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    ShlinkedIn：一个基于开源的有趣社交网络经过@evansoohoo
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    ShlinkedIn：一个基于开源的有趣社交网络

    2022/10/07
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    经过 @evansoohoo 1,489 讀數
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    太長; 讀書

    ShlinkedIn 是对一个非常受欢迎的网站的模仿（我会让读者猜猜是哪个） 据其首席开发人员称，它拥有数千名用户。该站点使用相对较新的 Phoenix LiveView (https://fly.io/blog/how-we-got-to-liveview/)，因为 Holtz 想练习用它构建一些东西。您可以在他们的 GitHub 上找到的技术堆栈实际上非常有趣。它批评了LinkedIn以及LinkedIn有时似乎代表的喧嚣文化。

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    #open-source#hacktoberfest#elixir
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