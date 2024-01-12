Ta-da 筹集 350 万美元用于构建人工智能数据市场

数据不仅仅是新石油，更是点燃人工智能创新之火的火花。 2022 年，全球人工智能市场 4280 亿美元，预计到 2030 年将达到 2 万亿美元以上，年复合增长率 (CAGR) 为 21.6%（财富商业洞察）。这一增长归因于人工智能在 IT 和电信、医疗保健、BFSI、汽车以及广告和媒体等各个领域的不断采用。尤其是 IT 和电信行业，由于业务运营向云的转移以及由此产生的数据生成和对优质数据的需求激增，预计将主导市场。 价值约为 此外， 的集成变得越来越重要。人工智能在从大型数据集中提取有意义的模式方面的作用被认为对于克服数据分析可信度和原始数据格式变化等挑战至关重要。 人工智能在大数据分析中 软件解决方案正在引领人工智能市场，到2022年 全球收入的36.7%以上。这些解决方案包括文本/内容或语音识别和深度学习技术等人工智能应用。尤其是深度学习，由于其处理大量数据的能力而日益受到关注，2022 年约占全球人工智能收入的 36.4%。 将占 数据困境：通过创新市场为人工智能的未来铺平道路 随着人工智能继续塑造我们的未来，对高质量数据的追求已经类似于现代的淘金热。在这个数字时代，数据不仅仅是数字和事实；而是数据。它是推动人工智能创新的命脉。然而，访问这一重要资源充满了障碍——成本高、可用性有限以及对完整性和安全性的担忧。 想象一下：硅谷一家年轻的初创公司充满了通过人工智能彻底改变医疗保健的想法，但却遇到了障碍——他们先进的算法的好坏取决于它们所提供的数据。这种情况并不少见。在各个行业中，从熙熙攘攘的科技中心到安静的大学实验室，对数据的渴望是无法抑制的。 人工智能数据市场 这些平台不仅仅是买卖数据的地方；他们是人工智能革命的核心。通过提供数据集交换平台，他们正在打破长期阻碍创新的障碍。 想象一下这样一个世界：芝加哥的一家小公司可以访问与硅谷的科技巨头相同质量的数据。这些市场正在创造公平的竞争环境，使数据访问民主化，进而促进人工智能发展的激增。 但故事有一个转折——区块链技术。这不仅仅是一个流行语；它改变了数据交易的游戏规则。凭借其增强安全性和透明度的承诺，区块链正在改变数据交换的方式，在经常因数据滥用和隐私问题而受到损害的环境中建立信任。 然后是人的方面。这些市场不仅仅涉及算法和数据集；还涉及算法和数据集。它们是关于人的。从亚特兰大的专业人士贡献自己的专业知识来验证数据，到波士顿的学生通过参与赚取代币，这些平台正在创建一个数据爱好者社区，所有这些都为人工智能的发展做出了贡献。 Ta-da 实现 350 万美元的飞跃：通过突破性的数据市场彻底改变人工智能 人工智能数据市场 Ta-da 宣布了一项突破性的成就：成功完成了 350 万美元的融资。这一里程碑标志着在让高质量人工智能数据变得可获取且负担得起的过程中取得了重大飞跃——这一追求可能会重新定义人工智能创新的格局。 该轮融资是领先的区块链风险投资家的共同努力，由总部位于迪拜的 Morningstar Ventures 牵头，该公司自 2021 年成立以来一直培育着 Ta-da。这一新的资本注入由第 1 层区块链协议 MultiversX 牵头，与 GBV Capital、XVentures、NxGen 和 Spark Digital Capital 等知名投资者合作，将 Ta-da 的愿景变成现实。 这些资金专门用于一项重要使命：加强 Ta-da 的基础设施并将其业务推向新的高度。着眼于扩张，Ta-da 准备加强其营销和沟通策略，发展充满活力的团队，并委托严格的安全审计来独立验证其开创性协议的完整性。 从本质上讲，Ta-da 被认为是解决长期束缚人工智能行业的紧迫挑战的解决方案，即获取高质量人工智能数据的难度和高昂的成本。通过创建一个企业可以轻松获取可靠数据集的竞争市场，Ta-da 不仅解决了问题，而且还解决了问题。它正在引发一场革命，使人工智能创新飙升至前所未有的水平。 但 Ta-da 的愿景超越了公司，进入了个人赋权领域。该平台支持个人通过记录和验证语音数据来赚取代币。通过其游戏化的 web3 应用程序，Ta-da 邀请“检查员”参与微任务，并奖励他们对验证数据的贡献。 预计将推出其原生应用程序，Ta-da 将在 MultiversX 的官方代币启动板 xLaunchpad 上进行首次 DEX 发行（IDO）。 Ta-da 是语音识别解决方案先驱 Vivoka 的创意，是一位充满创新热情的连续创业者首席执行官 William Simonin 的愿景。他的兄弟 Hasheur 是 Web3 的领军人物和 的创始人，他与 Apple Siri 的创始人 Luc Julia 和 Morningstar Ventures 的首席执行官 Danilo Carlucci 等名人一起构成了 Ta-da 顾问委员会的骨干。 Meria.com 预计人工智能数据市场在未来十年将以 25% 的复合年增长率增长，到 2023 年将转变为 1090 亿美元的经济体，Ta-da 站在这个新兴行业的前沿。通过游戏化数据收集和分发，该公司不仅在这个快速增长的市场中分得一杯羹，而且还取得了巨大的成功。它还为 web3 用户提供了新的激励措施。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ 既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥