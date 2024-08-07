WILDBERRIES – это крупнейшая российская компания, работающая с 2004 года в сфере e-commerce. Мы сотрудничаем со всемирно известными марками большинства стран мира. В нашем магазине представлены молодые бренды и эксклюзивные коллекции. На сегодняшний день каталог WILDBERRIES - это более 10500 брендов. Ежедневно наш сайт посещают более 3 000 000 человек. Мы имеем более 5000 офисов обслуживания клиентов в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии и Армении. Мы являемся одной из самых дорогих интернет-компаний в России по версии Forbes. WILDBERRIES насчитывает более 25000 сотрудников на всей территории России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении. Все сотрудники Компании имеют равные необъятные перспективы для самореализации. WILDBERRIES − это целеустремленные, талантливые, умные и профессиональные люди, способные решать нестандартные задачи, разрабатывать и внедрять инновационные технологии. Вместе мы реализуем самые амбициозные цели и добиваемся новых побед! Именно стремление сотрудников к развитию дает возможность нашей компании быть лидером на рынке e-commerce России.
Claim This Company
Coming Soon
0%Grow & Performance(seo & stats)
Coming Soon
0Traffic(Website, visiotrs & user retention)
- Company Ranking
Wildberries's stories on HackerNoon
The Evolution of Data Center Cooling: From Air-Based Methods to Free Cooling
Thu Apr 25 2024 By Egor Karitskii
Victory was nowhere in sight
Wed Mar 08 2023 By Edgar Rice Burroughs
SEO Promotion for Marketplaces: Optimization of Product Cards
Fri Jul 29 2022 By Nicole Botello
How to Build an Image Search Engine to Find Similar Images
Sun Feb 06 2022 By EORA
Wildberries's latest news & mentions
Wildberries sees surging demand for Asian food, health products on its marketplace
manilatimes.net
Mon Mar 30 2026
Wildberries Sees Surging Consumer Demand for African Products
manilatimes.net
Wed Mar 18 2026
Wildberries E-Commerce Platform Opens Its Highest-Altitude Order Pickup Point
manilatimes.net
Tue Oct 28 2025
Wildberries Expands WB Club Loyalty Program to Central Asia
manilatimes.net
Mon Oct 20 2025
Wildberries Launches Purchase on Credit in Kazakhstan
manilatimes.net
Fri Oct 17 2025
Tensions Over Wildberries' Merger Spark Deadly Moscow Shootout
devdiscourse.com
Mon Sep 23 2024
The divorce of Tatyana Bakalchuk, Russia’s richest woman, just turned deadly. Here’s what happened
firstpost.com
Fri Sep 20 2024
Husband of Russia's richest woman arrested for murder after deadly shootout at offices of retail giant Wildberries
cbsnews.com
Thu Sep 19 2024
Two dead after shooting at Moscow office of Russia’s Wildberries
theglobeandmail.com
Wed Sep 18 2024
The Inside Story Behind Deadly Shooting At Wildberries Moscow Offices
forbes.com
Wed Sep 18 2024
Major fire engulfs warehouse outside St Petersburg
breakingnews.ie
Sat Jan 13 2024
Wildberries сделала заявление из-за менеджера, который угрожал клиентам в ХМАО
ura.news
Fri Jan 05 2024