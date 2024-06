Die Zukunft der Daten erschließen: Brendan Playfords revolutionäre Vision mit Masa

Nehmen Sie an einem aufschlussreichen Gespräch mit Brendan Playford, dem visionären Gründer von Masa, im Rahmen unserer Reihe „Behind the Startup“ teil. Brendan erzählt von seiner faszinierenden Reise vom frühen Kryptowährungs-Enthusiasten zum Leiter eines bahnbrechenden Start-ups, das darauf abzielt, die Art und Weise, wie personenbezogene Daten im Zeitalter der KI verwaltet, kontrolliert und monetarisiert werden, zu verändern. Entdecken Sie die Inspiration hinter Masa und seiner Mission, die aktuellen Paradigmen des Datenverbrauchs und der Privatsphäre in Frage zu stellen.

Dezentralisierung von Daten: Brendan Playfords Mission mit Masa : Erfahren Sie, wie Masa einen neuen Standard für Datennutzung und Datenschutz im digitalen Zeitalter setzt.

Ishan Pandey: Hallo Brendan, schön, dass Sie für unsere „Behind the Startup“-Reihe hier sind. Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihren Hintergrund und was hat Sie zur Gründung von Masa inspiriert?

Brendan Playford: Ich begann Anfang 2013, als ich noch in Großbritannien lebte, von der Krypto- und Blockchain-Technologie fasziniert zu sein. Ich war einer der ersten Bitcoin-Miner und hatte das Glück, die ersten DOGE-Blöcke alleine abzubauen. Mit dem Erlös habe ich Hardware-Einzelhandelsunternehmen gegründet, die Bitcoin-Miner auf eBay verkaufen. Da ich aus einem benachteiligten Teil des Vereinigten Königreichs komme und nur über eine GPU und etwas Zeit verfüge, konnte ich mehr Vorteile freischalten, als ich mir vorstellen konnte. Ich war begeistert und sah, dass die Zukunft in einer für jedermann zugänglichen Technologie liegt – Krypto bietet dies.





Masa begann als dezentrales Kreditprotokoll, um den Zugang zu Krediten zu verbessern. Nachdem Masa eine größere Chance in der Transformation des aktuellen Überwachungskapitalismus-Paradigmas erkannt hatte, bei dem unsere Daten ohne unsere Zustimmung massenhaft monetarisiert werden, entwickelte sich Masa zum weltweiten Netzwerk für personenbezogene Daten. Wo Benutzer ihre Daten besitzen und deren vollen Wert ausschöpfen können. Nachdem wir den Aufstieg der KI gesehen hatten, wurde uns schnell klar, dass die Daten und Beiträge von Menschen auf der ganzen Welt im Internet verschrottet und zum Trainieren von Modellen verwendet werden, die Milliardengeschäfte vorantreiben, wir alle jedoch keine Entschädigung für unsere Daten oder Beiträge erhalten – Das ändern wir bei Masa.

Ishan Pandey: Können Sie uns einen Überblick über Masa und seine Mission beim Aufbau des weltweit größten dezentralen Netzwerks für personenbezogene Daten geben?

Brendan Playford: Bei Masa verändern wir die Art und Weise, wie Daten im Zeitalter der KI beschafft, aggregiert und genutzt werden. Die heutigen persönlichen Daten – vom Browserverlauf, der App-Nutzung, Ihrer Scrollzeit bis hin zu Twitter-Nachrichten, E-Mails und mehr – sind in ummauerten Gärten eingeschlossen und werden von großen Technologieunternehmen kontrolliert.





Jede unserer Aktionen wird verfolgt und monetarisiert. Unsere personenbezogenen Daten werden unter dem Deckmantel der „Einwilligung“ bei der Nutzung einer Plattform weiterverkauft, jedoch nicht mit einer klaren Entscheidung oder einem Verständnis darüber, wie unsere Daten verwendet oder monetarisiert werden. Der Nutzer bleibt das Produkt. Heutzutage wird dieser Datenraub durch die Verbreitung von KI beschleunigt, wobei personenbezogene Daten in großen Mengen für die Schulung von KI-Modellen und -Agenten verbraucht werden.





Mit Masa haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein neues Paradigma voranzutreiben und der Welt eine neue erlaubnislose Datenschicht zu bringen. Wo Daten Eigentum aller Teilnehmer sind – was den Benutzern den heiligen Gral der Selbstsouveränität gibt – vollständige Kontrolle und die Möglichkeit, ihre Daten zu monetarisieren. Masa sitzt im Hintergrund und bündelt Ihren riesigen digitalen Fußabdruck, sodass er privat und sicher ist, wenn Sie ihn monetarisieren möchten.





Dies ist eine globale Chance im Wert von Billionen US-Dollar mit einem unvorstellbar großen Markt mit Milliarden von Nutzern.





Jeder mit einer Internetverbindung kann seinen Datenfußabdruck nachvollziehen, seine Daten aktiv einbringen und passive Belohnungen verdienen. Benutzer entscheiden, welche Daten sie mit wem teilen. Entwickler nutzen die Daten von Masa Network, um datengesteuerte Anwendungen zu erstellen, ihre Benutzerbasis mit gezielten Analysen zu vergrößern, LLMS- und KI-Agenten zu schulen, dezentrale Werbung zu betreiben und vieles mehr.

Ishan Pandey: Wie unterscheidet sich Masa von traditionellen Datenplattformen und anderen dezentralen Datenbörsen?

Brendan Playford: Masa ist insofern einzigartig, als wir uns auf Benutzerdaten spezialisiert haben, die normalerweise in großen Technologieinstituten isoliert vorliegen. Dies umfasst Milliarden detaillierter Verhaltensdatenpunkte, die die digitale Persönlichkeit eines Benutzers genau darstellen. Diese persönlichen Benutzerdaten sind die wertvollste Form von Daten und werden für umfangreiche Benutzeranalysen, Segmentierung, Zielgruppenerstellung, Werbung und vor allem für das Training unvoreingenommener Modelle der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten verwendet.





Die Daten von Masa sind einzigartig und proprietär – keine gekratzten öffentlich verfügbaren Daten oder aggregierte On-Chain-Daten. Die Daten von Masa sind standardmäßig privat und anonymisiert, um den globalen Vorschriften zu entsprechen. Sie werden über Partner aggregiert und direkt von Benutzern genehmigt, die am Masa-Netzwerk teilnehmen.





Darüber hinaus können Benutzer selbst zu Datenaggregatoren werden, indem sie Daten über die Masa Chrome Extension extrahieren. Masa ist einzigartig und einzigartig, da es Benutzern die Möglichkeit gibt, ihre Daten privat zu speichern und zu teilen, und Entwicklern gleichzeitig die Möglichkeit gibt, auf hochpräzise und validierte Daten zuzugreifen, um ein Universum innovativer und hyperpersonalisierter Anwendungen aufzubauen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass KI-Agenten auf Ihre Vorlieben, Verhaltensweisen, Ihr Surf- und Sozialverhalten trainiert werden – Ihr digitaler Zwilling, der bereit ist, Sie bei Ihren persönlichen Entscheidungen und Ihrer Produktivität zu unterstützen.

Ishan Pandey: Könnten Sie das Konzept der Zero-Knowledge Soulbound Tokens (zkSBTs) erklären und wie sie im Masa-Ökosystem funktionieren?

Brendan Playford: Masa hat Zero-Knowledge-Seelen-Token erfunden, die auf der 7. Cyber Security in Networking-Konferenz 2023 erstmals vorgestellt wurden. zkSBTs dienen als verschlüsselter „Datenspeicher“ für die Daten unserer Benutzer. Mit zkSBTs kann ein Benutzer seine persönlichen Daten On-Chain und Off-Chain aktiv in einem verschlüsselten Soulbound-Token speichern, der seiner digitalen Identität zugeordnet ist.





Das Einzigartige an den zkSBTs von Masa ist, dass ein Entwickler oder eine Anwendung Daten von einem Benutzer anfordern kann, die überprüft werden können, ohne jemals die zugrunde liegenden Daten preiszugeben. Wenn ein Entwickler Sie beispielsweise auffordert, zu bestätigen, dass Sie über 21 Jahre alt sind, muss Masa nur einen wissensfreien „Ja“- oder „Nein“-Nachweis vorlegen, ohne dem Entwickler Ihre Rohdaten zu Ihrem Geburtsdatum preiszugeben.

Auf diese Weise können Benutzer ihre eigenen Daten verwalten und gleichzeitig ein Höchstmaß an Datenschutz auf erlaubnislose und vollständig dezentralisierte Weise gewährleisten. Es steht jedem frei, unseren Code zu verwenden und einen Beitrag zu leisten – alles ist Open Source!

Ishan Pandey: Könnten Sie das Geschäftsmodell von Masa besprechen, insbesondere wie das Unternehmen Einnahmen generiert und seine Geschäftstätigkeit aufrechterhält?

Brendan Playford: Das Masa Network ist ein Datenmarktplatz. Wir verfügen über eine skalierbare Datenversorgung, die eine enorme Dynamik über mehrere Unternehmenskunden hinweg antreibt, die Millionen von Benutzern bedienen. Darüber hinaus können Benutzer der Weitergabe ihrer Daten an Entwickler oder Datenkäufer im Austausch gegen eine vom Käufer oder Benutzer der Daten festgelegte Vergütung zustimmen. Unsere Enterprise-Web3-Kunden greifen über unser Masa Analytics-Produkt kostenlos auf aggregierte Benutzerdaten zu – denken Sie standardmäßig an privates Google Analytics, wo Sie (der Benutzer) Ihre Daten monetarisieren können.





Unsere web2- und web3-KI- und Datenkunden bieten auf Datentypen und verwenden große Datenmengen, um KI- und maschinelle Lernmodelle zu trainieren. Die Anwendungsfälle für Masas Daten sind umwerfend und werden nur durch die Kreativität begrenzt. Masa generiert Einnahmen aus Gebühren, die für den Zugriff auf Daten über das Masa-Netzwerk – Masa-Subnetz und Masa-Oracle-Knoten – und über den Datenmarkt erhoben werden.

Ishan Pandey: Vor welchen Herausforderungen standen Sie während der Entwicklung und des Wachstums von Masa und wie haben Sie diese gemeistert?

Brendan Playford: Von der technischen Komplexität bis zum Bärenmarkt – es gab keinen Mangel an Herausforderungen, um Masa dorthin zu bringen, wo es ist – und dies ist erst der Anfang einer über 20-jährigen Vision. Bei Masa verwandeln wir jede Herausforderung in eine Chance. Wir haben uns auf die Rekrutierung von Top-Talenten und eine schlanke Betriebsführung konzentriert und uns gleichzeitig darauf konzentriert, durch schnelle Iteration mit der Geschwindigkeit eines doppelt oder dreimal so großen Teams schnell zu experimentieren und zu lernen – das ist unsere Kultur und DNA.





Da wir bei Masa so viel Technologie erfunden haben, einschließlich zkSBTs, mussten wir unsere eigenen Lösungen entwickeln und entwickeln, was viel Disziplin und Fachwissen erforderte, um sie schnell in die Produktion zu bringen. Durch diesen fokussierten Ansatz – ohne Angst vor Veränderungen – wuchs Masa enorm durch den Bärenmarkt.





Wir sorgen dafür, dass unsere Datenprodukte mit unserem Analyseprodukt und unseren Wachstumskampagnen auf den Markt passen – indem wir den Wachstums-, Mess- und Iterationszyklus für unsere Kunden eng miteinander verknüpfen und die Masa-DNA in unserem Produkt zur Nutzung durch unsere Kunden umsetzen.

Ishan Pandey: Wie stellen Sie sich die Zukunft des Besitzes personenbezogener Daten und des Datenschutzes vor? Wie steuert Masa angesichts der zunehmenden behördlichen Kontrolle von Datenschutz und KI die Einhaltung der Vorschriften und stellt ethische Datenpraktiken sicher?

Brendan Playford: Die zunehmende behördliche Kontrolle des Datenschutzes mit der Abschaffung von Cookies und der weltweiten De-facto-Standardisierung der DSGVO, gepaart mit dem grenzenlosen Wachstum der KI, ist der perfekte Rückenwind für Masa – nicht nur das war ein Teil dessen, was uns inspiriert hat Modell, aber die Hypothese, die wir hatten, spielt sich vor unseren Augen ab. Da Benutzer nur eine sehr begrenzte Kontrolle über ihre Daten haben und keine Entschädigung dafür erhalten, wollten wir ein Modell einführen, das das Datenmonopol der großen Technologieunternehmen durchbricht – und allen einen vertrauenswürdigen, gleichberechtigten Zugang zu Daten ermöglicht!





Bei Masa werden Benutzerdaten standardmäßig immer privat gespeichert – stellen Sie sich ein digitales Schließfach vor, das Sie überallhin mitnehmen und alle Ihre Daten bereithalten, wenn Sie sie verwenden möchten – Masa stellt sicher, dass ein Benutzer die Kontrolle und Privatsphäre über seine Daten behält jederzeit. Dadurch können sie auswählen, welche Daten sie teilen und mit wem sie diese teilen. Benutzer können sich selektiv für die Monetarisierung ihrer Daten entscheiden oder auf die gleiche Weise, wie Sie in einen vielfältigen ETF-Pool in Ihrer IRA investieren können, Ihre Daten automatisch in die besten Daten-Stake-Pools investieren, um die Rendite Ihrer Daten passiv zu optimieren. Stellen Sie sich einen Index für Ihre Daten vor – einen transparenten und offenen Datenmarkt für alle.





In Zukunft werden Sie von der enormen Wertschöpfung beim Training von KI-Modellen profitieren, da für das Training der führenden LLMs riesige Datenmengen verbraucht werden. Diese Unternehmen, die bereits Milliarden von Dollar erwirtschaften, werden durch KI-Schnittstellen, die in jede Schnittstelle, mit der wir interagieren, eingebettet sind, künftig Billionen Dollar Umsatz generieren – Masa wird die Datenschicht sein, die diese neue Billionen-Dollar-Wirtschaft antreibt.

Ishan Pandey: Wie werden sich Finanzsysteme und -dienstleistungen Ihrer Meinung nach mit dem Aufkommen der dezentralen Finanzierung (DeFi) und der Blockchain-Technologie in Zukunft verändern, und welche Chancen ergeben sich daraus für Masa?

Brendan Playford: Ich glaube, dass Blockchain in Zukunft das De-facto-System zur Aufzeichnung privater, standardmäßig personenbezogener Daten weltweit sein wird.





Die Web3- und KI-Flutwelle wird dazu führen, dass Milliarden von Benutzern in die Kette einsteigen und alle ihren Datenfußabdruck auf Masa sichern. Da KI die Welt revolutioniert, werden Unternehmen weiterhin eine enorme Nachfrage nach persönlichen Benutzerdaten erzeugen, da die Modelldifferenzierung immer schwieriger wird und Daten zum Hauptunterscheidungsmerkmal für die Modelloptimierung werden. Dies stellt für Masa eine Billionen-Dollar-Chance dar, da wir in den nächsten drei Jahren die Sicherung von über 50 % aller Web3-Benutzerdaten und darüber hinaus vorantreiben wollen.





Vergessen Sie nicht, die Geschichte zu liken und zu teilen!





Offenlegung berechtigter Interessen: Dieser Autor ist ein unabhängiger Autor, der über unser Brand-as-Author-Programm veröffentlicht. Sei es durch direkte Vergütung, Medienpartnerschaften oder Networking, der Autor hat ein begründetes Interesse an dem/den in dieser Geschichte erwähnten Unternehmen/Unternehmen. HackerNoon hat den Bericht auf Qualität überprüft, die darin enthaltenen Ansprüche gehören jedoch dem Autor. #DYOR