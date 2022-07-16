没人知道 RACA 一直在操纵整个社区 - 第 1 部分

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本文通过分析 RACA 的交易量、可疑钱包地址和营销策略，从 A 到 Z 的拉高抛售计划。抽水计划分三个阶段进行推广：(1) 为定价活动做好准备，以测试社区对媒体新闻的反应； (2) 操纵市场和媒体，使价格暴涨合法化； (3) 采用营销和面向社区的策略来建立信誉并建立新的 ATH。可以得出结论，这个项目被过度炒作了，整个社区都被开发团队和做市商操纵了。