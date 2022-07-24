Solana 通过推出 Web 3 智能手机在旅途中增强加密货币

Solana 相信 的民主化。最近，他们宣布推出 Saga，这是他们的 Android web3 智能手机版本。 区块链 他们的 Web 3 智能手机和 Solana 浏览器将允许用户创建安全 、实时查看交易并在旅途中参与 ICO。 Solana 是一个在区块链上运行以支持去中心化的浏览器。 的以太坊钱包 Saga 的目标是提供数字资产产品服务，让用户可以通过智能手机轻松地与他们的加密货币进行交互，而无需使用笔记本电脑来使用浏览器功能。 Sola 还宣布推出 ，这是一个 的 web3 层，内置于手机中。 Solana Mobile Stack (SMS) 专门用于 Solana SMS 将包括许多产品，其中包括种子库、托管解决方案、通过 dApp 专门为 支付的 Solana 以及移动钱包适配器。这些功能将允许开发人员创建一种新型的移动体验。 Android 与新款 类似，该设备将配备 512G 存储空间和 6.67 英寸 OLED 显示屏，售价为 1,000 美元。预计将于 2023 年初上市，可预订。 iPhone （图片来源： ） 索拉纳 Solana 推出的 可能会将 推入大型科技联盟，与三星和苹果等公司擦肩而过。 Saga Solana 它将允许 Solsna 摆脱其目前以加密货币为中心的职位，进入更主流的职位，从而进入更广泛的市场和 。 更多的消费者群体 该公司专注于为智能手机设备带来和增加对 web3 选项的访问量。这样做将帮助他们扩大影响范围和生态系统，同时将两个世界无缝融合在一起。 Web 3 最初是以太坊创始人 Vitalik 的一个想法，它描述了一个普通人可以使用去中心化应用程序的世界，根本不需要知道区块链是如何工作的。 Buterin 这些应用程序将非常安全，因为所有数据都将使用公钥加密技术加密到具有防篡改访问控制的节点上。 Web3 还意味着用户将能够在去中心化网络上拥有和控制他们的身份和数据。 （图片来源： ） 企业以太坊联盟 为了支持 Web 3，需要创新的通信解决方案来支持分布式系统之间的交互，同时扩展到数十亿台设备。 这就是 Solana 正在构建新的区块链协议的原因。在不到 15 秒的时间内快速完成 。这比大多数区块链快几个数量级。 交易 Solana 是世界上最快的区块链。预计每秒可扩展至 300k+ 笔交易。 安全但不引人注目。 Solana 专门构建的消息传递层使应用程序无需了解任何 的信息。安全分类账作为私人公司分类账，而不是作为公共预言机，因此您与 Solana 上的去中心化服务的通信保持私密和安全。 有关区块链 Solana 专门构建的消息传递层使应用程序不必了解有关区块链的任何信息。它可扩展到数十亿台设备。 Solana 由几个专有组件组成，它们组合形成一个可扩展的交易网络，在 。这比以太坊等区块链快几个数量级。 0.2 秒内完成 无缝融入您的生活。安全分类帐允许您将 dApp 与普通应用程序一起使用，因此用户可以在 Solana 之上使用去中心化银行或加密货币交易所，就像他们将其用于 WhatsApp 或 Slack 一样容易。 Solana 符合法规要求。所有交易都是不可变的，因此可以与监管机构和税务人员共享，以防他们需要检查您在区块链上的活动。 它有很大的隐私。默认情况下，个人数据保持私密。没有人知道您是通过 Skype 等 呼叫某人，还是通过 Gmail 向他们发送电子邮件。 VoIP 服务 如您所见，Solana 是一个功能齐全、无需信任的区块链协议，默认设计为安全和私有的。 但也许最重要的是 Solana 将与其他区块链和 dApp 完全互操作。 换句话说，我们最喜欢的钱包应用程序或交易所将能够与 Solana 对话而无需任何更改。 也在 发布。 这里