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    ZKFair Gas费空投社区指南：倒计时开始！经过@lumoz
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    ZKFair Gas费空投社区指南：倒计时开始！

    2023/12/25
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    经过 @lumoz 10,268 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    ZKFair 汽油费空投将于 12 月 23 日上午 11:00（UTC+8）启动，上限为 300 万美元 USDC。活动结束后，将根据每个地址消耗的gas费比例分配75亿个ZKF代币。
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