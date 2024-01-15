Telcoin 延长假期促销，展现圣诞节事件后的韧性

圣诞节事件涉及 引起了媒体的广泛报道。然而，团队的韧性和假期促销优惠的延长才是最重要的 。通过有效应对攻击，Telcoin 继续为加密货币爱好者提供令人兴奋的机会。 电信币 现在成为头条新闻 与一些媒体报道所暗示的相反，圣诞节网络攻击似乎并没有严重阻碍 Telcoin 继续建设和发展为 DeFi 和金融科技领域的力量的计划。随着局势现已得到牢牢控制，它们为那些对加密货币感兴趣的人提供了一个新的参与机会。 圣诞节网络攻击和 Telcoin 的及时反应 圣诞节针对 Telcoin 的网络攻击引起了广泛关注。然而，真正令人惊叹的是该公司的快速反应。 Telcoin 的专业团队在检测到攻击后立即采取行动。 他们的迅速干预减轻了潜在的损害，增强了公司的韧性。尽管有耸人听闻的头条新闻，Telcoin 的诚信以及对安全和客户保护的承诺仍然坚定不移。 该事件凸显了在不断发展的 Web3 格局中持续保持警惕的必要性。它强调了 Telcoin 致力于加强其防御机制，确保客户的顶级安全。 正如详细描述的 Telcoin 迅速有效地解决了该问题。在整个活动过程中，用户的数据和密钥始终保持安全，展示了该项目的弹性。 BlockSec 的报告 假期促销延期 为了响应已解决的技术事件，Telcoin 。这一举动体现了对其用户群持续支持的感谢。 将十二月假期促销延长至一月底 原始促销活动的参与者已经获得了 TEL 空投，相当于他们 12 月份的兑现费用。那些参加延长活动的人可以期待 2 月份的 TEL 空投。 要参与，用户必须使用 Transak 作为付款方式将 USDC 存入其 Telcoin 应用程序。对于合格市场中使用借记卡或银行帐户的完全注册用户来说，此过程非常简单。 TEL 报销金额将与 1 月份兑现费用的总和相匹配。用户可以在应用程序的“确认存款”屏幕上查看这些费用，标记在“费用”旁边。所有累积费用将根据促销结束时代币的价格转换为 TEL，空投计划于 2 月份进行。值得注意的是，整个 1 月份 USDC 兑现不会产生任何费用。 对于 Telcoin 的新手来说，该应用程序可以在 iOS 和 Android 设备上轻松下载，让您可以随时随地轻松访问 DeFi 服务和加密货币管理。 加密货币爱好者的新机会 Telcoin 对圣诞节事件的熟练处理凸显了其强大的韧性。尽管有媒体报道，该公司对用户保护的承诺仍然坚定，进一步巩固了其对安全的承诺。 随着最近将 12 月假期促销延长至 1 月底，Telcoin 向用户奖励相当于其现金费用的 TEL，为加密货币爱好者提供了参与弹性且安全的数字生态系统的新机会。 要了解有关 Telcoin 及其产品的更多信息， 或在他们的社交媒体平台上与他们联系： , , , 。 访问他们的网站 X（推特） Facebook Instagram 电报