要的作用。他们确保基于区块链的系统的安全性。





如果您对智能合约审计师的职业感兴趣，您可能会在上述课程中找到您需要的内容。 Web3 需要熟练的审计员，他们可以领先潜在威胁一步，帮助保护去中心化世界。