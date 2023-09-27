Xsolla 收购 AcceleratXR - 多人游戏平台

全球视频游戏商务公司宣布战略收购 ，一家专为实时服务游戏和软件设计的游戏内服务器后端技术提供商。 美国谢尔曼奥克斯，2023 年 9 月 27 日/Chainwire/-- 艾克索拉 加速XR AcceleratXR 平台和网络引擎提供强大的可扩展性，支持跨多个平台和设备的体验。它的功能类似于针对现代交互式数字内容优化的操作系统。 AcceleratXR 技术使开发团队（无论规模或技术水平如何）能够大规模创建尖端的在线和多人游戏体验。 AcceleratXR 拥有 20 多个专业系统（例如实时云脚本），是用于开发游戏、数字娱乐、元宇宙等的最灵活、功能最齐全的平台。 此次收购凸显了向营销全面的跨平台游戏和跨平台支付解决方案的变革性转变，让玩家能够在他们想要玩的任何平台（PC、网络、游戏机、移动设备）上维护自己的身份并访问他们的购买历史记录和虚拟现实。 “今天，我们欢迎 AcceleratXR，它是 Xsolla 游戏技术家族的重要新成员，”Xsolla 首席执行官 Chris Hewish 说道。 “AcceleratXR 带来了强大的游戏服务器后端技术，能够满足从网络到 PC、游戏机到移动设备的各种平台的需求。它标志着我们在重新定义跨平台游戏技术的道路上迈出了充满希望的一步。” AcceleratXR 联合创始人 Jean-Philippe Steinmetz 表示：“我们对 Xsolla 的收购感到非常兴奋，因为它增强了我们的核心使命，即让所有人都能使用游戏开发工具并增强游戏社区内的社交体验。” “这一重大进步为重塑全球游戏行业提供了充满希望的机会。” 有关 AcceleratXR 的更多信息，请访问： https://xsolla.pro/axr-acquisition 关于艾克索拉 是一家全球视频游戏商务公司，拥有专为视频游戏行业设计的一套强大的工具和服务。 艾克索拉 自 2005 年成立以来，艾克索拉已帮助数千家各种规模的游戏开发商和发行商在全球多个平台上为其游戏提供资金、营销、发布和货币化。 作为游戏商务领域的创新领导者，艾克索拉的使命是解决全球发行、营销和货币化固有的复杂性，帮助我们的合作伙伴覆盖更多地区、创造更多收入并与全球游戏玩家建立关系。 Xsolla 总部位于加利福尼亚州洛杉矶，在柏林、首尔、北京、吉隆坡、东京和世界各地城市设有办事处，支持 Valve、Twitch、Roblox、Ubisoft、Epic Games、Take-Two、 KRAFTON、Nexters、网易、Playstudios、Playrix、miHoYo 等。 欲了解更多信息并了解更多信息，请访问： xsolla.com 关于 AcceleratXR 是一款多功能解决方案，适用于旨在制作跨平台游戏和应用程序的游戏开发人员。它涵盖了从游戏机、PC、移动设备到 VR 环境的广泛游戏平台。通过增强这些不同游戏界面之间的无缝连接，AcceleratXR 显着减少了开发时间和成本，使游戏开发人员能够更有效地部署大型跨平台游戏。 加速XR 欲了解更多信息并了解更多信息，请访问： 加速器网 接触 德里克·斯坦布里奇 艾克索拉 d.stembridge@xsolla.com 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author