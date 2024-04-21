Profilence 和 RemotiveLabs 为信息娱乐质量测试树立新标杆

2024 年 4 月 22 日 - Profilence 以其屡获殊荣的基于用户行为建模和根本原因分析的长期稳定性分析解决方案而闻名，该公司与汽车软件开发领域的现代软件初创公司 RemotiveLabs 合作。这种创新方法结合了两家公司的优势，可以有效地重现现实世界的用户交互，并将车辆信号集成到信息娱乐 QA 流程中。结果是一个全面的质量分析解决方案，可实现持续的稳定性和性能分析。





到目前为止，业界一直在努力准确重现用户行为与车辆信号之间复杂的相互作用。此次合作消除了这一差距，实现了详细分析和更快、更高效的开发周期。此次合作为 OEM 和一级供应商提供了“1+1=3”的方案，在只有硬件测试台的情况下，RemotiveLabs 和 Profilence 的综合能力使人们能够在实验室环境中全面了解信息娱乐系统的性能和质量，而这远早于车辆用于车队试验之前。





2024 年 4 月，在哥德堡举行的 COVESA 全体成员会议上，P3 作为早期采用者，推出了基于 Android Automotive OS 的 SPARQ OS 平台。P3 数字服务首席技术官兼董事总经理 Marius Mailat 表示：





“通过这种整合，我们向 OEM 展示了如何确保他们的 IVI 建立在优质技术之上，并充满信心地更快将他们的产品推向市场。”













这种新型质量分析解决了发现通常只在长期使用中才会出现的棘手问题的挑战。RemotiveLabs 和 Profilence 使制造商能够确保预期的质量、用户体验和长期稳定性。





Profilence首席业务发展官Tero Aaltonen：





“我们正在突破信息娱乐测试的极限。将 RemotiveLabs 的功能引入我们的解决方案将成为汽车信息娱乐质量分析的新基准。”













RemotiveLabs 首席技术官 Aleksandar Filipov 补充道：





“我们与 Profilence 的合作彻底改变了使用真实车辆数据进行测试的方式。我们可以轻松记录、共享和使用真实的驾驶循环，并将其输入到 Profilence 的 QA Suite 中，从而实现大规模的全自动端到端测试。”













此次技术合作将把 Profilence 的功能提升到一个新的水平，因为它可以实现测试自动化，并结合车辆行为对实际车内体验进行质量分析。





















关于Profilence：

Profilence 是汽车、医疗和智能设备领域先进软件质量保证解决方案的领导者。该公司总部位于芬兰，与世界各地的客户合作，其专利 QA Suite 和专业知识加速了数十种产品的开发，并防止关键软件问题影响到最终用户。





联系方式：Tero Aaltonen，邮箱： [email protected] ，电话：+358 44 255 3454

关于 RemotiveLabs：

RemotiveLabs 通过提供现代而灵活的软件开发工具为汽车工程师提供支持。这家位于马尔默的初创公司于 2020 年在瑞典成立，凭借其开放且以开发人员为中心的平台，被公认为软件定义汽车领域的变革者。





联系人: Carin Lagerstedt, [email protected] , +46706254464