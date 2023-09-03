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    Telic 与 Atelic：平衡生活中的工作和娱乐经过@scott-d.-clary
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    Telic 与 Atelic：平衡生活中的工作和娱乐

    2023/09/03
    7m
    经过 @scott-d.-clary 574 讀數
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    太長; 讀書

    在追求个人成长和成就的过程中，我们经常专注于实现目标和里程碑。然而，无偿活动存在着一种独特的魅力，即那些缺乏有形终点的活动。本文探讨了目的活动和目的活动的概念，汲取了亚里士多德和基兰·塞蒂亚等哲学家的见解。虽然远程活动可以带来可衡量的成就，但远程活动提供了自我发现和充实的独特机会。作者主张拥抱“在路上”的价值观，在日常、无目标的努力中寻找快乐和目标。平衡远大抱负和远大志向可以在人生旅程中带来更深刻的成就感和满足感。
    featured image - Telic 与 Atelic：平衡生活中的工作和娱乐
    #life-hacking #work-life-balance
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