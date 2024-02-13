UniLend V2 主网发布：首个适用于所有资产的无需许可的借贷协议





UniLend Finance 是领先的去中心化金融协议，已在以太坊主网上推出其革命性的新版本 UniLend V2。 UniLend V2 标志着一个重要的里程碑，作为第一个适用于所有ERC20代币的无需许可的借贷协议，为每个人打开了 DeFi 的大门，并彻底改变了数字资产格局。





UniLend Finance 在Binance和Coinbase Custody 上市，极大地拓宽了其在全球范围内的视野。这一战略举措使该项目向全球广大加密货币爱好者和投资者展示，巩固了其作为 DeFi 生态系统变革力量的关键作用。





近年来，DeFi 领域经历了指数级增长；然而，许多代币仍然不受 Aave 和 Compound 等现有协议的支持，导致市场上很大一部分缺乏 DeFi 功能。





借助 UniLend V2，用户现在可以借出和借入超过 13,000 个 ERC20 代币，使用户能够获得无与伦比的去中心化金融服务。这一突破性举措将 DeFi 的潜在市场总额推至超过 3000 亿美元，使所有人都能民主地获得金融服务。





UniLend 的使命是“让每一个数字资产都富有成效”，这巩固了该平台对增强数字资产功能的承诺。 UniLend V2 代表着实现这一愿景的重大飞跃，将该协议定位为未来 DeFi 应用的基石。





UniLend V2 引入了创新功能，例如用于借贷的隔离双资产池、利用喂价预言机以及 Gas 优化来提高效率和安全性。此外，该平台还提供灵活的借贷、闪电贷、不可替代的流动性、集中清算、链上价格反馈和无缝的用户体验，确保全面且用户友好的 DeFi 生态系统。





UniLend 的旅程始于 UniLend V1，它引入了无需许可的闪电贷概念。在过去的两年里，UniLend V1 已在以太坊、Polygon、币安智能链和 Moonriver 上执行了超过 5000 万美元的闪电贷，支持的代币超过 25 个。它为去中心化金融的发展奠定了基础。





UniLend V2 在测试网上的成功凸显了其为市场做好了准备。通过 50 多个测试流动性池和 12,000 名活跃用户的超过 100,000 笔交易，证明了其可扩展性、效率和可靠性。 UniLend V2 的智能合约经过了领先公司 Peckshield 和 Slowmist 的严格审核，确保了最高的安全标准。

此外，ImmuneFi Bug Bounty 计划的启动，奖励池为 25,000 美元，突显了 UniLend 对保护用户资金的承诺。





凭借 Polygon、Injective、Chainlink 等 100 多个战略合作伙伴的令人印象深刻的投资组合，UniLend 的生态系统正在动态扩展。该平台继续通过其旗舰借贷功能为越来越多的资产提供支持，为去中心化金融的持续发展做出贡献。





UniLend 为去中心化金融的未来规划路线，该平台诚挚邀请其广泛的全球社区（包括 13 个分销渠道和 8 个区域社区的 147,000 名社区成员）以及更广泛的 Web3 社区来体验其革命性的 UniLend V2 协议并释放每项数字资产的生产力潜力。





“这只是一个开始，我们希望 UniLend 成为所有未来 DeFi 应用的未来基础层。借助 UniLend V2，我们不仅仅是推出一个协议；而是推出一个协议。我们正在发起一场运动——一场释放所有资产潜力并让每个人都能借出和借入任何代币的运动。 UniLend V2 的推出标志着我们彻底改变去中心化金融的决心。”UniLend Finance 首席执行官 Chandresh Aharwar 说道。





关于联合贷款金融：

UniLend Finance 是领先的多链无许可借贷协议，使用户能够借出、借入任何 ERC20 代币并赚取利息。 UniLend 专注于去中心化和包容性，旨在通过提高每种数字资产的生产力来增强用户的能力。 UniLend V2 代表了 DeFi 协议的下一代发展，提供创新功能和无与伦比的可访问性。他们正在为所有 DeFi 应用程序开发一个未来的基础层。





欲了解更多信息，请访问：

网站|推特|电报|中等|领英|链接树





这个故事是由 B TCWire 根据 HackerNoon 的商业博客计划发布的。在此了解有关该计划的更多信息： https://business.hackernoon.com/



