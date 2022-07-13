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    TechCrunch 不推荐您的初创公司的 3 个主要原因 - 第 2 部分经过@soniapr

    TechCrunch 不推荐您的初创公司的 3 个主要原因 - 第 2 部分

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    太長; 讀書

    在上一篇文章中，我分解了您的推销不成功的几个原因。在本文中，我将通过分解最后三个 PR 错误来总结我们开始的内容。避免双投，避免双投的尴尬。设置回复您的消息的截止日期，并设置 1-2 天的回复截止日期。不要试图让你的目标记者的同事快点回复他，这违反了公关道德。在这种情况下，最糟糕的解决方案是致电编辑部。

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