没人知道 RACA 一直在操纵整个社区 - 第 1 部分

大家好，我是来自 的 Alex，这是一家金融领域的组织，作为主要公司和投资者的私人顾问和审计师具有战略性作用。最近一直在研究一个比较庞大的项目——Radio CACA。这是一个在 2021 年底火起来的项目，在 NFT 领域引起了极大的关注。 RACA 代币已经在 CoinMarketCap 上拥有近 2000 万粉丝，而 Twitter 频道已经达到 57.2 万粉丝，这对于低市值代币来说是令人印象深刻的数字。 TokFlow 然而，在研究和追查细节的过程中，我发现整个项目的数据都被过度炒作和捏造得非常复杂和明目张胆。数以百万计的用户在不知不觉中被牵着鼻子走。 那么社区是如何被开发团队误导的呢？ 1.测试和收集阶段（2021年5月至8月中旬） 让我们把时间倒 。当价格在 0.000019 时，突然上涨到 （10 倍）。与此同时，CACA广播电台宣布启动RACA V1项目，并通过传播媒体代表是埃隆马斯克的母亲——马耶马斯克夫人的消息引起了社区的关注。没想到，仅仅两天后，价格就被推回了 0.000016。 回到 2021 年 5 月 16 日 0.000195 同样在 5 月份，Raca 价格出现了两次异常上涨。 有消息称 RACA 代币于 在 MEXC Global 交易所上市。 0.00007 5 月 20 日 宣布 NFT “The Dancing Koda” 于 在 BakerySwap 交易所上市。 0.00005 5 月 26 日 然后它再次下跌，仅在 的价格区域附近横盘超过 2 个月。 0.00002 我认为 5 月份的定价事件是开发商探查社区对媒体新闻的反应的垫脚石，同时调查并确保市场已被完全操纵，并为真实情况做好充分准备。战斗来。 （注：四足机器狗 Koda 是全球首个去中心化 AI 机器狗项目之一，具有存储在 IPFS/Filecoin 网络上的数据可选功能。“跳舞的 Koda”NFT 是 Koda 敏捷性的完美表现。该 NFT 将通过 Radio Caca 上市，Raca 代币是唯一的竞标方式。） 2. 操纵市场和媒体 RACA 的抽水计划从 8 月中旬开始就真正实施了。 2021年8月16日至21日不到一周的时间，价格持续上涨，并在2021年8月21日创下新高，最高价为0.00048868。 RACA此时做了什么来操纵市场并使价格飙升合法化？ 2021 年 8 月 17 日，开发人员宣布与 CZ 和 Maye Musk 进行 Metaverse 讨论。 RACA 开发人员非常敏锐地利用了盛行的 Metaverse 趋势，以及世界上两位著名 KOL CZ 和 Maye Musk 的视觉效果，这使得该项目几乎成为病毒式传播。此外，RACA 还在不断发布信息： 8月18日，RACA V2代币首次推出，用户可以将RACA V1换成V2，同时销毁500亿个V1，剩余供应量放入V2流动性群 20/08/2021：RACA 代币在 CoinGecko 上市。 21/08/2021: RACA 代币在 CoinMarketCap 上市。 CACA广播通过一系列利好消息成功地让社区蒙蔽了双眼，无论是媒体还是产品，都在社区中获得了明显的口碑。 为了操纵市场，Raca 的交易量数据也被公然造假，以出人意料的高代币价格增加了合法化社区的公信力。具体来说： 8 月 20 日，BSC Chain 汇总数据显示，交易额达到 44,052,912 美元，但实际交易额仅为 29,647,125 美元 => 虚假交易额为 14,405,787 美元。 8 月 21 日，BSC Chain 汇总数据显示，交易额达到 36,138,572 美元，但实际交易额仅为 27,532,908 美元 => 虚假交易额为 8,605,664 美元。 我将仅在 8 月为您分析 RACA 的一小部分虚假交易量的统计数据——当时该项目正在推动泵阶段： （点击这里了解更多信息：TokFlow 频道） 你会问我：RACA怎么能造假这么大的交易量，有什么证据证明这个交易量是假的？ 现在，我将向您展示由该项目的专业开发团队建立的机器人钱包的证据，该团队专门在定价过程中伪造交易量： （ 合成数据） TokFlow AI 这是一个机器人钱包地址 (0x597fa8fc25a1d74f50d86c02e86accd225e8908a) 的示例，其中有 1800 多笔交易以大量代币即时买卖。 PancakeSwap上虚假交易量的详细信息：使用BNB购买RACA，立即将RACA等量卖给BNB： （ 合成数据） TokFlow AI 毫无疑问，这不是唯一的钱包地址伪造量，我的团队已经汇总了 400 多个机器人钱包地址和数十万笔类似的交易，一直在欺骗社区，当然这个数字还不止于此.您可以通过以下一些钱包自行验证信息： （点击此处了解更多信息： ） TokFlow 频道 可以说，开发商通过各种愚弄社区的手段，成功地将RACA的价格比短短3个月的最低价格高出250倍。对于自 5 月以来有幸投资 RACA 的任何交易者来说，这是一个非常令人印象深刻的数字。然而，游戏才刚刚开始。从 8 月中旬到 11 月中旬，做市商已做好充分准备，与社区在 FOMO 价格战中持续 3 个月。 3. 抽水计划和赚钱工具 2021 ，RACA 宣布 CZ 和 Maye Musk 参与 Binance Metaverse Panel（8 月 26 日），使 RACA 价格在 创下新高，随后立即调整至 ，并在此时横盘整理，直到九月底。 年 8 月 24 日 0.0009 0.0004 当 RACA 宣布孙宇晨与 Maye Musk 在 The Sovereign Robot Dog's Avatar in Metaverse 会议上时，价格仅略微回升至 。 2021 年 9 月 7 日， 0.00069 可以肯定的是，很多业内知名人士都是为了骗局而曝光的，目的是为了建立信誉，为开发者打上完美的掩护，帮助RACA价格不断建立新的ATH。 如果只是通过媒体和著名的 KOL 来推高代币价格，那么该项目绝对不会是一个小骗局。然而，Radio CACA 开发团队创建了一个完整的生态系统作为代币支持工具，并诱使社区获得巨额利润。 首先要提一下 上线的 游戏项目。这是币安智能链 (BSC) 上的一款赚钱小游戏。 10多天后，开发团队继续发布Metamon Beta 2.0，仅在游戏发布一天后就烧掉了10亿个Raca。这是一款非常容易上手的游戏，但初始投资相当大（最便宜的 Metamon N 需要 4000-5000 美元）。当时的社区已经为 Radio CACA 的强劲发展而兴奋不已，不难理解，RACA 的价格暴涨并在 创下新高。 2021年10月上旬 Metamon 0.00271（2021 年 10 月 10 日） 除了 Metamon，RACA 还在 BSC 上拥有多个大型项目，例如 。值得注意的是，该项目推出了 ——第一个也是唯一一个属于“MUSK”盒子的神秘 NFTs 盒子——在前 4 个 NFT 品牌中。 NFT 曾一度达到 73,000 美元，而最初的成本仅为 200 美元左右。 USM Metaverse、The United States of Mars Maye Musk Mystery Box (MPB) CACA电台也通过不断向MPB所有者提供数亿美元的空投计划，向社区展示其“慷慨”。更重要的是，有趣的是，Elon Musk 与 Radio Caca 合作，为 RACA NFT 的持有者空投并信任该项目。 MPB NFT 持有者有机会获得特斯拉公司与 Radio Caca NFT 项目合作发布的 辆现实生活中的 CyberTruck 汽车。到目前为止，只有一个人有幸拥有这辆车。 100 在两个多月的时间里，CACA 广播电台的所有营销、社区导向策略都成功地使 RACA 价格合法化，该价格 的新高点，并在 10 月份的第一周维持在 0.003-0.004 左右的水平。 11 月，为开发商的最后抽水活动做准备。 在 10 月底攀升至 0.0039 [未完待续…] 这个故事是由独立贡献者提交给 HackerNoon 的。因此，其中包含的信息也经过独立研究和汇编。 披露：