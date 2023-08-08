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    Vicuna：它与 Llama、Alpaca 和 ChatGPT 相比如何？经过@mikeyoung44
    442 讀數

    Vicuna：它与 Llama、Alpaca 和 ChatGPT 相比如何？

    2023/08/08
    10m
    经过 @mikeyoung44 442 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    将 Vicuna 与 ChatGPT、LLaMA 和 Alpaca 等替代法学硕士进行比较。构建聊天应用程序的最佳人工智能模型是什么？
    featured image - Vicuna：它与 Llama、Alpaca 和 ChatGPT 相比如何？
    #future-of-ai#vicuna#llama#chatgpt
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    @mikeyoung44

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