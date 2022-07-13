TechCrunch 不推荐您的初创公司的 3 个主要原因 - 第 2 部分

，我分解了您的推销不成功的几个原因。感谢您的积极反馈和大量阅读！在本文中，我将通过分解最后三个 PR 错误来总结我开始的内容。 在上一篇文章中 避免双重投球 记者喜欢两件事：尊重他们的个性和独家信息。如果您已写信给流行媒体作者，请不要期望得到快速回复。通常需要 2-3 个工作日，有时最多需要 5 天才能到达。这段时间过去后，询问记者是否可以将故事转发给另一位记者。好消息的一个例子是：“嗨，山姆！我一周前给你写信，但还没有回音。我希望你不介意我把这个故事告诉你在福布斯的同事迈克。最好的问候，亚历克斯。” 这样，您不仅可以节省沟通，还可以避免双重投球的尴尬。这是尚未了解公关市场规则的初创公司的常见错误。在最坏的情况下，两位记者都可能发表你的故事。正如您 那样，记者总是会检查故事的相关性，并且总是会发现类似的材料。那你就不能把头靠在肩膀上……开个玩笑！但与这两家媒体的记者的关系将受到不可挽回的损害。 在上一篇文章中所记得的 让他们的同事独自一人 积极主动，而不是傲慢，在公关中是好的。不要试图让你的目标记者的同事快点回复他。这违反了公关道德。另外，你冒着被视为固执己见的风险。这样的公关人被记者们吓坏了，他们会心甘情愿地向社区同事谈论他们以警告他们。相信我，这不是黑色公关对你有利的情况！ 与他们的同事一起工作，就像与来自不同媒体的记者一起工作一样。等待大约一周的回复，然后向目标记者的同事发送一个音调，对故事的角度略有不同。另一种选择是将您的宣传信息发送到编辑部，并附上以下信息：“嗨，我是 Alex，Apple 的公关经理。我大约一周前将宣传信息发送给了您的同事 Sam，但我还没有收到他的回复. 也许你部门的某个人会对这个故事感兴趣？最好的问候，亚历克斯。 设置回复的最后期限 我们不在幼儿园，在那里向老师抱怨你的家伙的恶作剧是很常见的。在专业社区中，有时记者似乎与公关人员有联系，但对回应他们的信息犹豫不决。在这种情况下，最糟糕的解决方案是致电编辑部。你更可能惹恼他们，而不是让他们想要帮助你。 那你该怎么办？抛开感情，聪明点；设定一个截止日期来回复您的信息。这通常是 1-2 天的最后期限。例如，您可以写：“嗨，Sam！我知道您很忙，但如果您能早点回复我的消息，我会很高兴。我们同意最多延迟 1 个工作日。不幸的是，如果我们的通讯“不行，我得把故事转给其他媒体。最好的问候，亚历克斯。” 这些建议对您有用吗？让我们在评论中讨论。