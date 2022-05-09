Zepto 会发生什么？

那么10分钟的故事将如何结束呢？有什么我们没有看到的吗？ Kaiser Permanente (KP) 的风险投资部门为何投资 Zepto？ 请记住，KP 不是以运营世界上最大的医院网络之一而闻名的营利性组织。

如果您之前还没有听说过，Zepto 是一家印度初创公司，可以在 10 分钟内送达杂货。您没听错，他们声称（尝试或尝试在某些 SKU 中交付）可以在 10 分钟内交付杂货。





迄今为止，该公司筹集了 3.6 亿美元，估值约为 9 亿美元。





首先，我认为大多数东西的 10 分钟交付是不必要的。





在不到 10 分钟的时间内，您需要的东西数量非常少。





这是我可能永远不想看到的那些想法之一，因为它浪费了大量资源。最重要的是，这会使送货人员面临发生事故的风险，并进一步恶化他们的生活质量。





就长期 Zepto 的客户体验而言，诸如 10 分钟交付的想法将行不通，因为客户会感觉到虐待交付人员。仅仅看看送货员在 10 分钟内给你送上东西所付出的努力就会让大多数人质疑他们的信念，下次他们想订购 10 分钟送货时，他们只会走到他们公寓里的商店或选择非 10 分钟交货选项，他们将加班或可能已经到位（我没有检查）。





那么10分钟的故事将如何结束呢？有什么我们没有看到的吗？ Kaiser Permanente (KP) 的风险投资部门为何投资 Zepto？





请记住，KP 不是以运营世界上最大的医院网络之一而闻名的营利性组织。





我可以看到有趣的场景正在上演。





首先为什么要追求这样的想法？





在外表面上大约 10 分钟的理由通常被称为客户体验。但在我看来，这是商业柔术。我不确定创始人是否像我一样思考，但这是我的想法。





Zepto 提供 10 分钟交货的事实是获得新客户的一个很好的噱头（噱头不一定是坏事），包括我在内的投资者喜欢一个大创意，所以资金会流入，你正在像 Swiggy、NinjaCart、BlinkIt 和其他人处于不舒服的位置。他们必须适应 Zepto 设定的新游戏，他们现在将从弱点而不是强点开始运作，因为你正在推动叙事。





那么 Zepto 的结局是什么？以下是一些可能会发生的情况。





Zepto 在 10 分钟的扩展过程中将创建最大的杂货连锁店之一，拥有大量用户群（和损失），并随着时间的推移转向常规交付模式。在这种情况下，回顾过去，10 分钟交付是在印度创建新的杂货配送业务的主要市场战略。他们将继续执行业务，并且随着时间的推移可以作为一家单独的公司存在。 食品和杂货配送领域的竞争对手将尝试 10 分钟配送，并意识到这正在耗尽他们的现金储备。会绊倒多次。他们将意识到解决 10 分钟交付问题的最佳方法是收购 Zepto，然后将其关闭（或显着减慢速度）。该领域的独角兽之一将通过部分现金+股票交易提出收购要约。 随着 VC 资金越来越难获得，Zepto 可能会在 36-42 个月内耗尽他们最近筹集的 2 亿美元。由于宏观条件未能筹集更多资金，他们可能会以低于他们筹集的总投资的价格出售。





在任何一种情况下，10 分钟的狂热都将结束并继续作为次要模型。大多数公司会说他们将在 10 分钟内交付他们的一些 SKU，但大多数交付不会在 10 分钟内完成，现状将保持不变。





有抱负的企业家应该从 Zepto 中吸取的一个教训是，即使它最终可能会让其他人看起来很荒谬，也要小心翼翼。





尽管我不喜欢 Zepto 作为一家企业是资源密集型企业并且是现代消费主义的消极方面，但我确实钦佩创始人有信心瞄准大事并创造一个让更大的玩家做出反应的故事.





完成他们迄今为止所完成的工作需要信心和技巧，我很佩服这种勇敢的方法！