TaskChain 启动 Quest2Earn Web3 平台预售

TaskChain 是一个开创性的 Web3 项目，今天刚刚宣布启动预售。这一新的发展是在 TaskChain 创新平台推出之前推出的，该平台旨在改变用户在线赚取收入的方式。 对于早期投资者来说，TaskChain 预售启动的消息是参与新 Web3 平台之旅的另一个令人兴奋的机会。 怀着为全世界个人赋能的愿景，TaskChain 将 Web3 技术与 GameFi 功能相结合，最终目标是创建一个虚拟空间，让每个人在与他人合作时都可以轻松找到各种额外收入的机会。 https://www.youtube.com/embed/zFy5hOhYZAw?showinfo=0&embedable=true 任务链的使命是什么？ TaskChain 的核心是通过有趣且用户友好的 Web3 功能来支持大众的金融包容性。该平台有潜力创造公平的竞争环境，特别是对于低收入地区来说，这要归功于用户可以在平台上赚取加密货币奖励的任务、数字工作或一次性工作。 每个“任务”的实现都得到视频游戏机制的支持，并计划将 VR/AR 功能引入平台，以便将来为用户提供更加身临其境的体验。 简而言之，TaskChain 的“Quest2Earn”功能上的每个“Quest”都将日常任务分解为类似游戏的体验，完成这些任务的用户可以在升级时获得 XP 积分并收集奖励。 奖励以 TaskChain 的原生代币 $TASKC 支付。与其他类似平台相比，TaskChain 是 Web3 领域真正的先驱。 与传统的微任务平台不同，TaskChain 的 Quest2Earn 功能将游戏的快感带入现实生活中的任务中，让赚钱过程充满乐趣。 通过提供适合个人喜好的各种任务和 Quest2Earn 功能，TaskChain 确保每个人，无论其背景或位置如何，都可以参与并获得奖励。这种包容性的方法使各行各业的用户能够获得宝贵的收入机会并掌控自己的财务未来。 任务链如何工作 如前所述，Quest2Earn 是 TaskChain 平台的核心。受流行视频游戏任务的启发，Quest2Earn 提供动态且引人入胜的赚钱体验，让用户无论身在何处或技能如何，都能增加收入。 Quest2Earn 提供了一系列令人兴奋的任务，每个任务都是根据个人兴趣量身定制的，并分为不同的主题，例如购物、旅行、学习、交易、活动等。通过完成这些任务以及这些任务中的许多其他任务，用户不仅可以获得加密货币奖励还可以获得经验 (XP) 积分来升级和解锁里程碑奖励，使赚取过程充满乐趣和回报。 TaskChain 首席执行官 Tom Klein 表示：“TaskChain 的 Quest2Earn 是一个游戏规则改变者，它将平凡的任务转变为令人兴奋的机会，在享受乐趣的同时赚取收入。我们相信为我们的用户提供多样化的赚钱机会，并创建一个充满活力的社区，在这个社区中进行协作和支持蓬勃发展。” 任务链预售 TaskChain 即将启动，每个 TASKC 代币的上市价格为 0.011 美元。目前测试阶段的价格为每个代币 0.004 美元，175% 的价格差异标志着预售的第一阶段。早期投资者可以参与早期价格部分的项目融资。 TaskChain已确认已成功通过全面的安全审核和KYC，为投资者提供额外的安全保障。 预售参与者还可以获得 120,000 美元的巨额奖励，以提高预售的参与度。 $TASKC 代币 $TASKC ERC20 代币是 TaskChain 的命脉，建立在最受欢迎的以太坊区块链上，它将提供透明度、安全性和快速支付以及有价值的奖励。 $TASKC 代币的总供应量为 40 亿枚，稀缺性和价值融入了 $TASKC 的设计中，预售将使投资者有机会分享分布在所有 11 个独家阶段的 28 亿枚代币。 关于任务链 TaskChain 将打造世界上第一个独特的 Web3 赚钱平台。通过将有趣的体验与加密货币收入和金融包容性相结合，TaskChain 的 Quest2Earn 功能将彻底改变个人赚取收入和与区块链技术互动的方式。要参与 TaskChain，请访问官方网站 taskchain.co 并加入不断壮大的社区。 | | 网站 白皮书 社交 接触： 汤姆·克莱因, 任务链 联系@taskchain.co 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author