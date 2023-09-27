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    Xsolla 收购 AcceleratXR - 多人游戏平台经过@chainwire

    Xsolla 收购 AcceleratXR - 多人游戏平台

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    太長; 讀書

    AcceleratXR 是一家专为实时服务游戏和软件设计的游戏内服务器后端技术提供商。 Xsolla 是一家全球视频游戏商务公司，拥有专为视频游戏行业设计的一套强大的工具和服务。此次收购凸显了向营销现成可用的全面交叉游戏和交叉支付解决方案的变革性转变。
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