YouTube 的算法是否歧视少数族裔创作者？

是目前最大的社交媒体平台之一， 。每分钟上传超过 500 分钟的视频，因为无数创作者使用该平台分享他们的激情和兴趣 - 并产生额外的收入来源，甚至是全职收入。 YouTube 每月拥有超过 26 亿用户 这要归功于 YouTube 的合作伙伴计划，该计划将视频的广告收入提供给创作者。此外，YouTube 还引入了一些直接获利功能，例如超级感谢和贴纸。这些允许观众直接给创作者小费。 然而，许多少数族裔创作者声称，他们受到平台算法的歧视，与同行相比，他们的收入有所下降。过去，LGBTQ 和 BIPOC 创作者的几起歧视诉讼都失败了，但现在美国最高法院正在重新审视基础立法。 以下是这些声明、它们的基础以及接下来发生的事情的完整内容。 YouTube 算法的力量 在我们深入探讨针对 YouTube 的歧视指控的悠久历史之前，必须了解平台算法在所有这一切中的作用。 基本上，它决定了哪些创作者在 YouTube 上取得成功，哪些则消失在默默无闻中。 YouTube 的算法会评估每个上传的视频，并决定在搜索结果和推荐中出现的内容。它还会标记包含不当内容的视频，并对谁可以看到它们 。 施加限制 例如，对您的视频设置年龄限制实际上意味着无法通过视频获利。一方面，它仅对已登录且年满 18 岁的用户可见。另一方面，大多数广告不会在有限制的视频上投放，从而减少了创作者的收入。 这就是为什么 会对创作者的成功产生巨大影响——无论是观众规模还是他们可以用来创收的内容。 YouTube 的算法 限制 LGBTQ 和 BLM 建议 针对 YouTube 的两起最突出的歧视诉讼实际上都围绕着 BIPOC 和 LGBTQ 创作者对视频的限制。 2020 年，非裔美国创作者对 YouTube 的母公司 Alphabet 。他们声称 YouTube 使用其算法使用与“黑人的命也是命”运动相关的术语来标记视频，包括“种族定性”、“BLM”和“警察射击”。随后，这些视频被置于受限模式。 发起了一项推定的集体诉讼 已于 2019 年 8 月提起类似诉讼。他们声称，在标题、标签和描述中使用“同性恋”、“双性恋”和“变性”等词的视频经常被标记和限制。 LGBTQ 创作者 针对黑人创作内容的年龄限制 类似的投诉。受欢迎的黑人 YouTube 用户 CoryxKenshin 发布了一段视频，概述了他的经历被 YouTube 的算法针对发布他的同龄人上传的内容没有问题。 最近出现了 争议是关于最近发布的独立恐怖游戏 The Mortuary Assistant。它很快在游戏 YouTube 用户中流行起来，其中许多人上传了游戏，包括 CoryxKenshin。 然而，与其他创作者不同的是，CoryxKenshin 的视频立即被标记和限制，而 YouTube 没有告诉他原因。 他对限制提出上诉，但被驳回。他没有放松，最终发现限制是由于播放结束时的一个场景而应用的，其中包括与自杀相关的图像。 问题？其他受欢迎的白人 YouTuber 的播放包括完全相同的场景，但没有被标记。 然后，CoryxKenshin 联系了 YouTube，再次对限制提出上诉，但这次使用 Markiplier 的无限制播放作为论据。 很快，对他的视频的限制就被取消了。 在他关于种族主义和偏袒的视频中，CoryxKenshin 还详细说明了他的内容有多少在流行时受到限制。他举的一个例子是他的一段旧视频，该视频在他中断归来后开始流行。 他认为，如果算法在没有偏见的情况下运行，那段内容早就应该被标记出来。事实上，它给人的印象是他的频道是故意针对的。 BIPOC 在儿童内容中的代表性不足 YouTube 算法中种族偏见的另一个最新证据来自 的一项研究。他们与密歇根大学合作，审查了 YouTube 算法为年轻观众推送的儿童内容。 儿童娱乐评论网站 Common Sense Media 作者认为，由于该平台以用户生成的内容为特色，它有更好的机会代表我们生活的多样化现实。尤其是与好莱坞制片厂相比，后者仍在为 BIPOC 代表作斗争。 然而，该研究的结果表明，大多数 (62%) 受 9 岁以下儿童欢迎的内容根本没有 BIPOC 角色。那些确实包含不同角色的视频更有可能包含负面元素，例如不良语言和暴力。此外，在青少年中获得病毒式传播的视频中有 10% 具有种族刻板印象。 这并不是说 BIPOC 创作者的正面内容不存在。 YouTube 只是未能通过其算法对其进行推广。 虽然该研究的作者并没有直接指责该算法推广有偏见的内容，但他们确实发出了紧急呼吁，要求 YouTube 提高透明度，并有意识地努力为孩子们推广积极的 BIPOC 内容。 算法放大和第 230 节 YouTube 表示，它已经取得了长足的进步，并且正在努力实施旨在促进多样性和包容性的节目计划。然而，对于创作者来说，效果似乎并不明显。 部分问题还在于，由于《通信规范法》第 230 条，YouTube 和其他类似的社交媒体平台目前享有广泛的法律保护。该法于 1996 年通过，规定网络公司对传播他人上传的材料不承担责任。 我们这些还记得 1996 年互联网的人可能会认为，来自前 Google 时代的留言板、拨号互联网连接和 MSN 的法律监管当今的大型社交媒体公司是很奇怪的。许多政界人士同意并 。不成功，到此为止。 发起了修改法律的倡议 在 2020 年和 2021 年，第 230 条被用来击败 LGBTQ 和 指控偏见的诉讼。 BIPOC 创作者 然而，现在 听取对第 230 条的质疑。一个关键的论点是，YouTube 等社交媒体巨头一旦其算法放大某些内容、增强其信息的信号，就会失去法律保护。 美国最高法院已同意 最后的想法 第 230 条是否会在算法放大的基础上进行修改，以及它将如何帮助不同的创作者对抗偏见，还有待观察。 目前，他们能做的最好的事情就是了解算法的不透明工作原理，以及对代表少数群体的创作者似乎存在明显的偏见这一事实。并谈论它。 通过强调他们作为一个集体处理这些差异的经验，他们可以为改变做出贡献，并为律师处理允许这些差异发生的法律框架提供论据。