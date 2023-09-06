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    WEMIX 推出“Unagi”：突破区块链限制的开创性全链创新经过@chainwire

    WEMIX 推出“Unagi”：突破区块链限制的开创性全链创新

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    太長; 讀書

    Unagi旨在打造庞大的生态系统，推动全球区块链共同发展。所有平台和 dApp 都与区块链连为一体，为生态系统带来互补优势。最初的 8 个主要区块链通过 unagi 连接，包括 Arbitrum、Avalanche、BNB Smart Chain、Kroma。
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    web3 #web3 #blockchain #omnichain #unagi
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