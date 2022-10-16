YouTube 的算法是否歧视少数族裔创作者？

太長; 讀書

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少数族裔创作者声称他们受到平台算法的歧视。然而，LGBTQ 和 BIPOC 创作者的几起诉讼都以失败告终。然而，现在最高法院正在重新审查基本法律第 230 条，该条并未考虑算法内容选择。 YouTube 的算法决定了哪些创作者在 YouTube 上获得成功，哪些则消失得无影无踪。它还会标记包含不当内容的视频，并对谁可以看到它们施加限制。