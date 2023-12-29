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    Studio Neiro：视频营销新平台经过@studioneiroai
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    Studio Neiro：视频营销新平台

    2023/12/29
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    经过 @studioneiroai 336 讀數
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    太長; 讀書

    Studio Neiro 预示着一个开创性的平台，只需最少的编码工作即可将文本无缝翻译成引人入胜的视频。该平台消除了对奢侈的影响者营销活动的需要，提供了广泛的预先设计的头像。拥有 70 种声音可供选择，用户可以为自己的项目精心选择理想的声音，甚至可以调整情感的细微差别。
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    machine-learning #ai-applications #ai-generative
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