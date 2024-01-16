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    Sui 的 TVL 突破 3 亿美元，超过比特币并加入 DeFi 协议的高层经过@chainwire

    Sui 的 TVL 突破 3 亿美元，超过比特币并加入 DeFi 协议的高层

    2024/01/16 新歷史
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    太長; 讀書

    Sui 的总锁定价值 (TVL) 已突破 3 亿美元，继续在 DefiLlama 排行榜上攀升。这一成就标志着自 8 月份以来 TVL 增长了 2000% 以上。 Sui 最近实现的其他里程碑包括桥接 USDC 超过 1 亿美元，是所有区块链单日处理交易量最多的。
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    web3 #web3 #sui #chainwire #press-release
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