Türkiye’nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor olarak 2001 yılında faaliyete başladık. Yenilikleri takip eden genç ve dinamik ekibimizle 2011 yılında e-ticaretin küresel liderlerinden eBay'in çatısı altına girdik. 2022 yılı itibarıyla toplam 35 milyon kayıtlı kullanıcımızla 50 kategoride 25 milyon ürüne ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak KOBİ ve büyük işletmelerin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyor, platformumuzda mağaza açıp işlerini büyütmelerine olanak sağlıyoruz. Bir eBay şirketi olarak globale açılan penceremiz sayesinde Türk markalarını ve ürünlerini 190 pazarda milyonlarca aktif kullanıcıyla buluşturuyoruz. Tüm paydaşlarımıza güç kazandırmak ve herkes için ekonomik fırsat yaratmak amacıyla hareket ediyoruz. Çalışanlarımız, alıcı ve satıcılarımızdan oluşan geniş topluluğumuzu güçlendirmek için çalışıyoruz. Çeşitlilikten beslenen kolektif bilincin gücüne inanıyoruz. Sektörde fark yaratan genç ve dinamik kurum kültürümüz, DNA’mıza işleyen değerlerimizi yansıtıyor: “Topluluğumuzu Güçlendir”, “Cesaretle Yenilik Kat”, “Etki Yarat”, “Herkesi Kucakla” ve “Etik Kurallarımıza Uygun Davran”. Great Place to Work tarafından belirlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde 2017 yılından beri en üst sıralarda yer almanın gururunu yaşıyoruz. 2022’de “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”nde 250-499 Çalışan Kategorisi’nde ikinci olduk. Çeşitlilik ve dahil etme politikamızla Diversity Özel Ödülü’nü son altı yılda beş defa kazandık. 2021 yılında açıklanan Great Place to Work özel ödülleri kapsamında, “IT’nin En İyi İşvereni” seçildik ve “Yaşam Boyu Öğrenme Ödülü”nün de sahibi olduk.