Sui 的 TVL 突破 3 亿美元，超过比特币并加入 DeFi 协议的高层

**开曼群岛大开曼岛，2024 年 1 月 16 日/Chainwire/--** TVL 2000% 的增长和卓越的技术促使建筑商选择 Sui，最近的顶级贷款协议 Solend。 Sui 是领先的 Layer 1 区块链，由领导 Meta 的 Diem 稳定币项目的团队创建，其锁定总价值 (TVL) 已突破 3 亿美元，继续在 DefiLlama 排行榜上攀升。 这一突然的里程碑凸显了生态系统的快速崛起，并进一步巩固了 Sui 作为 DeFi 领域领导者的地位，超越比特币，使其成为 TVL 第 13 大区块链。这一成就标志着自 8 月份以来 TVL 增长了 2000% 以上。 “3 亿美元的 TVL 是一个重要的里程碑，这是 Sui 生态系统自主网启动以来仅几个月就取得的一系列成就之一，” 隋基金会董事总经理格雷格·西乌鲁尼斯 (Greg Siourounis) 说道。 “随着市场情绪增强，焦点转向技术基础，我们非常高兴看到 Sui 社区的工作取得了成果，并且 Sui 生态系统的发展引领了行业向前发展。” 除了在主网启动后很快就达到了这一重要的 TVL 成绩之外，Sui 最近实现的其他里程碑还包括桥接 USDC 超过 1 亿美元、单日处理所有区块链中最多的交易以及实现每秒 297,000 笔交易的已证明 TPS。没有任何网络中断或费用飙升——清楚地展示了该链的扩展能力。 为 Sui 的 DeFi TVL 做出贡献的协议以去中心化交易所 (DEX) Cetus 为首，锁定了 6200 万美元，其次是 Navi Protocol（6000 万美元，在过去 30 天内增长 210%）、Scallop Lend（5400 万美元）、DeepBook（ 3300 万美元）和 FlowX Finance（3100 万美元）。 在过去的几个月里，Sui 生态系统迎来了许多基于其区块链的新项目。 Solend（Solana 上的领先借贷协议）刚刚宣布打算通过即将推出的 Suilend 扩展到 Sui，作为其第一个替代生态系统，而 Bluefin（始于 Arbitrum 的领先衍生品交易协议）最近关闭了 Arbitrum 实施，将全部资金投入到 Sui 中。其资源可利用独特的高性能 Sui 平台。 隋还取得了一些显着的技术和基础设施突破。继 9 月份推出 zkLogin（允许用户只需使用 Google 和 FaceBook 等 Web2 社交凭证即可创建和访问 Web3 钱包）之后，最近推出的 zkSend 代表了一项开创性的努力，使 Web3 交易像发送电子邮件一样简单。 得益于其以对象为中心的模型和强大的基础设施，Sui 具有无与伦比的大规模采用潜力，这源于它对开发人员的简单性、可扩展性以及针对更广泛用例的快速事务处理。 接触 隋基金会 媒体@sui.io 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。了解有关该计划的更多信息 这里。