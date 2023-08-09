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    TaskChain 启动 Quest2Earn Web3 平台预售经过@chainwire

    TaskChain 启动 Quest2Earn Web3 平台预售

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    太長; 讀書

    TaskChain 是一个开创性的 Web3 项目，刚刚宣布启动预售。这一新的发展是在 TaskChain 创新平台推出之前推出的，该平台旨在改变用户在线赚取收入的方式。由于任务、数字工作或一次性演出，该平台有可能创造公平的竞争环境，特别是对于低收入地区。
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    #web3#business#web3-development#ar
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