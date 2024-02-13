Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    UniLend V2 主网发布：首个适用于所有资产的无需许可的借贷协议经过@btcwire
    146 讀數

    UniLend V2 主网发布：首个适用于所有资产的无需许可的借贷协议

    经过 BTCWire3m2024/02/13
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    ZH

    太長; 讀書

    UniLend V2 是第一个适用于所有 ERC20 代币的无需许可的借贷协议。用户现在可以借出和借入超过 13,000 种代币，使用户能够获得无与伦比的去中心化金融服务。 DeFi 的潜在市场总额超过 3000 亿美元，使所有人都能获得金融服务的民主化。
    featured image - UniLend V2 主网发布：首个适用于所有资产的无需许可的借贷协议
    BTCWire HackerNoon profile picture
    0-item
    1-item


    UniLend Finance 是领先的去中心化金融协议，已在以太坊主网上推出其革命性的新版本 UniLend V2。 UniLend V2 标志着一个重要的里程碑，作为第一个适用于所有ERC20代币的无需许可的借贷协议，为每个人打开了 DeFi 的大门，并彻底改变了数字资产格局。


    UniLend Finance 在BinanceCoinbase Custody 上市，极大地拓宽了其在全球范围内的视野。这一战略举措使该项目向全球广大加密货币爱好者和投资者展示，巩固了其作为 DeFi 生态系统变革力量的关键作用。


    近年来，DeFi 领域经历了指数级增长；然而，许多代币仍然不受 Aave 和 Compound 等现有协议的支持，导致市场上很大一部分缺乏 DeFi 功能。


    借助 UniLend V2，用户现在可以借出和借入超过 13,000 个 ERC20 代币，使用户能够获得无与伦比的去中心化金融服务。这一突破性举措将 DeFi 的潜在市场总额推至超过 3000 亿美元，使所有人都能民主地获得金融服务。


    UniLend 的使命是“让每一个数字资产都富有成效”，这巩固了该平台对增强数字资产功能的承诺。 UniLend V2 代表着实现这一愿景的重大飞跃，将该协议定位为未来 DeFi 应用的基石。


    UniLend V2 引入了创新功能，例如用于借贷的隔离双资产池、利用喂价预言机以及 Gas 优化来提高效率和安全性。此外，该平台还提供灵活的借贷、闪电贷、不可替代的流动性、集中清算、链上价格反馈和无缝的用户体验，确保全面且用户友好的 DeFi 生态系统。


    UniLend 的旅程始于 UniLend V1，它引入了无需许可的闪电贷概念。在过去的两年里，UniLend V1 已在以太坊、Polygon、币安智能链和 Moonriver 上执行了超过 5000 万美元的闪电贷，支持的代币超过 25 个。它为去中心化金融的发展奠定了基础。


    UniLend V2 在测试网上的成功凸显了其为市场做好了准备。通过 50 多个测试流动性池和 12,000 名活跃用户的超过 100,000 笔交易，证明了其可扩展性、效率和可靠性。 UniLend V2 的智能合约经过了领先公司 Peckshield 和 Slowmist 的严格审核，确保了最高的安全标准。

    此外，ImmuneFi Bug Bounty 计划的启动，奖励池为 25,000 美元，突显了 UniLend 对保护用户资金的承诺。


    凭借 Polygon、Injective、Chainlink 等 100 多个战略合作伙伴的令人印象深刻的投资组合，UniLend 的生态系统正在动态扩展。该平台继续通过其旗舰借贷功能为越来越多的资产提供支持，为去中心化金融的持续发展做出贡献。


    UniLend 为去中心化金融的未来规划路线，该平台诚挚邀请其广泛的全球社区（包括 13 个分销渠道和 8 个区域社区的 147,000 名社区成员）以及更广泛的 Web3 社区来体验其革命性的 UniLend V2 协议并释放每项数字资产的生产力潜力。


    “这只是一个开始，我们希望 UniLend 成为所有未来 DeFi 应用的未来基础层。借助 UniLend V2，我们不仅仅是推出一个协议；而是推出一个协议。我们正在发起一场运动——一场释放所有资产潜力并让每个人都能借出和借入任何代币的运动。 UniLend V2 的推出标志着我们彻底改变去中心化金融的决心。”UniLend Finance 首席执行官 Chandresh Aharwar 说道。


    关于联合贷款金融：

    UniLend Finance 是领先的多链无许可借贷协议，使用户能够借出、借入任何 ERC20 代币并赚取利息。 UniLend 专注于去中心化和包容性，旨在通过提高每种数字资产的生产力来增强用户的能力。 UniLend V2 代表了 DeFi 协议的下一代发展，提供创新功能和无与伦比的可访问性。他们正在为所有 DeFi 应用程序开发一个未来的基础层。


    欲了解更多信息，请访问：

    网站|推特|电报|中等|领英|链接树


    这个故事是由 B TCWire 根据 HackerNoon 的商业博客计划发布的。在此了解有关该计划的更多信息：

    https://business.hackernoon.com/


    Stellar
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    BTCWire HackerNoon profile picture
    BTCWire@btcwire
    Your Trusted Crypto & Blockchain Newswire
    Read my stories

    標籤

    purcat-imgweb3 #digital-assets #unilend #erc20-tokens #unilend-v2 #defi-lending-and-borrowing #ethereum-mainnet #multichain-lending-protocol #good-company

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-bnবাংলাhackernoon-frFrançaishackernoon-ruРусскийhackernoon-esEspañolhackernoon-ptPortuguêshackernoon-hiहिंदीhackernoon-deDeutschhackernoon-ja日本語hackernoon-ko한국인hackernoon-trTürkçehackernoon-viTiếng Việthackernoon-zh中国人

    这篇文章刊登在...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    相關故事

    Article Thumbnail
    庆祝战争机器人十周年并从技术角度进行反思
    by pauxi
    Jan 01, 1970
    #game-development
    Article Thumbnail
    如何编写有效的提示并充分利用人工智能
    by acwriter
    Jan 01, 1970
    #writing-prompts
    Article Thumbnail
    初创企业的产品市场契合技巧：20 位专家的见解
    by emmmanuelnwaka
    Jan 01, 1970
    #product-marketing
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas