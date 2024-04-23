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    Zircuit 质押总锁定金额仅两个月就突破 20 亿美元经过@chainwire
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    Zircuit 质押总锁定金额仅两个月就突破 20 亿美元

    经过 Chainwire2m2024/04/23
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    太長; 讀書

    Zircuit 的质押计划发展势头迅猛，短短 2 个月内就吸引了超过 20 亿美元的 TVL。Zircuit 目前处于测试网阶段，计划于 2024 年夏季推出主网。Build to Earn 计划已经吸引了 1,000 多份申请。
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    乔治城，大开曼岛，2024 年 4 月 23 日/Chainwire/--


    Zircuit 是一款具有并行电路和 AI 安全性的 ZK Rollup，今天宣布其权益质押计划仅两个月时间，TVL 就飙升至 20 亿美元以上。


    随着 Zircuit 向主网迈进，ZK Rollup 的质押计划正在迅速发展，在短短 2 个月内就吸引了超过 20 亿美元的 TVL。Zircuit 质押允许用户通过存入资产来赚取 Zircuit 积分，这些资产可以在启动后迁移到 Zircuit 的主网。用户可以存入 ETH、流动质押代币 (LST)、流动再质押代币 (LRT) 和 USDe (Ethena USD) 来赚取 Zircuit 积分。


    3 月，Zircuit 启动了 Build to Earn 计划，以激励为 Zircuit 生态系统做出贡献的建设者、创始人和社区成员。该计划已经吸引了 1,000 多个项目提交。随着 Zircuit 的预发布 TVL 和社区不断壮大，获批项目将吸引用户对增长最快的 L2 之一的兴趣，并从超强的开发者体验中受益。


    此外，参与 Zircuit 的 Build to Earn 计划的开发者和生态系统贡献者将获得批准贡献的奖励。通过 Build to Earn 加入 Zircuit 的项目将加入不断增长的顶级启动合作伙伴名单，其中包括 Ethena、Ether.fi、KelpDAO、Renzo、Hashflow、Galxe、Elixir、Blocto、Eigenpie 等。Zircuit 目前处于测试网阶段，计划于 2024 年夏季启动其主网。


    要参与 Build to Earn，用户可以访问： https://build.zircuit.com/

    要参与 Zircuit Staking，用户可以访问： https://stake.zircuit.com/

    关于 Zircuit

    Zircuit 是一款 ZK Rollup，具有并行电路和序列器级别的 AI 安全性。Zircuit 由一支由 Web3 安全资深人士和计算机科学、算法和密码学博士组成的团队打造，并得到了 Pantera Capital、Dragonfly Capital 和 Maelstrom 的支持。如需了解更多信息，请访问zircuit.com或者在 Twitter/X 上关注我们@ZircuitL2

    接触

    杰西卡·格雷伯

    锆石

    [email protected]

    本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息这里。


    Rootstock Grants Program
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