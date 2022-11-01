🎮 Zynga 的 Web3 游戏创始人

通用汽车。 它是 Crypto Player One，第一份也是唯一一份关于加密游戏的每日通讯。 今天，我们新鲜出炉： 每日琐事。 Zynga 创始人谈 web3 游戏。 在其他新闻中。 每日琐事 电子竞技赛事中最高的大奖是什么？ 向下滚动以找出答案。 Zynga 创始人谈论加密游戏 Mark Pincus 早在 2007 年就创立了 Zynga。 几个月前，他以高达 127 亿美元的价格卖掉了它。 干得好，马克。 上周，他详细讨论了区块链游戏。 这里是最好的位： 区块链游戏可能会带来新的颠覆 上一个游戏周期是建立在社交游戏之上的——与其他人一起玩多人游戏。 下一个周期可以建立在区块链上。 这是因为在 2007 年，拥有加密钱包的用户（大约 6800 万）比 Facebook 用户（1400 万）还多。 忘记游戏，它是关于成为一个平台 最好的例子是 Epic Games with Fortnite。 虽然他们有自己的旗舰游戏，但他们的商店在许多生态系统上分发游戏，例如： 索尼 微软 任天堂 个人电脑 iOS 安卓 他们已经发布了一些 web3 游戏，例如 、 Star Atlas 和 。 Superior Blankos Block Party 区块链游戏需要三件事才能成为主流 根据 Pinkus 的说法，这三件事对于区块链游戏的成功至关重要： 虚拟必须感觉真实。 坚持和地方的感觉。 玩家通过游戏进行投资、表达和联系的一种方式。 4. 加密游戏类似于 2007 年的社交游戏 在那段时间里，有很多游戏被击中和错过。 Jetpack Joyride 是一款热门游戏，直到圣诞节来临，所有人都不再玩了。 Mark 将游戏比作 Axie。 这是不可持续的，但它表明人们对游戏赚钱机制很感兴趣。 元宇宙首先是通过游戏来的。 Mark 想要一个建立在去中心化基础设施上的 Metaverse。 对他而言，真正的平台是独立且不可变的，由开发人员和用户驱动。 所以他看好开放的元宇宙。 并且相信第一波采用将来自游戏。 但不仅仅是任何游戏，还有手机游戏。 在其他新闻中 GameStop 的 NFT 市场现在支持 Immutable X 上的 NFT。 Immutable X 在第三季度上线了大约 50 款游戏。 回答 4000万美元。 想要掌握所有加密游戏和 NFT 的信息吗？ 注册每日通讯 - 它是免费的！