解锁数据的未来：Brendan Playford 与 Masa 的革命性愿景

加入我们，与 Masa 富有远见的创始人布伦丹·普莱福德 (Brendan Playford) 进行一次富有启发性的对话，这是我们“初创公司背后”系列的一部分。 Brendan 分享了他从早期的加密货币爱好者到领导一家旨在改变人工智能时代个人数据的拥有、控制和货币化方式的先锋初创公司的迷人旅程。了解 Masa 背后的灵感及其挑战当前数据消费和隐私范式的使命。

去中心化数据：Brendan Playford 与 Masa 的探索：深入探讨 Masa 如何为数字时代的数据使用和隐私制定新标准。

Ishan Pandey：嗨，Brendan，很高兴您来到这里参加我们的“初创公司背后”系列。请告诉我们您的背景以及是什么启发您创作 Masa？

Brendan Playford：2013 年初，当我仍然住在英国时，我就开始对加密货币和区块链技术着迷。我是一名早期的比特币矿工，并且幸运地独自开采了 DOGE 的第一个区块。我用所得收益建立了零售硬件业务，在 eBay 上销售比特币矿机。我来自英国的贫困地区，只有一块 GPU，并且花了一些时间，我能够释放出比我想象的更多的价值。我被迷住了，并看到未来是对每个人开放的、可访问的技术——加密货币可以实现这一点。





Masa 最初是一个去中心化的信贷协议，旨在解决增加信贷获取的问题。在看到改变当前监控资本主义范式（我们的数据在未经我们同意的情况下大规模货币化）的更大机会后，Masa 逐渐发展成为世界个人数据网络。用户可以拥有自己的数据并实现其全部价值。在看到人工智能的兴起后，我们很快意识到，世界各地的人们都在互联网上废弃他们的数据和贡献，并用于训练驱动数十亿美元业务的模型，但我们所有人都没有因为我们的数据或贡献而获得任何补偿 -我们正在玛萨改变这一现状。

Ishan Pandey：您能给我们介绍一下 Masa 及其构建全球最大去中心化个人数据网络的使命吗？

Brendan Playford：在 Masa，我们正在改变人工智能时代数据的获取、聚合和使用方式。如今的个人数据——从浏览历史记录、应用程序使用情况、滚动时间到 Twitter 消息、电子邮件等——都被锁在由大型科技公司控制的围墙花园中。





我们的每一个行动都会被跟踪并货币化。我们的个人数据在使用平台时以“同意”为幌子进行转售，但没有明确选择或了解我们的数据如何使用或货币化。用户仍然是产品。如今，人工智能的普及加速了这种数据争夺，大量消耗个人数据来训练人工智能模型和代理。





与 Masa 一起，我们的使命是推动新范式，为世界带来新的无需许可的数据层。数据归所有参与者所有——为用户提供自我主权的圣杯——完全控制和将数据货币化的能力。 Masa 坐在后台，聚合您庞大的数字足迹，使其在您想要将其货币化时变得私密且安全。





这是价值数万亿美元的全球机遇，拥有数十亿用户的巨大市场。





任何具有互联网连接的人都将能够了解他们的数据足迹，并且能够主动贡献他们的数据并获得被动奖励。用户决定共享哪些数据以及与谁共享。开发人员利用 Masa Network 的数据构建数据驱动的应用程序、通过有针对性的分析扩大用户群、培训 LLMS 和 AI 代理、支持去中心化广告等。

Ishan Pandey：Masa 如何与传统数据平台和其他去中心化数据交易所区分开来？

Brendan Playford：Masa 的独特之处在于我们专注于通常孤立在大型科技机构中的用户数据。这包括数十亿个详细的行为数据点，准确地代表用户的数字角色。这些个人用户数据是最有价值的数据形式，用于大量用户分析、细分、受众创建、广告以及最重要的是基于可信数据训练公正的人工智能模型。





Masa 的数据是独特且专有的——不是抓取公开数据或汇总的链上数据。 Masa 的数据默认为私有且匿名，以符合全球法规，并通过合作伙伴进行汇总，并直接获得参与 Masa 网络的用户的许可。





此外，用户可以通过 Masa Chrome 扩展抓取数据，自己成为数据聚合者。 Masa 的独特之处在于，它使用户能够私下存储和共享数据，同时使开发人员能够访问高准确性和经过验证的数据，以构建一系列创新和超个性化的应用程序。例如，想象一下人工智能代理根据您的偏好、行为、浏览和社交行为进行训练——您的数字孪生随时准备帮助支持您的个人选择和生产力。

Ishan Pandey：您能否解释一下零知识 Soulbound 代币（zkSBT）的概念以及它们如何在 Masa 生态系统中发挥作用？

Brendan Playford：Masa 发明了零知识灵魂绑定代币，并在 2023 年第七届网络安全会议上首次亮相。 zkSBT 充当我们用户数据的加密“个人数据储物柜”。通过 zkSBT，用户可以主动将其个人数据存储在链上和链下数据中，并存储在分配给其数字身份的加密灵魂绑定令牌中。





Masa 的 zkSBT 的独特之处在于，开发人员或应用程序可以向用户请求数据，这些数据可以在不泄露底层数据的情况下进行验证。例如，如果开发者要求您确认您已年满 21 岁，Masa 只需提供“是”或“否”的零知识证明，而无需向开发者透露您的原始出生日期数据。

这是用户管理自己数据的一种方式，同时以无需许可和完全去中心化的方式确保最高级别的隐私。任何人都可以自由使用我们的代码并做出贡献 - 全部都是开源的！

Ishan Pandey：您能否讨论一下玛莎的商业模式，特别是它如何产生收入和维持运营？

Brendan Playford：Masa Network 是一个数据市场。我们拥有可扩展的数据供应，可以驱动跨多个企业客户的庞大飞轮，为数百万用户提供服务。此外，用户还可以允许与开发人员或数据购买者共享其数据，以换取由数据购买者或用户定义的补偿。我们的企业 web3 客户端通过我们的 Masa Analytics 产品免费访问聚合用户数据 - 默认情况下认为是私有的 Google Analytics，您（用户）可以通过您的数据获利。





我们的 web2 和 web3 AI 和数据客户对数据类型进行竞价，并使用大量数据来训练 AI 和机器学习模型。 Masa 数据的用例令人难以置信，并且仅受创造力的限制。 Masa 的收入来自通过 Masa 网络（Masa 子网和 Masa Oracle 节点）以及数据市场访问数据所收取的费用。

Ishan Pandey：在Masa的发展和成长过程中，您遇到了哪些挑战，您是如何克服的？

Brendan Playford：从技术复杂性到熊市——让 Masa 达到目前的水平并不缺乏挑战——而这只是 20 多年愿景的开始。在 Masa，我们将每一个挑战都转化为机遇。我们专注于招募顶尖人才和精益运营，同时保持专注，以便我们能够以团队两倍或三倍规模的速度快速迭代，以释放超高速进行实验和快速学习——这就是我们的文化和 DNA。





由于我们在 Masa 发明了如此多的技术，包括 zkSBT，我们必须构建和设计我们自己的解决方案，这需要大量的纪律和专业知识才能快速投入生产。极大地度过了熊市。





将数据产品市场与我们的分析产品和增长活动紧密结合起来——为我们的客户紧密结合增长、测量、迭代周期，并将 Masa DNA 产品化到我们的产品中供客户使用。

Ishan Pandey：您如何看待个人数据所有权和隐私的未来？此外，随着对数据隐私和人工智能的监管审查日益严格，Masa 如何应对合规性并确保道德数据实践？

Brendan Playford：随着 cookie 的废弃和 GDPR 成为全球事实上的标准，对数据隐私的监管审查日益严格，再加上人工智能的无限增长，对 Masa 来说是完美的顺风风暴——这不仅是我们的灵感的一部分模型，但我们的假设正在我们眼前上演。由于用户对其数据的控制非常有限，并且无法获得任何补偿，因此我们希望引入一种模型来打破大型科技公司对数据的垄断——为每个人带来对数据的可信公平访问！





在 Masa，用户数据默认始终以私密方式存储 - 想象一下，无论您身在何处，都有一个数字储物柜，可以在您想要使用时吞噬您的所有数据 - Masa 确保用户在以下位置保持对其数据的控制和隐私：一直。这使他们能够选择共享哪些数据以及与谁共享数据。用户可以有选择地选择将他们的数据货币化，或者以同样的方式，您可以在 IRA 中投资于不同的 ETF 池，将您的数据自动投资到最佳的数据质押池中，以被动地优化您的数据回报。想象一下您的数据的索引——一个对每个人来说透明、开放的数据市场。





未来，您将受益于人工智能模型训练的巨大价值创造，因为训练领先的法学硕士需要消耗大量数据。这些已经创造了数十亿美元收入的公司将继续通过嵌入我们与之交互的每个界面中的人工智能界面创造数万亿美元的收入——Masa 将成为为这个新的万亿美元经济提供动力的数据层。

Ishan Pandey：随着去中心化金融（DeFi）和区块链技术的兴起，您认为未来金融系统和服务将如何转型，这给 Masa 带来了哪些机遇？

Brendan Playford：未来，我相信区块链将成为世界默认个人数据事实上的记录系统。





web3 和 AI 浪潮将导致数十亿用户上链，所有用户都在 Masa 上保护他们的数据足迹。随着人工智能彻底改变世界，随着模型差异化变得越来越困难并且数据成为模型调整的主要差异化因素，公司将继续对个人用户数据产生大量需求。这为 Masa 带来了数万亿美元的机遇，因为我们将在未来 3 年内扩大规模，确保所有 web3 用户数据的安全超过 50% 甚至更多。





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既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥



