Web3 奖颁发给...

自 2021 年 The Naked Collector 成立以来，我一直是 Web3 消费者、特别是 Web3 时尚研究领域的主要代言人之一。我的 吸引了来自行业巨头的忠实追随者，包括 H&M、哈佛商学院、阿迪达斯、摩根大通和 Coinbase。 私人时事通讯 今天，我很高兴向更广泛的受众揭开 Web3 时尚和企业 (Web2) NFT 的神秘世界。作为该领域公认的权威，我拥有观察和塑造新兴趋势的独特特权，这使我成为颁发这些奖项的理想人选。 这些奖项代表了 Web3 的创新精神和变革潜力。它们旨在表彰这个快速发展的领域中的卓越贡献和突破性进步。 最佳 Web3 成功案例：Pudgy Penguins 2022 年 4 月，Pudgy Penguins 被认为是一个死项目。然而，在 Luca Netz 的新领导下，该品牌经历了显着的创新和成长。 Pudgy Penguin Toys 的推出就是这种复兴的最好例证，该玩具现已在 2000 家沃尔玛商店上架。这些玩具不仅提供身体上的享受，还解锁了独特的 NFT 特征，包括用户可以在线互动和交易的服装。 他们成功的关键是战略性地利用 NFT 作为知识产权 (IP) 来产生收入。 Pudgy Penguins ，这表明实体产品和数字资产之间存在利润丰厚的交叉点。他们的与众不同之处在于他们的社区参与方式； Pudgy Toys 直接从社区获得许可，这标志着市场的开创性举措。 预计从 5 月到今年年底，玩具销售额将达到约 1000 万美元 2023 年，该品牌推出 Pudgy Toys 和 IGLOO 时尚系列，扩大了产品组合。 展望 2024 年，Pudgy Penguins 将加入 BAYC、Azuki 和 RTFKT 的行列，推出自己的虚拟宇宙“Pudgy World”。 最佳 Web2*（时尚）成功案例：PUMA Puma NFT 系列在很大程度上不受关注，但在 Web2 品牌 NFT 中销量排名第四（仅次于 DraftKings、Nike 和 Porsche）。值得注意的是，虽然PUMA在传统运动服饰市场的收入仅达到阿迪达斯收入的35%，但其2023年NFT销量却令人印象深刻地超过阿迪达斯450%。此外，PUMA的Web3特许权使用费达到了阿迪达斯的73%。 PUMA NFT 成功的一个显着方面是其吸引数字资产领域新参与者的能力。大约 33% 的 NFT 买家是初学者（交易次数少于 10 次的钱包），而 Web3 时尚和其他 Web2 品牌 NFT 系列的平均比例为 18%。这一统计数据强调了 PUMA 在将 NFT 的影响力和吸引力扩展到传统市场之外方面所发挥的作用。 最佳 Web2（非时尚）成功案例：DraftKings 凭借其支持 NFT 的奇幻游戏（包括 Reignmakers Football、UFC 和 PGA Tour），DraftKings 已成为非时尚 Web2 领域的领导者。 NFT 在 Polygon 区块链上铸造，DraftKings 游戏在 2023 年积累了所有 Web2 品牌中最大的 NFT 数量。根据 CryptoSlam 数据，自 2 月份（截至 2023 年 12 月）以来，藏品总金额已达 251,409,713 美元。这一成就使它们在不到一年的时间里成为有史以来交易量第 25 位的 NFT 系列，拥有超过 120,000 名持有者。 值得注意的是，该系列还获得了 Web2 品牌中最高的版税，总计 2500 万美元。 DraftKings 的一个关键策略是针对普通用户，尤其是那些非 Web3 领域的用户。通过在 Polygon 区块链上进行交易并简化流程（例如允许使用信用卡支付 NFT 并最大程度地减少汽油费和加密货币等 Web3 复杂性），他们使自己的平台更易于访问。 此外，DraftKings 自己的市场为这些交易提供了便利，公司从中收取 10% 的市场费用。鉴于美国在线体育博彩市场的预计增长——预计到 2025 年年增长率将达到 125 亿美元，高于 2022 年的 68 亿美元（Stifel Research）——以及 NFT 对梦幻体育的固有适用性，DraftKings 的交易量预计将持续增长它的上升轨迹。 持有者（用户）最多的 Web2 品牌：Reddit 根据 Polygon Analytics 的数据，截至 2023 年 12 月，Reddit 拥有最多的 NFT 持有者，达到 2490 万。 为了进行比较，下面是 2023 年 10 月的持有者情况，来自 。 Web3 行业报告中的 Naked Collector Fashion 最失望的是：RTFKT 尽管 RTFKT 处于 Web3 与时尚技术融合的前沿，并通过名人的认可获得了公众的关注，但 RTFKT 却成为了今年最大的失望，这主要是由于人们对它寄予厚望。 尽管 Nike 自己的 dotSWOOSH ID 系列有 376,000 名持有者铸造了该 ID，但 RTFKT 的业绩数字却有所下降。 尽管 RTFKT 连续第二年在时尚销量排行榜上占据主导地位，但市场上其系列产品的价值却大幅下降。例如，Clone X 底价从 2023 年 2 月的 8500 美元（2022 年 4 月创下 67000 美元的历史新高）暴跌至 2023 年 12 月的 3000 多美元。受影响最大的是 CryptoKicks 等二级收藏品的持有者、EVO X 瓶、MNLTH、延龄草花边引擎和战利品舱， ，主要是因为它们的可兑换性质——这一发展让许多人感到惊讶。 其中一些几乎失去了所有价值 RTFKT 的低迷部分归因于生产流程的延误。然而，更大的因素是持有人期望与项目交付之间的不一致，而沟通不足则加剧了这一情况（从许多持有人的角度来看）。 底价反映了当前和预计的情绪，表明如果 RTFKT 成功推进其 Wear to Earn 技术和 Metaverse 生态系统，它可能会对底价和项目的整体情绪产生积极影响。 RTFKT 被主流采用的潜力也已初露端倪，勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) 穿着 RTFKT x Nike Air Force 1 - Genesis 运动鞋和 DJ Khaled 穿着 Nike x RTFKT AR 连帽衫就证明了这一点。 从一开始就支持 RTFKT 的持有者是否还会在这里，则是另一个问题。 最令人惊讶的 Web2 品牌入围：Maison Margiela Maison Margiela 以独特且令人惊讶的举措标志着其进入 Web3 领域，于 10 月 24 日推出了首个游戏化铸币体验。参与者有机会收集 24 个编号明确的数字代币，编号从 0 到 23。 这项创新活动利用了“Polygon Soul-Bound 代币”，该代币是不可转让的，并且允许每个参与者每种类型只能铸造一个。这种体验是无气体的，强调用户的可访问性和易用性。 这场比赛旨在快节奏且公平，一旦所有 100 个号码都被铸造完毕，比赛就将结束。尽管其采用有趣的方法来游戏化 FOMO（害怕错过），但铸币体验还是收到了一些负面反馈，尤其是关于其感知难度的反馈。 最大的时尚趋势：Phygitals 今年时尚 NFT 最重要的趋势之一是“phygitals”的兴起，即通过嵌入式 NFC 或 RFID 芯片与 NFT 连接的实体时尚商品。这一趋势与更广泛的加密货币领域内有关 RWA（现实世界资产）的不断增长的叙述相一致，表明未来将持续扩张。 正如 2022 年预测的那样， 2023 年， 突显了它们的受欢迎程度不断上升。这一趋势的下一步发展预计将涉及通过预言机整合现实世界数据，例如 ESG 和体育数据。其他预期的发展包括豪华手表等高价值物品的抵押，以及引入实体到数字的福利，例如“穿着赚钱”等概念。 phygitals 成为 Web2 时尚品牌中最受欢迎的产品发布类别， （来自 Web3 行业报告中的裸体收藏家时尚） 最大平均2023 年利润（Web2 时尚系列）：Nike/RTFKT CloneX Mintvial（1,751 美元） 最大平均2023 年的投资回报率（Web3 时尚系列）：《A Kid Called Beast》（684 美元） “A Kid Called Beast”(AKCB) 系列已成为 2023 年 Web3 时尚界的佼佼者。该系列包含 9,999 个独特的 3D 角色，可用于增强现实，托管在以太坊区块链上。每个角色都属于 20 个不同的“野兽”之一，象征着不同的个性特征，并强调该系列对时尚和文化表现的关注。 AKCB 在 OpenSea 等平台上获得关注，其创新的分销方式及其作为 Web3 品牌的强大身份对于围绕这些数字收藏品培育一个强大的社区至关重要。 2023 年第二卷（Web2 与 Web3 时尚） 我们可以看到，Web2 品牌在 2023 年时尚 NFT 交易量中占据主导地位。这种主导地位不仅体现在绝对交易量上，而且还体现在每个系列的平均交易量上。分析的数据包括 46 个 Web2 和 31 个 Web3 NFT 集合，集合数量相差 11%。然而，数量上的差异要大得多，Web2 品牌的数量比 Web3 品牌高出 106%。这种巨大的差异凸显了 Web2 实体在时尚 NFT 领域的普遍影响力。 2023 年第二卷（所有 Web2 品牌） 就 2023 年 Web2 品牌数量（包括非时尚 NFT）而言，DraftKings 和 Nike/RTFKT 已明显领先于竞争对手。他们的表现甚至让广为人知的星巴克系列黯然失色。必须承认的是，DraftKings 和 Nike/RTFKT 都受益于拥有大量的系列产品，这可能是他们在市场上占据主导地位的一个因素。 品牌初级卷（Web2时尚） 耐克不仅在二手销量方面处于领先地位，而且在初级（或全新）销量方面也处于领先地位。 2023年Phygital时尚第二卷（Web2 & Web3时尚） Nike/RTFKT 也是 phygital NFT 二级卷的领导者，他们的三个系列进入前 5 名。 最值得注意的是他们的 Clone X Forging SZN 1，其中锻造了 45.4K 件物品，使其成为迄今为止数量和尺寸最大的 phygital 收藏品。此外，他们与 RIMOWA 合作推出的 phygital 行李箱系列在数量上排名第三。创新的 cIRL 运动鞋配备了 Wear to Earn 功能，排名第四。 Web3 本土品牌 10KTF 也因其与母公司 PFP 系列相关的 Kagami phygital 数字显示器而跻身前 5 名。与此同时，PUMA 的 Materializer 名列榜首，这是一种代表 2023 年发售的实体鞋的 NFT。 2023 年最高版税（所有 Web2 品牌）：DraftKings（2510 万美元） DraftKings 尽管销量第二，但其 Web2 版税最高，这主要是由于其 10% 的市场费用。 2023 年最高版税（Web3 时尚）：《一个叫野兽的孩子》（180 万美元） 想了解更多吗？ 请访问 ，了解如何访问完整报告，包括 Web3 用户见解。 https://thenakedcollector.substack.com/p/2023-recap-2023-2024-data-based-web3 免责声明 本报告中的数据是我通过 Flipside Crypto 平台上的 SQL 查询直接生成的 本报告仅供参考。该信息截至发布之日，如有更改，恕不另行通知。出版商对根据所提供的信息采取的任何行动不承担任何责任。 我们鼓励您与其他人分享这份报告！唯一的要求是在共享或复制本材料时注明该作品的作者，The Naked Collector。以数字方式分享时，请标记 The Naked Collector 或通过正确引用作者来引用该作品。 本报告促进相互尊重的信息交流，并对编写本报告所付出的辛勤工作和专业知识表示认可。感谢您的合作与理解。 也发布 。 在这里