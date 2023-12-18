Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Veloce Media Group 与 Racino 合作，以真实股份开创虚拟赛车运动经过@chainwire

    Veloce Media Group 与 Racino 合作，以真实股份开创虚拟赛车运动

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Racino 是一个创新的多人赛车管理和模拟平台，旨在重新定义虚拟赛车运动的格局。玩家拥有汽车、制服和车手化妆品等数字收藏品的专有权。与 Veloce Media Group 的 VEXT 代币集成，玩家可以购买虚拟赛车资产，融合固有价值和基于性能的价值。
    featured image - Veloce Media Group 与 Racino 合作，以真实股份开创虚拟赛车运动
    web3 #web3 #veloce #chainwire
    Chainwire HackerNoon profile picture

    @chainwire

    Chainwire

    The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    探索宇宙：去中心化金融中协议间的兴起
    Published at Jan 17, 2024 by ishanpandey #cosmos-network
    Article Thumbnail
    从无许可到激进：加密货币监管的演变
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    Article Thumbnail
    如果您是 Facebook 用户，成千上万的公司正在关注您
    Published at Jan 19, 2024 by TheMarkup #data-security
    Article Thumbnail
    Meta 在 2023 年的迅速崛起今年没有放缓的迹象
    Published at Jan 17, 2024 by dmytrospilka #meta
    L O A D I N G
    . . . comments & more!