WEMIX 推出“Unagi”：突破区块链限制的开创性全链创新

Unagi旨在打造庞大的生态系统，推动全球区块链共同发展。 完整的用户定制全链网络，轻松便捷地利用跨多个区块链的服务。所有平台和 dApp 都与区块链连为一体，为生态系统带来互补优势。 WEMIX推出了Unbound Networking＆Accelerated Growth Initiative的缩写unagi，旨在通过无缝集成、连接和包容多个网络，构建一个超越各种区块链限制的全方位生态系统，营造一个和谐共存的环境。 随着新兴区块链的数量和多样性不断增加，对挖掘区块链之间创新协同潜力的全链生态系统的需求变得越来越重要。 克服现有的集成挑战 由 WEMIX 基金会提议，unagi 的推出标志着一个关键的转折点，有可能克服现有的挑战。 Unagi 旨在通过无缝集成不同的区块链和服务来加速区块链的大规模采用，帮助解决链交互过程中出现的多方面挑战，并提供对各种区块链体验的无缝沉浸。 通过unagi，您可以超越链之间的界限，体验一体化交易和全面的资产管理。 核心机制 unagi 的核心是通过名为 unagi(x) 的消息传递协议实现了一个高度可访问的全链，跨越链上和链下域。 除了链上消息传递之外，该协议还支持去中心化的链下消息传递，克服了与在特定区块链上运行的合约相关的计算限制。 这是通过去中心化验证方法实现的，确保跨链上和链下完全可靠的异构链上的快速和安全交易。 unagi 增强了区块链活动的各个方面，帮助 dApp 发现最佳路径、降低费用并支持 Gas 费委托服务。 连接8大区块链。 此外，unagi(x) 最初将支持 EVM 网络，并在未来扩展其对非 EVM 环境的兼容性，从而减少进入壁垒并实现现有智能合约的利用。 unagi 连接了最初的 8 个主要区块链，包括 Arbitrum、Avalanche、BNB Smart Chain、Ethereum、Kroma（WEMIX L2 项目）、Optimism、Polygon 和 WEMIX3.0。 核心应用 Unagi支持全链的核心功能可以通过una钱包访问，它提供安全、快速的钱包身份验证服务，允许用户搜索和管理各个链的资产，就像使用单个钱包存储它们一样。 它通过强大的身份验证机制促进快速、安全地访问这些链的服务，并通过一个钱包实现跨不同链的资产的高效管理。 A 值得注意的是，Unagi 的身份验证不仅将利用 MPC 技术，还将引入帐户抽象，以实现前所未有的身份验证速度和易用性。 una 钱包：通过一个钱包原生管理多个链上的资产，轻松利用复杂的概念，如 Gas 费、助记词、网络等。 unagi Swap：一种使用各种跨链协议提供高流动性和稳定性以及低费用的服务，使用户能够以最低的成本使用 dApp 服务。 unagi Scan：轻松直接访问各种链的交易历史记录。链上、链间发生的交易都可以通过unagi进行记录和查询。 除了为用户提供便利之外，unagi 还将使用标准 SDK/API 为合作伙伴和 dApp 构建者提供支持，这将简化构建者有效且高效的服务开发。 这将创建一个环境，使不同的区块链服务和资产有效地交织在一起，成为单个庞大生态系统的一部分，并实现曾经被认为在跨链交易中无法实现的目标。 Wemade 在韩国区块链周上展示鳗鱼 2023 年韩国区块链周期间，您可以于 9 月 5 日至 6 日在首尔新罗酒店的 Wemade 展位现场近距离体验鳗鱼。 Wemade 再次成为 IMPACT 的主要赞助商，IMPACT 是今年 KBW 的重要活动。您还可以在 YouTube 上观看 unagi 的介绍或访问 unagi 的官方网站了解更多信息。 关于我们 总部位于韩国的 WEMADE 是游戏开发领域的知名行业领导者，拥有 20 多年的经验，随着游戏行业转向区块链技术，它正在引领一场千载难逢的转变。 通过其子公司 WEMIX，WEMADE 旨在通过构建基于体验、平台驱动、服务导向的大型生态系统，提供广泛直观、便捷、易于使用的 Web3 来加速区块链技术的大规模采用。服务。 请访问 www.wemix.com/communication 了解更多信息。 接触： 全球公关， 凯文·符 微混合 kevin.foo@wemix.com 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author