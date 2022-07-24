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    Solana 通过推出 Web 3 智能手机在旅途中增强加密货币经过@dmytro-spilka
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    Solana 通过推出 Web 3 智能手机在旅途中增强加密货币

    2022/07/24
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    经过 @dmytro-spilka 803 讀數
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    太長; 讀書

    Solana 正在构建一个新的区块链协议，该协议默认设计为安全和私有的。该公司专注于为智能手机设备带来和增加对 web3 选项的访问量。 Web3 最初是 Vitalik Buterin 的一个想法，它描述了一个普通人可以使用去中心化应用程序的世界，根本不需要知道区块链是如何工作的。 Solana 推出的 Saga 可能会将 Solana 推入大型科技联盟，与三星和苹果等公司擦肩而过。

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