UTIX 如何重塑现场活动体验

在我们最新的“初创公司背后”部分中，我们与 UTIX 联合创始人 Maxwell Mayhew 进行了交谈，揭开了 NFT 票务革命性概念背后的魔力，以及它为活动组织者带来透明度、安全性和控制力的承诺。参加者都一样。 UTIX 的区块链电子票务开创性方法 Ishan Pandey：麦克斯韦您好，欢迎来到我们的“初创公司背后”系列节目。请向我们介绍一下您自己以及 UTIX 背后的故事？ 嘿！我是联合创始人之一 ，一个由区块链驱动的在线电子票务平台。我们的故事始于几年前；我之前曾在电子票务行业工作过，当时正在研究区块链验证方法，迈阿密一个大型音乐节的创始人问我是否有任何选择可以帮助他们解决票务倒卖和欺诈问题。在广泛使用智能合约后，我认识到可以通过使用物联网进行票务跟踪和验证以及实现智能合约功能来实现对活动组织者的控制，这是传统电子票务软件无法实现的选项。 麦克斯韦·梅休： UTIX Ishan Pandey：请告诉我们一些有关 UTIX 平台的信息，以及与 Ticketmaster 和 Eventbrite 等竞争对手相比，UTIX 为活动组织者提供了哪些优势。 UTIX 电子票务平台的工作方式与任何其他电子票务解决方案一样，但需要注意的是，我们已经嵌入了 web3 解决方案来解决困扰市场数十年的持续问题。我们的目标始终是提供区块链的好处，而不需要大多数用户面临的复杂性。我们的客户旅程是专门为活动组织者和消费者功能而设计的，我们已尽一切努力不让区块链功能给解决方案带来负担，而是在直观上有意义的地方实施它们。 Maxwell Mayhew： Ticketmaster 和 Eventbrite 提供标准化解决方案来满足 EO 和消费者的需求，而 UTIX 则更进一步，提供用户通常没有的控制措施，包括二级市场控制（通过使用智能合约）、门票欺诈预防方法（检查发送的门票的 tx 哈希值及其相应的 NFT 代码，以确保它们实际上是合法的门票等）和忠诚度激励。我们的目标是确保行业内存在的负外部性被完全消除。 Ishan Pandey：您能解释一下 UTIX 忠诚代币的概念以及它如何使用户和活动组织者受益吗？ 越来越多的企业正在转向忠诚度奖励系统，以促进与消费者的持续互动，培养持久的关系，并刺激更多人使用其平台。从广义上讲，忠诚度奖励计划可以分为两类。 Maxwell Mayhew： 第一类寻求通过积累忠诚度积分提供产品折扣，将消费者支出控制在企业的范围内。这种形式被航空公司和零售商普遍采用。在这一类别中，UTIX 打算将其忠诚代币的折扣与其自身的利润率挂钩。这些折扣的费用将由 UTIX 承担。折扣的价值将根据 UTIX 合理提供的能力定期重新评估和调整。 第二类重点是与不同品牌建立合作伙伴关系，将奖励福利扩展到单个公司之外。 UTIX 的忠诚度计划开发最初将集中在这个单一品牌系统上，促使用户使用积分购买 UTIX 平台上的商品。然而，随着我们的产品和市场的增长，我们计划与商品和娱乐公司建立合作，以增强我们的奖励产品。 Ishan Pandey：UTIX 如何利用区块链技术改进电子票务流程？在这种情况下使用区块链的主要优势是什么？ 在 UTIX，我们渴望消除目前票务行业饱和的市场低效率问题。区块链技术是一种非常创新的解决方案，提供前所未有的监控、跟踪和控制功能。我们的目标是将传统的软件即服务 (SaaS) 基础设施与独特的区块链属性相融合。我们的目标是通过为活动组织者和客户提供安全、透明的平台来与领先的寡头垄断电子票务竞争对手竞争。我们的平台确保无机器人的环境，防止二级市场价格上涨，并提供公平的门票转售平台。 Maxwell Mayhew： 采用以太坊区块链的一个显着优势在于智能合约的使用。这些可以帮助管理电子票务基础设施中以前出现问题的各个方面，从而实现更好的控制。二级市场就是这样的问题之一。现在，活动组织者可以设置最大转售价值，使用户能够通过该平台独家出售门票，并且只能按照活动组织者确定的价格出售。我们强调，这是主办方掌控的选择。如果他们愿意以任何价格自由出售门票，则可以选择。 为了处理这些额外因素，我们使用智能合约，允许门票 NFT 仅按照组织者在创建活动时设定的价格重新分配。门票只能通过应用程序或网站转让。虽然我们承认没有一个系统是完全万无一失的，并且可能有人试图利用漏洞进行粉丝勒索，但我们的目标是使此类行为在物理上尽可能具有挑战性。 Ishan Pandey：智能合约技术在票务流程中发挥什么作用？它如何防止票务倒卖和欺诈？ 用户和活动组织者有机会通过存储在区块链上的不可变加密签名购买或出售门票。这消除了对集中式服务器的需求，减少了对昂贵的第三方的依赖，并减轻了通常与不受监管的自由市场相关的不利影响。通过将门票购买及其相关的 NFT 门票提交到区块链，我们可以自动将钱包分配给用户，以便 UTIX 购买者可以确信钱包中的门票是合法的。通过结合前端功能和 web3 开发，用户将能够检查其帐户中的任何票证是否是合法票证。我们的目标是确保所有门票销售都在“平台上”进行，我们正在打击黄牛和欺诈者。此外，由于门票购买是 EO 和客户之间在区块链上达成的协议，EO 可以确保他们收取任何二级市场销售的特许权使用费，并控制二级市场上平台销售的定价。 Maxwell Mayhew： Ishan Pandey：平台如何处理区块链上的可扩展性和交易处理，特别是在活动门票销售高峰期间？ 除了将交易提交到区块链之外，我们还运行一个传统数据库，该数据库将以任何传统电子票务提供商的方式存储信息；因此，如果gas费特别高或者网络拥堵，我们可以在必要时运行一个调用函数来获取所需的信息。我们在低成本和拥堵时期将交易提交到区块链。区块链是主要信息源，但通过同时运行传统数据库，可以确保低延迟的客户体验。 Maxwell Mayhew： Ishan Pandey：双因素身份验证和定时入场的实施如何解决活动门票面临的持续挑战，提供潜在的解决方案来防止欺诈性门票销售和二级市场价格飙升等问题？ UTIX 应用程序将有一个选项卡，突出显示每个用户可用的门票。进入活动后，即可获得二维码门票。该代码仅允许访问第二个二维码，以方便进入，第一个二维码只是一个验证程序，用于表明应用程序上的个人是门票的真正所有者。这可以阻止用户对二维码门票进行屏幕截图，将其发送给二级买家，然后收取酌情的（有时是过高的）门票费用。我们的 iOS/Android 扫描仪开发版本速度非常快，我们强烈认为扫描两个二维码的需要不会给活动输入过程增加任何实质性时间。统计数据显示，世界上百分之九十一 (91%) 的人拥有某种移动电话，百分之八十三 (83%) 的人拥有智能手机。因此，我们认为应用程序本身将成为主要的访问方式。 Maxwell Mayhew： 我们已经测试并将作为选项提供给活动组织者的第二种方法是选择在活动开始前的一定时间内保留 QR 码。这样做的目的是为了阻止倒卖门票的人在活动场外等待、打印二维码并以远超原票面价格的方式无序出售门票。与二维码 2FA 相结合，我们认为这对于最大限度地降低消费者与二级市场相关的风险非常有效。 然而，这仍然是活动组织者的一个选择；如果他们希望允许二级定价和自由市场机制完全运作，他们有这个选择。活动组织者可以选择只允许在活动开始前20/30/45/60分钟查看二维码，这给二级市场提供了一个非常小的运作窗口。尽管它仍然为兜售者提供了一个很小的运作窗口，但它在很大程度上起到了威慑作用。兜售者最终可能会因购买但无法出售的门票而赔钱。对我们来说，最重要的是确保有足够的威慑力。 Ishan Pandey：UTIX 在说服活动组织者采用基于区块链的票务方面面临哪些挑战？他们是如何克服这些挑战的？ 我认为任何新技术的采用都会面临挑战；个人通常采用传统文化思维过程，培训员工使用新技术会产生相关成本，而且大型驻外办事处通常需要处理大量繁文缛节。对于我们来说，这是为了确保迁移完美无缺，他们看到了他们习惯的系统，并且客户旅程是根据他们的要求设计的。 Maxwell Mayhew： Ishan Pandey：电子票务平台如何保证门票的安全性和真实性？不可替代代币（NFT）是打击欺诈性活动门票销售的理想解决方案吗？ 不可替代代币（NFT）为打击假冒活动门票销售提供了一种有趣的潜在解决方案，因为它具有以下几个独特的特征： Maxwell Mayhew： 唯一性和可验证性：每个 NFT 本质上都是唯一的，无法复制。该特征可以对应于特定的票证，便于轻松确认票证的合法性。 所有权的可追溯性：NFT 基于区块链技术，允许记录每笔交易的公共分类账。这提供了一张门票的完整历史记录，从它的诞生到最新拥有者，使得造假者很难用假门票渗透到市场。 可定制性：NFT 可以纳入智能合约，使活动组织者能够实施特定规则，例如限制门票的最高转售价格，以打击倒卖门票行为。 互操作性：NFT 可以在任何与 ERC-721 标准（针对以太坊）兼容的平台上进行交易、购买和销售，为门票提供了广阔的市场。 Ishan Pandey：最后，您能否谈谈 UTIX 对电子票务未来的长期愿景及其对整个现场活动行业的影响？ 我们 UTIX 的目标始终是创建一个活动生态系统。 EO 可以在此管理活动的每一个细节，包括分析、营销、电子邮件。 CRM、HR 系统和 ERP 合而为一。我们距离它还有很长的路要走，但那是我们的“北极星”。我可能会因为这样说而受到谴责，但是，我觉得世界还没有准备好转向完全基于 web3 的解决方案；我有希望，但重要的是要关注我们可以提供的当前和立即的解决方案。 Maxwell Mayhew： 长期以来，活动系统的设计都是为了自身和活动组织者的利益，而很少关注消费者。虽然我知道没有活动就没有客户，但我认为有必要支持服务不足的消费者，并尽我们所能来增强他们的活动购买体验。最终，通过吸引大量从使用 UTIX 中受益的消费者并支持我们，我们知道活动组织者将会效仿。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ ：该作者是通过我们的 进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥 既得利益披露 品牌作者计划