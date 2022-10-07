ShlinkedIn：一个基于开源的有趣社交网络

为了纪念 ，我想写一篇关于 的文章。 ShlinkedIn 是对一个非常受欢迎的网站的模仿（我会让读者猜猜是哪个）， ，它拥有数千名用户。大约一年前，它登上了 的第一页。我第一次听说他们是在一个名为 的英国播客上。 开源月 ShlinkedIn 据其首席开发人员称 HackerNews Tech Team Weekly 要完全清楚，我不是建造它的人……尽管我确实做出了一些小贡献，可以说是写这篇博文的借口。一个普通的读者可能会认为这个网站是一个软件工程师的临时项目——他们会是正确的——但这里有一些原因，我认为 ShlinkedIn 不仅仅是表面上看到的： 技术栈，你可以在他们的 找到，实际上非常有趣。它使用相对较新的 ，因为 Holtz 想练习用它构建一些东西。 ShlinkedIn 的核心是 GitHub 上 Phoenix LiveView 这个视频 这展示了社交网络可能是什么。没有广告。没有数据收集。相反，它通过可选的付费等级赚钱 它批评了LinkedIn以及LinkedIn有时似乎代表的喧嚣文化。它也随着平台的发展而发展：右侧是任何人都可以编造的新闻标题，每个帖子上都是完全没有意义的反应按钮（如“牛奶”和“辣酱”），并且整个网站都过时了顶级高级功能，例如 NFT 生成、个人资料页面动画和 Spotify 集成。他们甚至有一个人工智能功能，我在他们的不和谐中问他们使用的是什么库。他们说他们在使用“疯狂的库”，我花了一段时间才意识到他们在开玩笑 为什么要开源？ 开源的许多优点是显而易见的：它是免费的，“让每个人都玩”，用 的话来说（是的，我觉得有义务在一篇关于开源的文章中引用 Linus Torvalds 的话。在上下文中，他有一个与某人争论是否让公司使用开源软件来盈利）。但它也提供了一个学习机会，比教程或者我敢说，一个 LeetCode 问题更现实和相关。 Linus Torvalds 当您创建帐户并登录后，您就可以发帖了。我对按钮很好奇并尝试了几个。您可以在帖子中添加不必要的表情符号，但没有指定数量。 “撤消”按钮会很有用，因为标准的“ctl + z”在这里不起作用。 你是怎么做到的？您是否查看其他应用程序中的人们如何实现“撤消”？也许只是使用一个简单的数据结构，比如堆栈，来跟踪所有的变化？也许它更简单......因为这些按钮不包含任何随机的东西，为什么不使用一些简单的计数器呢？这些是实现有意义的功能时您必须问自己的问题，也是您在该领域实际要做的事情（尽管在一个更大、更复杂的项目中）。 我的（小）贡献 ……但在他们等待的时候，我决定做一些完全不同的事情。有一个“间距过大”按钮，但它似乎没有做任何事情。我在他们的 GitHub 上提交了一个问题，开发人员澄清说它只有在有断句的情况下才会做任何事情。这似乎是一些唾手可得的果实，以证明我是认真的。 它最终并没有 复杂，但它肯定没有我想象的那么简单。有两个分别用 JavaScript 和 Elixir 编写的文件来处理上面的这个表单。开发人员澄清说 Phoenix LiveView 是前端，但从表面上看，这个项目似乎通过将前端和后端模糊在一起来挑战二分法。 Phoenix LiveView 的创建者在他的博客文章中似乎有些证实了这一点：Phoenix LiveView 是完全不同的东西。 那么 LiveView 剥离了抽象层，因为它在一个抽象中解决了客户端和服务器。 HTTP 几乎完全消失了。没有更多的休息。没有更多的 JSON。没有 GraphQL API、控制器、序列化器或解析器。您只需编写 HTML 模板，一个有状态的进程将它与浏览器同步，仅在需要时更新它。而且没有 JavaScript 可写。 -- 来源 几个小时前，我现在是 ShlinkedIn 的贡献者。起初我发出警报，但那很糟糕，并且与类似错误的格式不匹配。相反，我决定添加一个新标签，用 id 区分它，并编写少量 JavaScript 来检测断句，并且仅在满足条件时才添加过多的空格。 但请不要告诉他们。 我可能不应该使用“var”， 总是有更多的东西要学 Phoenix LiveView 和 Elixir 如何工作？我以为我必须更多地了解它们，但这最终只是 JavaScript。另外，为什么我必须使用 JavaScript？为什么 Phoenix LiveView 的创建者似乎认为 JavaScript 在这里是不必要的？ 我认为 Phoenix LiveView 模糊了前端和后端之间的界限是正确的，还是不正确的？ Medium 上的很多人都认为 Phoenix LiveView 非常高效，但真的如此吗？如果是这样，我该如何测试？ 结束的想法 ShlinkedIn 很有创意，它是开源的，它利用了新事物和新想法。它也很有趣……它甚至还有自己的宇宙版 。 The Onion 关注他们的 Discord，您可以初步了解社交媒体的规模。他们也有一些不那么有趣的讨论，比如当海报匿名模仿名人时是否要缓和种族主义评论。她的声明实际上是种族主义者，还是她在模仿种族主义评论？ 该项目新颖有趣，这就是为什么我认为它值得 HackerNoon 关注。 （如果您喜欢您阅读的内容，请考虑 ） 在我的博客上关注我