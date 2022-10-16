Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    YouTube 的算法是否歧视少数族裔创作者？经过@alexlefkowitz
    697 讀數

    YouTube 的算法是否歧视少数族裔创作者？

    2022/10/16
    5m
    经过 @alexlefkowitz 697 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    少数族裔创作者声称他们受到平台算法的歧视。然而，LGBTQ 和 BIPOC 创作者的几起诉讼都以失败告终。然而，现在最高法院正在重新审查基本法律第 230 条，该条并未考虑算法内容选择。 YouTube 的算法决定了哪些创作者在 YouTube 上获得成功，哪些则消失得无影无踪。它还会标记包含不当内容的视频，并对谁可以看到它们施加限制。

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - YouTube 的算法是否歧视少数族裔创作者？
    #youtube#algorithms
    Alex Lefkowitz HackerNoon profile picture

    @alexlefkowitz

    Alex Lefkowitz

    react to story with heart
    HackerNoon

    Build Your Brand’s Reputation on HackerNoon

    相關故事

    Article Thumbnail
    新变化“X”与App Store、Google Play发生冲突
    Published at Aug 24, 2023 by sheharyarkhan #tech-stories
    Article Thumbnail
    如何从日志中提取最大值
    Published at Aug 25, 2023 by alvinslee #devops
    Article Thumbnail
    正面应对 API 挑战：DreamFactory 如何彻底改变 IT 工作流程
    Published at Aug 26, 2023 by jonstojanmedia #api
    Article Thumbnail
    有一个地方可以提供所有答案，那就是 HackerNoon 搜索页面
    Published at Aug 25, 2023 by product #hackernoon
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa