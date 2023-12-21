Wemade 和 LG 联手：将区块链游戏引入智能电视

通过一项突破性的合作，韩国游戏开发商 Wemade 将其流行的 WEMIX PLAY 托管游戏引入 LG 智能电视和显示器， Web3 游戏世界。 彻底改变了 这一开创性举措在游戏行业尚属首次，WEMIX PLAY 平台的区块链游戏将在除中国大陆、新加坡和韩国以外的全球 LG 屏幕上畅玩。 此扩展包的关键是两款旗舰游戏：“Anipang Match”（Wemade Play 推出的一款引人入胜的益智游戏）和“Every Farm”（Wemade Connect 推出的一款轰动一时的农业模拟游戏）。这两款游戏都是 WEMIX PLAY 超过 35 款多样化游戏的一部分，不仅可以在 LG 智能电视上玩，还可以在 LG 的创新生活方式屏幕上玩，例如 StanbyME、StandbyME Go 和智能显示器。 此次合作不仅仅是技术上的合并；它代表了 Wemade 的创新区块链游戏专业知识与 LG 通过其 webOS 平台的广泛影响力之间的战略联盟。自 2014 年首次亮相以来，webOS 已成为智能电视领域的主导力量，为全球超过 2 亿块 LG 屏幕提供支持。 Wemade 是韩国 PC 在线和移动游戏领域的先驱，利用区块链技术，处于 Web3 游戏开发新浪潮的最前沿。他们的WEMIX PLAY平台基于WEMIX3.0主网，是全球最大的区块链游戏平台，拥有数百万用户和从策略和模拟到第一人称射击和体育游戏的多种类型。 WEMIX PLAY 和 LG 的合资企业不仅仅是游戏辅助功能的扩展，更是游戏辅助功能的扩展。这是朝着在 LG 屏幕上提供更丰富、更身临其境的游戏体验迈出的富有远见的一步，标志着 Wemade 构建基于区块链的大型游戏生态系统使命的一个重要里程碑。