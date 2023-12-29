STASIS 推出改变游戏规则的欧元即时购买

STASIS 是数字货币和稳定币领域的开拓者，最近推出了创新的 EURS 即时购买功能，有效地将 16 万亿欧元市场与尖端区块链技术联系起来。这一发展代表了加密货币可及性和效率的关键时刻。 现在，访问加密货币和 DeFi 的速度比以往任何时候都快，STASIS 的服务只需一分钟和几次简单的点击即可加入。您每月可以轻松购买最多 1000 欧元！ 首先，请按照以下简单步骤操作： 在我们的注册页面上输入您的电子邮件。 注册您的电话号码。 将您的钱包链接到我们的网络应用程序。 就这样！您的帐户只需一分钟即可准备就绪！ 深入的见解 用户现在可以在极短的时间内每月获得高达 1000 欧元。该过程已简化为几次点击，涉及简单的步骤，例如电子邮件输入、电话号码注册和通过网络应用程序连接钱包。此功能旨在满足经验丰富的加密爱好者和新手的需求，确保无忧的体验。 STASIS 了解交易成本效益的重要性，因此大幅降低了佣金费用。现在，所有操作，包括跨所有区块链的购买和销售，均按 5 欧元的统一费率进行，这使得用户参与加密货币交易和投资更加经济。 对用户体验的关注在快速直观的帐户设置过程中显而易见。新用户可以在一分钟内操作他们的帐户，从而显着改进传统的、更复杂的加密平台。 为了帮助用户导航新功能，我们制作了 展示了入门过程的轻松性和速度。 一个简短的视频， STASIS 未来计划 “我们很高兴能够通过新的即时购买功能突破加密世界的可能性界限。我们的目标是让金融交易不仅更快，而且对每个人来说摩擦更少、更容易访问且更具成本效益。这只是我们迈向让数字经济更具包容性和用户友好性的旅程的开始”，STASIS 首席营销官 Alex 分享道。 展望未来，STASIS 计划继续创新和扩展其服务，专注于增强用户体验并集成更多功能，以满足数字金融社区不断变化的需求。 欢迎通过以下链接询问有关 Stasis 和 EURS 的更多信息： I I I X LinkedIn Discord Telegram