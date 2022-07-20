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    RightsCon：数字时代人权的可见性经过@deh
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    RightsCon：数字时代人权的可见性

    2022/07/20
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    经过 @deh 429 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    访问互联网有助于我们找到解决方案，但也会产生有关人权的问题。应对这些挑战的一种方式是参加 RightsCon，这是一个专注于数字时代人权的年度会议。 意识到侵犯人权的风险和解决方案，可以让我们更好地了解世界，因为现实生活和网络中发生的事件往往紧密耦合。它还可以帮助我们提出解决方案，至少通过负责任的行为和支持我们认为有价值的原因。

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    featured image - RightsCon：数字时代人权的可见性
    #human-rights#rightscon
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    @deh

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