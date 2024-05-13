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    ZKBase 公布详细产品路线图：测试网发布、主网集成及其他经过@zkbase

    ZKBase 公布详细产品路线图：测试网发布、主网集成及其他

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    太長; 讀書

    ZKBase 公布了其详细的产品路线图，从具有 DEX 功能的测试网启动开始，到支持 DApp 开发和去中心化计算能力市场的主网集成。请继续关注以太坊第 2 层技术的进展和社区建设工作。
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    ZKBase HackerNoon profile picture
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    亲爱的 ZKBase 社区，


    ZKBase 团队很高兴在 2024 年 5 月 9 日公布详细的产品路线图。ZKBase 是一条去中心化的、基于 GPU 的可编程 ZKEVM 链。我们的目标是提供一个稳定高效的去中心化平台，以支持广泛的 DApp 开发和智能合约操作。


    产品规划

    第一阶段：测试网

    ZKBase 计划于 2024 年 5 月 21 日启动测试网，具有完整的浏览器功能和DEX用例（交换和流动性池）。用户将能够使用测试代币彻底测试这些功能。


    ZKBase 浏览器



    ZKBase DEX


    流动资金池


    第二阶段：主网启动

    主网将支持——


    • 钱包集成：用户可以轻松地将网络添加到现有钱包（如 MetaMask），而无需创建单独的 Layer2 钱包。

    • 区块链浏览器：支持各种类型的智能合约操作。


    DApp 支持 —


    • DEX ：提供全套 ZKSwap 功能用例。

    • 我们计划于2024年6月12日左右正式启动主网。

    • 此外，我们还更新了社区媒体标识，以配合 ZKBase 链的发布。

    • ZKMarket（去中心化算力市场）


    我们将打造一个公共的去中心化算力市场，这个平台将鼓励更多的算力提供者参与挖矿，为算力提供者和消费者之间建立开放、自由的互动环境，不仅为算力资源的交易提供了新的模式，也保证了交易的透明性、安全性和自动化。


    规划中的特色 —


    • 其他 DApp 仍处于规划阶段，具体发布时间表尚待确定。

    时间线

    • 测试网开发：4月15日至5月31日，完成产品设计和开发工作，确保测试网于2024年5月21日左右上线。
    • 测试网运行及主网准备：6月1日至6月15日，运行测试网并准备主网。
    • 主网发布：预计6月中旬正式发布。

    未来的计划

    • 技术增强：继续研究以太坊第 2 层链技术的发展，以确保及时更新和进步。

    • 集成支持：提供支持，鼓励开发人员基于ZKBase快速构建和部署应用程序。

    • 社区建设：建立技术支持、资源共享的开发者社区，促进合作与交流。

    • 合作伙伴发展：建立以太坊生态内的合作伙伴关系，拓展跨链合作，丰富区块链生态。

    • 推广与营销：开展全面的推广活动，让用户和开发者了解ZKBase技术的优势和应用场景，推动其广泛应用。


    感谢大家一直以来的支持与参与，让我们一起期待ZKBase将带来的全新体验与可能！


    ZKBase团队

    Rootstock Grants Program
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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    All-featured Layer2 platform based on ZK-Rollups
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    purcat-imgweb3 #decentralized-computing #zkevm #zkbase #zkbase-testnet-launch #zkbase-mainnet-integration #dapp-development #ethereum-layer-2 #good-company

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