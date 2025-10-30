GLYPHIC BIO
Glyphic Biotechnologies is a biotechnology startup developing a next-generation, single-molecule protein sequencing platform to revolutionize proteomics and provide novel insights into biology and disease.
25-49 emps
Since 2021
Worth 45M
