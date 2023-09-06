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    Voicemy.ai 如何通过语音克隆探索人工智能的极限经过@chainwire
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    Voicemy.ai 如何通过语音克隆探索人工智能的极限

    2023/09/06
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    经过 @chainwire 7,642 讀數
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    太長; 讀書

    Voicemy.ai 是一个由人工智能驱动的音乐平台。它可以让任何人听到过去和现在的明星点播他们最喜欢的歌曲。上线不到一个月，平台上已经克隆了近26万条声音。该平台还推出了 FaceSwap Video 功能。
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    startups #startup #ai #ai-applications
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