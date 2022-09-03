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    PSG 是需要更高理解水平的 AI 的一项新任务经过@whatsai
    958 讀數

    PSG 是需要更高理解水平的 AI 的一项新任务

    2022/09/03
    6m
    经过 @whatsai 958 讀數
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    太長; 讀書

    全景场景图生成（PSG）是一项新的问题任务，旨在基于全景分割而不是边界框来生成图像或场景的更全面的图形表示。它可用于理解图像并生成描述正在发生的事情的句子。这可能是人工智能最具挑战性的任务！在视频中了解更多...

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    #ai#artificial-intelligence
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

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