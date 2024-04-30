RaspberryPi：技术超载 - 从 LAMP🕯 到 UASP🐝

堆：

资深开发人员和工程师可能还记得 LAMP 堆栈💡，尽管它经过了重新设计，但如果我们将所有内容剥离到基础部分，我们会发现并需要的是：





操作系统 网络服务器 数据库 一种编程语言



今天我要和大家讨论的是如何以另一种格式重新构想 LAMP 堆栈：

Linux

阿帕奇

MySQL的

php 至：

Ubuntu

阿帕奇

SQLite3 的

Python

需要做些什么？

如今，我经常听到的是：“我想成为一名开发人员，我该如何开始？”，“我想成为一名开发人员，我需要什么样的笔记本电脑？”或“我需要购买最新的 MacBook 才能成为一名开发人员吗？”说实话，我对此感到困惑。





不，孩子们，你不需要最新的花哨技术或火箭🚀才能成为开发人员，你需要的是一个能够安装编程包并编译它们的操作系统；你甚至可以使用你奶奶的旧笔记本电脑。现在你会问：“这怎么可能？！”





让我们回顾一下过去；大约三年半以前，我开始摆弄一台SBC -单板计算机，起价不到 50 欧元，现在，我在这台计算机上拥有一个 Web 服务器和一个数据库，每小时执行数百次 Web 抓取，除此之外，我还在开发 API 端点。





该SBC甚至不是其系列中最新的，它具有：

8GB LPDDR4 内存

1.5GHz 四核 ARM Cortex-A72 CPU（2015 年推出）- 您可以轻松安全地超频至 2GHz（+ 风扇扩展和散热器）



以下是 GPT 对这些规格的评价：您提供的规格对于某些类型的计算任务来说还不错，但对于其他类型的计算任务来说可能不够用。以下是评估：





8GB LPDDR4 内存：

LPDDR4 是一种相对速度快且节能的 RAM 类型，常用于移动设备和一些笔记本电脑。

8GB 内存容量适中，足以满足日常任务（如网页浏览、办公和轻度多任务处理）的需求。它还可以处理中等的游戏和内容创建应用程序。

但是，对于视频编辑、图形设计或运行虚拟机等更苛刻的任务，8GB 可能会受到限制，您可能会遇到性能瓶颈。

1.5GHz 四核 ARM Cortex-A72 CPU： ARM Cortex-A72 是一种功能强大的处理器设计，常见于智能手机、平板电脑和其他移动设备。 四核配置意味着它有四个核心，使其能够更有效地同时处理多个任务。 1.5GHz 时钟速度适合通用计算任务，包括网页浏览、媒体消费和生产力应用程序。 但是，对于游戏、视频编辑或运行复杂软件等要求更高的任务，更高的时钟速度和可能更多的内核将提供更好的性能。总之，这些规格适用于轻度到中度的计算任务，例如日常生产力、网页浏览和多媒体消费。但是，对于要求更高的任务或面向未来，您可能需要考虑升级到具有更多 RAM 和更快 CPU 的系统。





相信我，一开始，轻度到中度的接触就足够了，因此使用 Pi 板，您可以轻松拥有一个工作桌面环境，在其中您可以学习如何编码，不仅可以学习前端，还可以学习后端编程语言，例如 Python、c++（甚至更节能）或 javascript。





我用什么？

在我的 Raspberry Pi 上，我正在使用以下代码开发代码：

总结一下，BerryNews的系统架构如下：

这里的关键因素是高效资源利用+资源利用约束。





如果您可以编写高效的代码，为什么还要浪费时间呢？

结论：

如果我们将所有内容总结起来，我们最终会在一台 100 美元的计算机上得到如下的表格：

类别 关键词 编程语言 Python3、Javascript、PHP、CSS、HTML、SQL 数据格式 JSON 构架 烧瓶，硒，并发未来 数据库 sqlite3 联网 路由器配置，DNS 网络安全 UFW（防火墙）、ClamAV（防病毒）、Fail2ban（ IPS ）、密码管理、SSH 密钥、Let's Encrypt（ SSL证书） Linux 树莓派、Ubuntu 桌面、VSCode

那么，告诉我，您是否仍然认为需要最新的笔记本电脑规格才能成为开发人员？



