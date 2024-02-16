彻底改变区块链通信：una Messenger 的推出

2 月 11 日，web3 开发巨头 Wemade 推出了 una Messenger，这是“PAPYRUS Messenger”的进化版。这标志着 WEMIX 基金会“的重大进步” 鳗鱼 ” 倡议——“无约束网络和加速增长倡议”的缩写。una Messenger 旨在通过无缝连接不同的区块链网络和服务来引领区块链的大规模采用。

改变数字通信

una Messenger 通过基于代币的交互在区块链生态系统内创建和链接广泛的社区，从而超越了其前辈。它引入了官方和私人渠道，可以跨各种区块链网络讨论代币、NFT 和其他数字资产。该计划利用 una 钱包、WEMIX 钱包、PLAY 钱包或 Wepublic 钱包支持创新的通信模式。

赋权去中心化组织

该平台通过集成 Wepublic Wallet 和 DAO 迈出了重要一步，允许用户建立透明和去中心化的自治组织 (DAO)。这种集成促进了 DAO 内增强的通信，SBT（灵魂绑定代币）作为进入 una Messenger 中特定通道的资格证明。

创新功能和服务

una Messenger 将推出“una Swap”，这是一种全链功能，可在单笔交易中跨多个链进行资产交换，同时还推出“mudskipper”功能，以简化跨链传输。此外，unagi 命名服务 (uNS) 将通过用独特的个性化身份取代冗长的钱包地址来彻底改变用户体验。





凭借这些创新，una Messenger 将自己定位为动态和沉浸式用户体验的统一平台，为区块链通信建立了新标准。





欲了解更多信息，请访问www.unamessenger.com或从 http://www.unamessenger.com 下载 una Messenger 谷歌应用商店 或者 苹果应用商店 。

关于维迈德

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