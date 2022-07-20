RightsCon：数字时代人权的可见性

你有很多权利。你 - 正是你的样子，只是因为你存在。他们寻求保护您的自由、平等和尊严。 这是一个非常强大和令人欣慰的想法。我们每个人都有权享有这些普遍的人权。或者至少我们应该是。 令人欣慰的想法是一个令人不安的现实。我们作为人类的权利不是普遍的，也不是在任何地方都受到保护。这并不是什么新鲜事，但随着互联网的普及，这个讨论出现了一个新的层面。 讨论可以提高问题的可见性，并可以带来见解和行动。 是一项为正在发生的事情带来了很多可见性的倡议： RightsCon RightsCon 是世界领先的数字时代人权峰会 权利大会 RightsCon 始于 2011 年，由 主办，这是一个“捍卫和扩展全球处于风险中的用户的数字权利”的平台。 Access Now 该会议多年来一直在稳步增长，最近开始在网上举行。它对当前在人权和技术的交叉点上发生的事情提供了动态的洞察力。 当谈到改善我们作为一个物种的生活时，我们人类总是向前迈出许多步，也向前迈出许多步。 无论是在现实生活 (IRL) 中还是在网上，都必须观察全球范围内的侵犯人权行为和改善情况。参加 RightsCon 使这些问题更加具体化。 IRL 人权 联合国是这样开始讲述 ： 《世界人权宣言》的历史的 联合国大会于 1948 年 12 月 10 日通过的《世界人权宣言》是二战经验的产物。随着那场战争的结束和联合国的成立，国际社会发誓不再允许像那场冲突那样的暴行再次发生。 该宣言包括以下权利 第 1 条：“人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们被赋予理性和良知，应该本着兄弟情谊的精神对待彼此。” 第三条：“人人有生命权、自由权和人身安全权。” 如果您还没有，请查看 （或查看 或 ）。 声明的 30 条 插图版 音频版 这是一份重要的文件。 都是以此宣言为基础制定的。 许多法律 数字人权 由于我们的数字体验是我们生活的一部分，因此也必须在该领域考虑人权。 无论是离线还是在线，它们都经常（经常）不被支持。这些侵权行为需要可见，以便解决。 联合国制定了 ，报告了全球连通性、数字能力建设、数字信任和安全等技术挑战的状况，以及明确的数字人权等。它还定义了联合国打算采取的一些行动要点。 数字合作路线图 阅读该文件——以及其他对数字人权的呼吁——是了解当前技术挑战的好方法。但是，他们可能不会像呈现真实情况的真实人物之间的积极对话那样将这些问题变为现实。 此次会议 RightsCon 包括许多不同格式的平行轨道。演讲者来自世界各地，来自多种组织，关注不同的主题。正如您对“数字时代的人权”所期望的那样，它的多样性令人难以置信。 我今年参加了它，从一开始就知道不可能参加所有会议，即使其中一些是预先录制的——有 560 个！ 无论我选择什么样的会议，它们都让我进一步了解：我们的权利是如何被侵犯的，如何主动保护它们的想法，以及如何使用技术来尊重它们。这是一个非常简短的味道，希望能激发你的好奇心！ 好的、被破坏的和处于危险中的 违反人权出现在许多会议上，例如在讨论飞马座时。 中可以看出，“Pegasus 是由以色列网络武器公司 NSO Group 开发的间谍软件，可以秘密安装在手机上”。这一直是有争议的，因为它可以用来收集恐怖分子的信息，例如，它可以用来监视人们打击腐败。 从其 Wikipedia 条目 当您的工作依赖于通信时，在您的手机上安装间谍软件会以难以想象的方式阻碍您（和您的联系人）。即使我们没有直接成为目标，但生活在一个记者和活动家无法在不危及生命的情况下开展工作的世界里，这也是每个人的事。 说到危及一个人的生命，这就是告密者所做的：他们将保存在组织内的事实引起公众的注意。他们这样做是自担风险。您可以看到与 Sophie Zhang（举报人）、John Githongo（Inuka Kenya Ni Sisi 首席执行官！）、Delphine Halgand-Mishra（The Signals Network 执行董事）和主持人 Itika Sharma Punit（南亚编辑，其余世界）在 中。这是一次内容丰富且有趣的对话。正如德尔芬所说： 这个视频 如果没有举报人，我们将不知道那些对我们了解很多的科技公司内部发生了什么。基本上，举报人是紧急刹车。 面临风险的人权的一个例子与外层空间有关。所有国家都需要参与制定太空政策和太空法。然而，目前只有少数几家拥有太空探索资源的大玩家，这意味着存在殖民意识形态接管的危险。为什么这是个问题？小国面临哪些挑战？如果我们的星球上还有这么多其他问题，为什么太空探索还有意义？ 观看 的 RightsCon 对话，了解这个引人入胜的话题。以下是喇嘛的一段话： 关于新兴航天国家参与 Lama Aloraiman（Ignition Kuwait，航天一代咨询委员会）和主持人 Victoria Heath（航天一代咨询委员会）之间的“新太空竞赛” （太空中的非殖民化是）所有关于解构我们从过去携带并可能进入我们未来太空的殖民意识形态 - 特别是月球，它是大多数航天国家建立定居点的目的地。 我们根本不可能在月球上发布声明国家 x 或公司 y 拥有该地区的帖子。 Nick Allardice（ 的首席执行官）和 Melissa Chan（RightsCon 工作室主持人兼记者）关于 的会议让我们一瞥技术支持的人权，该会议称为“ ”。 change.org change.org 技术作为释放人权力的工具为了组织的未来 他们讨论了在线请愿的价值以及我们签署后会发生什么，在不完全民主的国家中的数据保护，激进主义运动如何需要大量时间和承诺，有时运动如何在环境变化时取得巨大飞跃等等。正如 的 CEO 所说： change.org 大多数人可能没有意识到，签署请愿书是仅次于投票的最受欢迎的公民行动。 技术支持人权的另一个好方法是通过共享信息的应用程序和播客。我们中的许多人可能认为它们是理所当然的，但是当他们处于弱势时，这些工具可以成为向周围没有支持系统或专家的人获取信息的有效方式。 我已经添加了上面记录的会话的链接。对于其他提供的视频，请查看 。它还包括一些流式传输的文化活动。请注意，当您考虑发生的会话数时，这是一个非常小的样本。 RightCon 的 YouTube 播放列表 查看来自 Human Rights Connected 的 综述，了解参与的组织及其关注点。 资源 意识到风险和解决方案 在一年的时间里，我们接触到了一些讨论的话题。也许举报人登上了头版一段时间。我们听说网络犯罪会影响公司和医院。关于虚假信息如何传播的晚间新闻报道——或者当朋友与我们分享可疑文章时，我们会尝到它的滋味。 这些都是保持最新状态的重要方法。除此之外，参加这个为期一周的会议让我们注意到我们离理想的数字状态还有多远。 以下是一些人可能认为理所当然的数字特权列表（绝不是详尽的）： 能够使用互联网（良好的连接性和价格）。 了解我们想要使用的应用程序和网站中可用的语言 能够用我们的感官消费内容 在线遇到的内容（包括图像、代词……）所表达的感觉 在我们居住的地方享受言论和新闻自由 （合理地）确定我们的私人信息没有被其他人阅读 这对每个人都应该是正确的。 除此之外，还有一些影响我们所有人的问题，例如我们的个人数据可以被社交媒体使用或通过社交媒体使用的方式。或者活动家和记者在调查某些主题/人物时如何成为目标。 意识到侵犯人权的风险和解决方案，可以让我们更好地了解世界，因为现实生活和网络中发生的事件往往紧密耦合。它还有助于我们通过 - 至少 - 以负责任的方式行事并支持我们认为有价值的事业，从而推进解决方案。 保存日期 会议将于明年在 2023 年 6 月 5 日至 9 日以面对面和在线方式举行。