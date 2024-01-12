Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Ta-da 筹集 350 万美元用于构建人工智能数据市场经过@ishanpandey

    Ta-da 筹集 350 万美元用于构建人工智能数据市场

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    AI数据市场Ta-da已成功完成350万美元融资。该项目自 2021 年起由迪拜的 Morningstar Ventures 培育，在人工智能发展的关键时刻成为创新的灯塔。包括 MultiversX 在内的区块链重量级企业的注资突显了业界对 Tada 彻底改变人工智能数据的可访问性和可负担性使命的集体信念。
    featured image - Ta-da 筹集 350 万美元用于构建人工智能数据市场
    tech-stories #ai-data-marketplace
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    探索宇宙：去中心化金融中协议间的兴起
    Published at Jan 17, 2024 by ishanpandey #cosmos-network
    Article Thumbnail
    成为一名法学硕士是怎样的体验？：关于人工智能理解极限的思想实验
    Published at Jan 17, 2024 by mattbutcher #ai-ethics
    Article Thumbnail
    从无许可到激进：加密货币监管的演变
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    L O A D I N G
    . . . comments & more!