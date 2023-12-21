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    Wemade 和 LG 联手：将区块链游戏引入智能电视经过@CryptoAdventure

    Wemade 和 LG 联手：将区块链游戏引入智能电视

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    太長; 讀書

    韩国游戏开发商 Wemade 正在将其广受欢迎的 WEMIX PLAY 托管游戏引入 LG 智能电视和显示器，从而彻底改变 Web3 游戏世界。这一开创性举措在游戏行业尚属首次，届时除中国大陆、新加坡和韩国外，区块链游戏将在全球范围内的 LG 屏幕上推出。
    featured image - Wemade 和 LG 联手：将区块链游戏引入智能电视
    smart tv and a video game controller via HackerNoon AI Image Generator
    web3 #web3-gaming #blockchain-gaming
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