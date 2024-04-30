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    RaspberryPi：技术超载 - 从 LAMP🕯 到 UASP🐝经过@tudoracheabogdan
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    RaspberryPi：技术超载 - 从 LAMP🕯 到 UASP🐝

    经过 Bogdan Tudorache4m2024/04/30
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    太長; 讀書

    LAMP 堆栈经过重新设计，使开发人员更容易上手。该堆栈包括操作系统、Web 服务器、数据库和编程语言。我们将研究如何将此堆栈应用于 Raspberry Pi 和其他小型计算机。
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    堆：

    资深开发人员和工程师可能还记得 LAMP 堆栈💡，尽管它经过了重新设计，但如果我们所有内容剥离基础部分，我们会发现并需要的是：


    1. 操作系统

    2. 网络服务器

    3. 数据库

    4. 一种编程语言


    今天我要和大家讨论的是如何以另一种格式重新构想 LAMP 堆栈

    • Linux
    • 阿帕奇
    • MySQL的
    • php至：
    • Ubuntu
    • 阿帕奇
    • SQLite3 的
    • Python

    需要做些什么？

    如今，我经常听到的是：“我想成为一名开发人员，我该如何开始？”，“我想成为一名开发人员，我需要什么样的笔记本电脑？”或“我需要购买最新的 MacBook 才能成为一名开发人员吗？”说实话，我对此感到困惑。


    不，孩子们，你不需要最新的花哨技术或火箭🚀才能成为开发人员，你需要的是一个能够安装编程包并编译它们的操作系统；你甚至可以使用你奶奶的旧笔记本电脑。现在你会问：“这怎么可能？！”


    让我们回顾一下过去；大约三年半以前，我开始摆弄一台SBC -单板计算机，起价不到 50 欧元，现在，我在这台计算机上拥有一个 Web 服务器和一个数据库，每小时执行数百次 Web 抓取，除此之外，我还在开发 API 端点。


    SBC甚至不是其系列中最新的，它具有：

    • 8GB LPDDR4 内存

    • 1.5GHz 四核 ARM Cortex-A72 CPU（2015 年推出）- 您可以轻松安全地超频至 2GHz（+ 风扇扩展和散热器）


    以下是 GPT 对这些规格的评价：您提供的规格对于某些类型的计算任务来说还不错，但对于其他类型的计算任务来说可能不够用。以下是评估：


    • 8GB LPDDR4 内存：
    • LPDDR4 是一种相对速度快且节能的 RAM 类型，常用于移动设备和一些笔记本电脑。
    • 8GB 内存容量适中，足以满足日常任务（如网页浏览、办公和轻度多任务处理）的需求。它还可以处理中等的游戏和内容创建应用程序。
    • 但是，对于视频编辑、图形设计或运行虚拟机等更苛刻的任务，8GB 可能会受到限制，您可能会遇到性能瓶颈。
    • 1.5GHz 四核 ARM Cortex-A72 CPU：

      • ARM Cortex-A72 是一种功能强大的处理器设计，常见于智能手机、平板电脑和其他移动设备。

      • 四核配置意味着它有四个核心，使其能够更有效地同时处理多个任务。

      • 1.5GHz 时钟速度适合通用计算任务，包括网页浏览、媒体消费和生产力应用程序。

      • 但是，对于游戏、视频编辑或运行复杂软件等要求更高的任务，更高的时钟速度和可能更多的内核将提供更好的性能。总之，这些规格适用于轻度到中度的计算任务，例如日常生产力、网页浏览和多媒体消费。但是，对于要求更高的任务或面向未来，您可能需要考虑升级到具有更多 RAM 和更快 CPU 的系统。


    相信我，一开始，轻度到中度的接触就足够了，因此使用 Pi 板，您可以轻松拥有一个工作桌面环境，在其中您可以学习如何编码，不仅可以学习前端，还可以学习后端编程语言，例如 Python、c++（甚至更节能）或 javascript。


    我用什么？

    在我的 Raspberry Pi 上，我正在使用以下代码开发代码：

    • Ubuntu桌面——由desktopify提供：

    • VSCode 远程连接服务器


    • Python3脚本，用于抓取网络数据并构建由CSS实现的HTML网页

      • 要求

      • 熊猫

      • 并行处理 - parallel.futures


    • 这里或那里JavascriptPHP相结合。


    • 自动以JSON格式写入我的Sqlite3数据库的 Python3 脚本。


    • Flask应用程序是一个小型轻量级的 Python Web 框架，它提供了有用的工具和功能，可以使用 Python 创建 Web 应用程序。


    • 最后，一段调用 Flask端点RESTful API 端点）的 JavaScript 代码


      接近 4 年的时间，摊销成本肯定为 120E，每月电费不到 4E🔌。


    总结一下，BerryNews的系统架构如下：

    这里的关键因素是高效资源利用+资源利用约束


    如果您可以编写高效的代码，为什么还要浪费时间呢？

    结论：

    如果我们将所有内容总结起来，我们最终会在一台 100 美元的计算机上得到如下的表格：

    类别

    关键词

    编程语言

    Python3、Javascript、PHP、CSS、HTML、SQL

    数据格式

    JSON

    构架

    烧瓶，硒，并发未来

    数据库

    sqlite3

    联网

    路由器配置，DNS

    网络安全

    UFW（防火墙）、ClamAV（防病毒）、Fail2ban（ IPS ）、密码管理、SSH 密钥、Let's Encrypt（ SSL证书

    Linux

    树莓派、Ubuntu 桌面、VSCode

    那么，告诉我，您是否仍然认为需要最新的笔记本电脑规格才能成为开发人员？


    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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    purcat-imgprogramming #lamp-stack #raspberry-pi #uasp-stack #ubuntu #apache #hackernoon-top-story #how-to-become-a-developer #what-do-i-need-to-be-a-web-dev

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